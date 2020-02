Onderzoek onder ontwikkelaars

Volgens Apple zijn apps met abo-model enorm in opkomst. Een recent verschenen boek (‘App Store Confidential’, waar we later dit weekend meer over zullen publiceren) beweert ook dat apps met abonnementsmodel momenteel het meeste geld opleveren en het sterkst groeien. Maar de ontwikkelaars die deelnamen aan het onderzoek van Dave Verwer, kiezen daar niet voor. Maar liefst 44% biedt hun app gewoon gratis aan. Misschien heeft dat te maken met de samenstelling van de steekproef. Verwer is zelf iOS-appdeveloper en zal met zijn onderzoek vooral indie-ontwikkelaars hebben bereikt. In vier weken tijd, tussen begin december 2019 en begin januari 2020, vulden 2.290 ontwikkelaars de enquete in.



Verwer merkte dat er steeds meer interactie op internet plaatvindt. De community is wereldwijd verspreid en ontwikkelaars hebben niet allemaal de kans om naar WWDC of naar conferenties te komen. Twitter en andere sociale netwerken zijn soms een echo chamber, waarin iedereen elkaar napraat. Vooral prominente figuren als Marco Arment en John Gruber bepalen daar de publieke opinie, terwijl een ontwikkelaar ver weg in China misschien iets heel anders denkt. Wat Steve Troughton-Smith zegt wordt vaak als waar aangenomen, maar niet iedereen zal het ermee eens zijn. Er zijn nog 20 miljoen andere iOS-ontwikkelaars die hun mening minder luid verkondigen.

Ontwikkelaars blijken tevreden met Swift: Apple’s programmeertaal krijgt een 8,3 uit 10. Niet verrassend is dat de ontwikkelaars vooral geïnteresseerd zijn in ontwikkelen voor iOS (8,5 uit 10). Bij Mac (3,0) en Apple Watch (4,9) is dat een stuk minder en voor Apple TV (2,3) is de interesse ronduit matig. De cijfers hebben betrekking op beroepsmatige/zakelijke interesse. Als het om persoonlijke interesses gaat liggen de scores iets hoger, maar duidelijk is wel dat de ontwikkelaars weinig business zien in het ontwikkelen voor andere platformen dan iOS. Ook wat AR betreft (3,3 uit 10) is er weinig interesse bij de ontwikkelaars, althans op basis van de hardware die nu beschikbaar is. Misschien verandert dat als Apple een AR-bril op de markt brengt.

Wat inkomstenmodel betreft gaf 44,4% aan voor gratis te kiezen, gevolgd door in-app abonnement, premium (vooraf betalen) en freemium (gratis + in-app aankopen). Bij zakelijke apps is gratis ook het meest dominant (40,8%). Er komen nog veel meer onderwerpen aan de orde in het onderzoek, van developer tools tot machine learning en

