Apple Silicon-labs voor Mac-ontwikkelaars

De macOS-ontwikkelaars die een uitnodiging ontvingen zijn lid van het Universal App Quick Start Program. Dit is een speciaal programma rondom Apple Silicon. Ontwikkelaars die hieraan meedoen hebben een Developer Transition Kit ontvangen, een speciale omgebouwde Mac mini waar al een Apple Silicon-chip is ingebouwd. Ze konden het gebruiken om hun apps alvast voor te bereiden op Apple Silicon. Op 17 november wordt de aankondiging van de eerste geschikte Mac voor consumenten verwacht.



De speciale Mac mini is voorzien van een A12Z-chip, een voorganger van de huidige A14 Bionic-chip. Het is nog even afwachten op welke chip de eerste officiële Apple Silicon Mac draait, maar een goede kanshebber is de A14-chip die ook in de nieuwste iPhones en iPad Air te vinden is. In juni kondigde Apple de overstap van Intel-processoren naar Apple Silicon aan en in twee jaar wil Apple de overstap helemaal hebben afgerond. Alle belangrijke producten, van iPhone tot Mac Pro, draaien dan op de eigen processoren.

Apple heeft de ontwikkelaars nu uitgenodigd voor de 1-op-1 labs met Apple-engineers, waarin ze hun vragen kunnen stellen. Ontwikkelaars die beschikken over een Developer Transition Kit kunnen zich aanmelden voor zo’n online lab. Ze vinden plaats op 4 en 5 november. Apple noemt geen specifieke reden waarom de labs worden georganiseerd, maar het is niet moeilijk te raden. Als op 17 november de eerste Mac met eigen processor wordt aangekondigd, moeten de ontwikkelaars er klaar voor zijn.

Wat op dat moment ook klaar moet zijn, is macOS Big Sur. Deze versie van het besturingssysteem is de eerste die zowel op Intel- als op ARM-processoren werkt. Apple heeft de update echter nog steeds niet officieel klaar voor het grote publiek en bracht woensdagavond zowaar nog een nieuwe beta uit, macOS Big Sur 11.0.1 beta 1. Mogelijk houdt Apple de officiële release nog even tegen totdat de eerste Macs op de markt zijn. Dat voorkomt dat er alvast nieuwe functies uitlekken.