TransIP stopt met gratis 1TB STACK-opslag

Het stoppen met de gratis 1TB accounts heeft te maken met een tweetal incidenten met opslagschijven. Daarbij ging data verloren van tientallen tot honderden gebruikers. Het backup-proces bleek geen rekening te hebben gehouden met het kapot gaan van meerdere schijven in een enkele server. Een deel van de data bleek niet meer te herstellen. Omdat STACK de veiligheid van de data niet kan garanderen is besloten om ermee te stoppen. Sinds de introductie van STACK in 2015 zijn meer dan honderdduizend nieuwe gebruikers toegestroomd. De meeste daarvan hebben een gratis STACK-account van 1TB. In drie jaar tijd werden 250.000 STACK invite-codes uitgedeeld en ze werden destijds op Marktplaats zelfs voor 50 euro per stuk te koop aangeboden.



Gebruikers van de gratis STACK-accounts kunnen tot 10 februari gebruik maken van de online opslag. Daarna worden de bestanden verwijderd. Gebruikers kunnen hun data downloaden en vervolgens opzeggen of hun account meteen laten verwijderen. Ook is het mogelijk om te upgraden naar betaalde accounts, die wel blijven bestaan. Deze klanten krijgen het eerste jaar 50% korting.

Hieronder lees je de mail die naar klanten is gestuurd. Er is ook een blogposting verschenen

Stopzetten van gratis STACK-accounts

Beste klant, In september en oktober zijn we opgeschrikt door een tweetal incidenten met STACK. Door het tegelijk defect raken van meerdere harde schijven, is een deel van de data van enkele gratis STACK-accounts aangetast. Van de gratis STACKs worden geen back-ups gemaakt, wat ertoe heeft geleid dat er bestanden verloren zijn gegaan. Dat betreuren we zeer. De STACK-infrastructuur is zo opgezet dat een kapotte harde schijf automatisch wordt overgenomen door een reserveschijf. Data wordt zodanig verdeeld dat bij een defect deze data hersteld wordt. Sinds de start van STACK heeft dat nooit tot problemen geleid, tot afgelopen september. Door het tegelijk kapotgaan van meerdere harde schijven op één storageserver zijn STACKs aangetast. Een kleiner, maar vergelijkbaar incident heeft zich vervolgens voorgedaan in oktober. Daaruit blijkt dat wij de data-integriteit van gratis STACK niet meer kunnen garanderen, wat niet past bij de kwaliteitseisen die we stellen aan onze producten. Daarom hebben we de moeilijke keuze moeten maken om op korte termijn te stoppen met de gratis 1TB STACK-accounts. Wat betekent dit voor jou?

Binnen drie maanden zullen alle gratis STACK-accounts worden stopgezet. We geven je in deze periode graag meerdere opties om je data veilig op te slaan. Dit zijn:

1. Je gratis STACK upgraden naar een betaalde STACK. Hierbij wordt er dagelijks een back-up gemaakt van je volledige STACK. Je krijgt dan meteen 50% korting voor de eerste 12 maanden.

Upgrade mijn STACK 2. Je gratis STACK-account opzeggen. Je data wordt dan direct door ons verwijderd.

Cancel mijn STACK 3. Wil je wel je data behouden dan kan je nu alvast beginnen met downloaden. Op 10 februari wordt je data door ons verwijderd.

Lees het artikel We vinden het vervelend dat we deze keuze hebben moeten maken. Gratis STACK heeft ons en vele gebruikers veel plezier gebracht. In dit artikel vertellen we je meer over de geschiedenis van STACK en hoe we tot dit besluit zijn gekomen. Heb je naar aanleiding van deze mail nog vragen? Hier vind je meer details terug, geven we een dagelijkse statusupdate en staan de antwoorden op de meestgestelde vragen. Vind je daar niet het antwoord dat je zoekt? Dan is onze supportafdeling eveneens maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 24:00 uur beschikbaar voor je vragen. Met vriendelijke groet, Frank Schreuder

Managing Director TransIP

In oktober deed zich nog een nieuw incident voor, waarbij minder klanten waren getroffen. De data-integriteit van de gratis STACK-accounts is volgens TransIP niet meer te garanderen en dat past niet bij de kwaliteitseisen die het bedrijf stelt. Er waren aanvankelijk geen backups aanwezig om dat TransIP er vanuit ging dat mensen het gebruikten als een reserve-backup voor data, die je ook nog elders bewaart, bijvoorbeeld op een NAS thuis. Later werden er wel backups gemaakt, maar dit bleek niet afdoende. TransIP gebruikte een RAID-Z-schijfconfiguratie, maar was niet berekend op het gelijktijdig kapot gaan van meerdere harde schijven op dezelfde server.

Zoek je een andere cloudopslagdienst? Bij Apple betaal je €9,99 per maand voor 2TB iCloud-opslag, dat je kunt delen binnen het gezin. Andere opslagdiensten vragen ongeveer een soortgelijk bedrag.

