We hebben er even op moeten wachten, maar de nieuwe Apple TV is eindelijk binnen handbereik. De eerste exemplaren worden deze week geleverd en ook de bestellingen van de losse Siri Remote komen in handen van gebruikers. De afgelopen dagen konden de internationale media al aan de slag met de Apple TV 4K 2021 en delen hun hands-on ervaringen.



CNN Underscored hands-on Apple TV 4K 2021

CNN is ook hands-on gegaan met de Apple TV 4K 2021. Zij merken op dat de Apple TV ook merkbaar sneller is, maar dat het geen verschil tussen dag en nacht is. De Apple TV is met de chip en HDMI 2.1 vooral toekomstbestendiger, doordat content in high-frame rate HDR nu mogelijk is. Het aanbod daarvan is nog beperkt. Onder andere RedBull TV is geschikt, maar je hebt er ook nog een ondersteunende televisie voor nodig. Sommige actieve sportscènes komen goed tot hun recht op de Apple TV.

Al met al noemt CNN de nieuwe Apple TV geen must-buy, maar dat geldt volgens hen wel voor de Siri Remote. Ze noemen de nieuwe afstandsbediening nagenoeg perfect, hoewel de vorige afstandsbediening volgens de reviewer ook geen slechte keuze was. Het nieuwe klikwiel biedt het beste van twee werelden: swipen wie graag wil vegen en knoppen als je liever klikt.

ZDNet over de nieuwe Apple TV

De reviewer van ZDNet geeft de Apple TV 4K 2021 een rapportcijfer 9. Uitstekend, vindt Jason Cipriani, die vooral blij is met de verbeterde performance, de nieuwe Siri Remote en het feit dat er een groot aanbod is van streaming apps en services. Als minpunt noemt hij het feit dat de Apple TV vrij prijzig is. De nieuwe Apple TV is het streaming device voor iedereen die in het ecosysteem van Apple is. Het is een uitbreiding voor de Apple-producten die je al hebt en voor diensten zoals Apple Arcade en Fitness+. Veel reden om te upgraden is er echter niet, als je al een Apple TV 4K hebt. De nieuwe remote is dan een mooie aankoop.

TechRadar heeft de nieuwe Apple TV 2021 getest

De Apple TV 4K (2021) is een gelikt streamingapparaat, waarmee je 4K-video in HDR en Dolby Vision kan afspelen. Ook HDR met hoge framerate wordt ondersteund voor snelle actie, zoals bij sport. De vernieuwde Siri-afstandsbediening is een plezier om te gebruiken en er zijn tal van kleine maar handige functies, zoals ondersteuning voor meerdere gebruikers en de mogelijkheid om de kleurbalans van je tv automatisch aan te passen. Ja, hij is duur. Maar het is meer dan alleen een kastje om films en films en tv-programma’s te bekijken: het is tegelijk ook een smart home-hub. De vernieuwde Siri Remote en de ondersteuning van Thread zijn pluspunten. Minder fijn is dat het niet met Android werkt.

Pocket-lint’s ervaringen met Apple TV 2021 getest

De 2021-update van de Apple TV doet wat hij moet doen: streamingdiensten en Apple’s eigen diensten bundelen op één plek. Maar in vergelijking met de concurrentie voelt hij prijzig aan. Dat heeft er overigens ook mee te maken dat je er veel meer mee kunt doen dan alleen films afspelen, zo geeft de reviewer toe. Pluspunten zijn 4K HDR, Dolby Vision en Dolby Atmos voor kwalitatief mooie beelden en geluid. Ook de toevoeging van HDMI 2.1 is een mooie vernieuwing. Maar de processor zou nog wel wat meer performance kunnen bieden voor krachtige games en de reviewer zou graag Spatial Audio willen zien.

