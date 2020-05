Eerste Europese Apple Store heropend, voorbereidingen in andere landen

Apple sloot in maart alle Europese winkels. Sinds vorige maand zijn winkels in China, Zuid-Korea en Taiwan weer voorzichtig geopend en nu is Europa aan de beurt. De enige Apple Store van Oostenrijk bevindt zich in de populaire winkelstraat Kärntner Straße en zal om 11:00 uur de deuren openen. Wel gelden er beperkingen: de winkel is maar tot 18:00 uur open, bezoekers moeten anderhalve meter afstand nemen en mondkapjes dragen. Ondertussen gaan in Australië ook bijna alle Apple Stores weer open, op één na. Apple Sydney blijft nog even gesloten vanwege een renovatie die nu gaande is. Ook in Australië gelden strenge regels: de temperatuur van alle bezoekers wordt gemeten en ook hier zijn mondkapjes verplicht.



Apple Stores in andere Europese landen

Maar hoe zit het ondertussen in andere Europese landen? Inmiddels druppelen de eerste aanwijzingen binnen dat het niet lang meer zal duren. Zo wordt achter de schermen in Duitsland gewerkt aan een heropening. Dat zou volgende week moeten plaatsvinden, zodat je de nieuwe iPhone SE dan voor het eerst in de winkel kunt aanschaffen. Apple raadt echter aan om nog zoveel mogelijk online te bestellen.

"We’re so excited to welcome our customers in South Korea back to Apple Garosugil! Thank you to our amazing team for getting back up and running safely and full of spirit, energy and care." — Deirdre O'Brien · https://t.co/qoywOduQJk #Apple가로수길 #AppleGarosugil pic.twitter.com/e41bw278B1 — Storeteller (@storetellee) April 22, 2020

Apple is maandagmiddag begonnen met het informeren van het personeel, om weer aan het werk te gaan. Sommige Duitse Apple Stores zullen begin van volgende week weer open gaan, andere aan het einde van de week. Nederland loopt qua coronamaatrdegelen en status van besmetting ongeveer gelijk aan Duitsland.

Apple houdt bij de plannen rekening met richtlijnen per land. Dat houdt in, dat in Nederland de Apple Stores eigenlijk niet gesloten hadden hoeven te worden. Winkels zoals Amac zijn ook gewoon open gebleven, al golden er wel extra hygiënemaatregelen. Dat Apple toch wereldwijd de winkels heeft gesloten, lijkt dan ook meer te maken te hebben met het feit dat Apple één lijn wilde trekken voor alle landen buiten China.