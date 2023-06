Ruim 50 nieuwe of vernieuwde Apple Stores

Mark Gurman heeft niet alleen bronnen op het gebied van hard- en software. Ook wat retailplannen betreft blijkt de verslaggever diep binnen Apple te kunnen afluisteren. Zo heeft hij nu de scoop dat er 53 nieuwe of vernieuwde Apple Stores zullen bijkomen in de periode tussen nu en 2027. Het gaat om wereldwijde uitbreiding: zo komen er 15 nieuwe Apple Stores in Azië-Pacific, 5 nieuwe in Europa en het Midden Oosten en 4 in de VS en Canada. Daarnaast zullen 28 winkels in Azië, Europa en Noord-Amerika worden verbouwd of verplaatst.



Hoe zit het met Nederland en België?

Betekenen al die grootse plannen ook dat we in de Benelux weer wat nieuwe winkels erbij krijgen, bijvoorbeeld in Maastricht of Tilburg? Helaas lijkt het daar niet op. De afgelopen weken kregen we regelmatig tips binnen dat Apple zoekt naar een ‘ Apple Shop Leader ‘ in het zuiden van Nederland, maar het lijkt daarbij te gaan om een shop-in-shop concept ( zoals hier voor Coolblue Alexandrium ) en niet om een echte Apple Store. In Europa zou Apple van plan zijn om Apple Opéra in Parijs een opknapbeurt te geven. Nieuwe Apple Stores staan gepland voor Battersea Power Station in Londen (gaat deze maand al open) en La Vaguada in Madrid.



Het Battersea Power Station in Londen is verbouwd tot een winkelcentrum met bovenin het UK-hoofdkantoor van Apple.

Nieuwe winkels, nieuw interieur

Van de Aziatische winkels staan er drie in India, één in Maleisië, twee in Zuid-Korea en één in Shanghai. Ook zal Apple Shinsaibashi in Osaka (Japan) worden verbouwd. In de VS komen er nieuwe winkels in Miami, Detroit en Torrance (Californië). Diverse andere winkels zullen worden verplaatst. Bij die nieuwe winkels zal ongetwijfeld worden gekeken naar het nieuwe interieur dat bij Apple Tysons Corner in Virginia werd ingevoerd, met meer hout en tafels in verschillende hoogte. Apple heeft daarin de fysieke Genius Bar teruggebracht en introduceerde een speciale inloopruimte voor de Apple Watch. Mogelijk gaat die wat meer afgeschermde ruimte in een later stadium worden gebruikt voor demonstraties van de Reality Pro-headset.

Bekijk ook Tysons Corner: eerste Apple Store is vernieuwd Het is precies 22 jaar geleden dat Apple Tysons Corner werd geopend als allereerste Apple Store. Het gebeurde op 19 mei 2001 en het filmpje waarin Steve Jobs uitlegt hoe een Apple Store werkt, staat bij veel mensen wel in het geheugen gegrift. Nu is 'ie compleet vernieuwd.

Voor Europa kunnen we in 2023 uitkijken naar de opening van Battersea Power Station in Londen, waar Apple enige tijd geleden al het UK-hoofkwartier heeft gevestigd. In 2024 zullen vier winkels in het Verenigd Koninkrijk worden verplaatst en dat geldt ook voor de Apple Store in Le Chesnay (Frankrijk). Daarnaast zou Apple een vierde winkel in Zweden willen openen. En in 2027 zal de Apple Store in München worden verplaatst.

Volgens Bloomberg richt Apple zich vooral op het vernieuwen en verplaatsen van oudere en kleinere winkels. Het is de eerste keer dat er op zo’n grote schaal informatie over de retailplannen van Apple uitlekt. En gezien de lange tijdsperiode waar we het over hebben, kan er nog wel het een en ander veranderen, bijvoorbeeld als een huurovereenkomst niet doorgaat.