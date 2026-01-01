2026 lijkt voor Apple een behoorlijk druk jaar te worden, met veel nieuwe producten. En dan hebben we het niet alleen maar over updates van bestaande modellen, maar ook volledig nieuwe producten.

In 2025 heeft Apple het nog redelijk kalm aan gedaan als het op nieuwe producten aan komt. Natuurlijk waren er de gebruikelijke updates voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Maar van producten die maar zelden bijgewerkt worden, hebben we in 2025 geen nieuwe versies gezien. En dat terwijl we daar een jaar geleden wel vanuit gingen. Gelukkig is 2026 aangebroken en een nieuw jaar betekent ook nieuwe kansen. Doordat Apple in 2025 enkele producten uitgesteld heeft, lijkt 2026 drukker dan ooit te worden. Met meer dan 20 verwachte nieuwe Apple-producten voor 2026 is er voor ieder wat wils.

Voor dit overzicht bespreken we de aankomende Apple-producten in chronologische volgorde van verwachte aankondiging, waarbij we een verdeling maken per kwartaal. Voor ieder kwartaal verwachten we wel wat nieuws, dus er is genoeg om op vooruit te blikken.

Onthoud dat de timing van de aankondiging onderhevige is aan flinke speculatie. Apple kan sommige producten altijd eerder of later aankondigen (of helemaal niet). Maar deze planning geeft je in ieder geval een goed idee wanneer je wat ongeveer kan verwachten.

Eerste kwartaal 2026: een nieuwe iPhone en diverse spec-bumps

Voor het eerste kwartaal rekenen we op diverse spec-bumps: van iPhone tot MacBook. Voor de écht grote nieuwe aankondigingen moeten we wellicht wat langer wachten, maar het eerste kwartaal is al een goed opwarmertje.

#1 iPhone 17e: de opvolger van het nieuwste instapmodel

Afgelopen februari kwam Apple voor het eerst met een e-model in de vorm van de iPhone 16e. Het lijkt erop dat het iets traditioneels wordt, want voor dit jaar staat alweer de iPhone 17e gepland. De belangrijkste vernieuwingen lijken de komst van MagSafe, een scherm met dunnere schermranden en een nieuwe chip. We vermoeden dat het Dynamic Island, ProMotion en always-on achterwegen blijven, om zo nog genoeg onderscheidend te zijn van de gewone iPhone 17.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone 17e krijgt dunnere schermranden, maar geen Dynamic Island’ Hoewel de iPhone 16e nog niet zo oud is, is Apple alweer druk bezig met de opvolger: de iPhone 17e. Deze moet in het voorjaar van 2026 uitkomen.

#2 MacBook Pro M5 Pro/Max

Apple bracht afgelopen najaar alleen maar het instapmodel van de MacBook Pro M5 uit, maar voor dit jaar verwachten we nog de krachtigere M5 Pro- en M5 Max-varianten. Dat betekent dat ook de 16-inch MacBook Pro voor het eerst een M5-serie chip krijgt. Verwacht overigens geen verdere grote veranderingen: dit is een typische spec-bump, zonder een nieuw design, nieuw display of andere vernieuwingen. Daarvoor moet je toch echt wachten op later dit jaar.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip Apple heeft de M5-chip onthuld voor nóg krachtigere iPads, Macs en AI-servers. Wat is er nieuw in deze chip en in welke producten kunnen we ze verwachten?

#3 MacBook Air M5

Volgens diverse bronnen staat voor begin dit jaar de MacBook Air M5 gepland. Ook dit wordt een spec-bump: Apple zou hetzelfde design met over het algemeen dezelfde specs willen hergebruiken, maar dan met een M5-chip. Deze is op bepaalde punten net wat sneller dan de M4 van het huidige model. Wellicht dat Apple nog een paar aspecten een update geeft, zoals een iets beter display.

Bekijk ook Wanneer komt de MacBook Air met M5-chip? Bijna! Er wordt een nieuwe MacBook Air met een M5-chip verwacht. De upgrade lijkt voornamelijk om de chip te gaan, maar een grotere vernieuwing komt later. In dit artikel bespreken we de mogelijke releasedatum.

#4 MacBook met A18 Pro-chip

Een wat verrassender model is een nieuw instapmodel van de MacBook. Of deze ook echt al in het eerste kwartaal gaat komen, is nog de vraag. Dit model zou draaien op een iPhone-chip, mogelijk een A18 Pro. Daardoor is hij krachtig genoeg voor de meest basic taken, maar tegelijkertijd erg voordelig. Apple zou hiermee de concurrentie aan willen gaan met de Chromebooks, die in het onderwijs veel gebruikt worden.

Bekijk ook ‘Dit is wanneer Apple’s goedkopere budget-MacBook verschijnt’ Apple zou druk bezig zijn met de ontwikkeling van een goedkopere MacBook met iPhone-chip om zo een alternatief te bieden voor Chromebooks en Windows-laptops. De release van dit budgetmodel komt zo langzamerhand in zicht.

#5 iPad Air M4

Over onderwijs gesproken: de iPad Air is al jarenlang Apple’s meest populaire iPad, met name onder studenten. Het is de perfecte mix tussen de iPad Pro en het instapmodel, dus het is niet verwonderlijk dat Apple nu al voor het derde jaar op rij een nieuw model zou willen uitbrengen. Wij hopen wel dat er iets meer vernieuwd wordt dan vorig jaar, toen dit model alleen maar een M3-chip kreeg en verder geen enkele verandering onderging. Het 2026-model krijgt in ieder geval een M4-chip, waardoor hij nog wel een stapje achterloopt op de iPad Pro. Wij hopen stiekem dat het nieuwe model qua design een sprong maakt, zodat hij net zo dun wordt als de iPad Pro. Wel zo logisch voor een product dat zichzelf Air noemt.

#6 iPad 12 (A18-chip)

Ook het instapmodel van de iPad zou al vroeg in het jaar aan de beurt kunnen komen. Hier verwachten we geen grote veranderingen, al brengt een nieuwe snellere chip (de A18- of A19-chip) wel eindelijk ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat missen we toch wel heel erg bij het huidige instapmodel, dat nog maar een A16-chip heeft.

Bekijk ook ‘iPad van 2026 krijgt een A19-chip’ (en om deze reden is dat bijzonder) In 2026 verschijnt de nieuwe standaard-iPad en deze wordt naar verluidt uitgerust met dezelfde A-chip die ook in de iPhone 17 te vinden is. Dit is een ongebruikelijke zet voor Apple.

Tweede kwartaal 2026: focus op home?

Het lijkt erop dat 2026 hét jaar van de smart home wordt. Dat had eigenlijk 2025 al moeten worden, totdat Siri roet in het eten gooide. De slimmere Siri, waar Apple’s toekomstige home-producten flink gebruik van zouden maken, verschijnt pas dit voorjaar. En daar horen ook nieuwe producten bij.

#7 Apple’s smart home-display

Apple zou al jaren bezig zijn met een eigen smart home-apparaat, dat bestaat uit een groot scherm. Dit smart home-display zou je centrale hub met alles rondom je slimme huis bevatten, maar ook gebruikt kunnen worden voor FaceTime-gesprekken, webbrowsen en meer. Een soort iPad dus, maar dan geoptimaliseerd als smart home-device voor bijvoorbeeld aan de muur. Hij zou het formaat van twee iPhones krijgen, met een interface waarbij de iPhone en Apple Watch gecombineerd zijn. Oorspronkelijk had dit apparaat al in de eerste helft van 2025 moeten komen, maar door het uitstel van de nieuwe Siri moeten we tot voorjaar 2026 wachten. Lees meer over de verwachte functies van Apple’s smart home-display in onze round-up.

Bekijk ook Apple’s smart home-display komt eraan: dit zijn de verwachte functies Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid komend jaar een eigen smart display aankondigen, bedoeld voor de bediening van je smart home en meer. Er zijn nu al veel functies gelekt.

#8 Apple TV 4K 2026

Apple zou meer van haar home-producten willen vernieuwen, waar de Apple TV ook deel van uitmaakt. Er was een tijd dat Apple ineens vrij rap achter elkaar nieuwe versies van de Apple TV 4K uitgebracht had, want tussen het huidige en voorgaande model zat ongeveer anderhalf jaar. Nu, bijna twee en een half jaar later, is een nieuw model in zicht. Een nieuw model zou een snellere chip krijgen (misschien wel een A17 Pro met Apple Intelligence) en voorzien zijn van een eigen wifi-chip met betere specificaties.

#9 HomePod mini 2

Verwacht bij de HomePod mini 2 geen hele grote veranderingen. We vermoeden dat Apple alleen de chips aan de binnenkant iets vernieuwt, met bijvoorbeeld de eigen wifi- en Bluetooth-chip. Ook zou Apple hier de tweede generatie Ultra Wideband-chip in kunnen doen, voor een betere werking van de Handoff-functie. Iets anders wat Apple kan vernieuwen, zijn de kleuren van de behuizing en een snellere S-chip. We verwachten geen support voor Apple Intelligence. Lees ook ons eerdere artikel met verwachte functies in de HomePod mini 2.

Bekijk ook Deze 5 verbeteringen kun je verwachten bij de HomePod mini 2 De HomePod mini 2 komt eraan, maar wat is er nou eigenlijk nieuw? De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest en dit zijn de verwachte nieuwe functies in de HomePod mini 2.

#10 AirTag 2

Het is in 2026 alweer vijf jaar geleden dat de AirTag op de markt kwam. Inmiddels heeft Apple al een tijdje de tweede generatie Ultra Wideband-chip, die nog nauwkeuriger werkt. Ideaal dus voor de AirTag. Andere verbeteringen zijn een beter bereik en nieuwe privacyfuncties, al zijn de exacte specs nog een vraagteken. Verwacht verder geen nieuw design: de AirTag 2 wordt waarschijnlijk hetzelfde munt-achtige accessoire. Wij hadden de AirTag 2 eerlijk gezegd al veel eerder in 2025 verwacht en het is voor ons een raadsel waarom deze niet eerder kwam. Lees ook meer in ons artikel over de verwachte functies van de AirTag 2.

Bekijk ook AirTag 2 komt eraan: dit zijn de nieuwe functies en verbeteringen die je kan verwachten Apple gaat binnenkort een nieuwe AirTag uitbrengen, zo is al langer bekend. Maar wat zit daar dan in? Wat is er nieuw in de tweede AirTag? Ook over de AirTag 2 functies hebben we dankzij betrouwbare bronnen een aardig beeld gekregen van de vernieuwingen.

#11 Mac mini M5/M5 Pro

De Mac mini kreeg in 2024 nog een flinke update, met een nieuwe M4-chip en een gloednieuw design. De Mac mini maakte indruk en is tot op de dag van vandaag een no-brainer voor iedereen die heel voordelig een nieuwe Mac wil hebben (en al een goed scherm heeft staan). Voor 2026 gaan er geruchten over een nieuw model, voorzien van M5- en M5 Pro-chip. Grote veranderingen verwachten we in deze modellen niet. Wellicht dat Apple nog meer van z’n eigen chips erin gaat bouwen, zoals een N1-chip voor wifi en Bluetooth.

#12 Mac Studio M5 Max/M5 Ultra

Gaat Apple dit jaar nog verder los met de M5-chip? Het zou zomaar kunnen dat we nog een nieuwe variant zien, namelijk de M5 Ultra-chip in een nieuwe Mac Studio. Het lijkt er namelijk ook niet op dat Apple nog een nieuwe Mac Pro gaat uitbrengen, waardoor het logischer is dat er nog een nieuwe Mac Studio komt om de professionals tevreden te houden. Naast een M5 Ultra-variant, komt er ook nog een iets betaalbaardere M5 Max-versie. Al weten we nog niet precies wat er nog meer nieuw is.

#13 Studio Display 2

We verwachten dat Apple samen met de Mac Studio ook een nieuwe versie van het Studio Display gaat uitbrengen. Het huidige model uit 2022 is aan vervanging toe, met hopelijk een beter scherm, snellere chip, betere camera en wat andere spec-bumps. Volgens bronnen krijgt het Studio Display 2 in ieder geval drie nieuwe functies.

Bekijk ook ‘Deze drie nieuwe functies en verbeteringen krijgt het Studio Display 2’ Apple zou al een tijdje werken aan een nieuwe versie van het Studio Display, voor het gemak maar even het Studio Display 2 genoemd. Volgens een bron krijgt dit scherm in ieder geval drie nieuwe functies en verbeteringen.

Derde kwartaal 2026: de eerste opvouwbare iPhone en meer

Het derde kwartaal staat zoals verwacht in het teken van de iPhone en Apple Watch, maar dit jaar wordt het voor de iPhone wel heel bijzonder. Er komt namelijk geen gewone iPhone 18, maar wél de eerste opvouwbare iPhone ooit. Het derde kwartaal wordt daardoor misschien wel spannender dan ooit.

#14 iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het nieuwe high-end model, met nieuwe A20 Pro-chip, beterde camera en een iets aangepast ontwerp. In de basis blijft het design waarschijnlijk gelijk met de iPhone 17 Pro (dus de aluminium behuizing met breed cameraplateau), maar een kleiner kleurverschil tussen de glazen achterkant en de rest van de behuizing. De iPhone 18 Pro wordt een spec-bump, samen met de iPhone 18 Pro Max.

#15 iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro Max krijgt dezelfde verbeteringen als de gewone iPhone 18 Pro, maar dan met een groter 6,9-inch display en langere batterijduur. Voor de camera wordt al gesproken over een unieke functie, namelijk een verstelbaar diafragma. Wat je daar precies mee kan, lees je in ons eerdere artikel over de iPhone 18 Pro-camera.

Bekijk ook iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor) Na jaren van geruchten wordt er nu weer gesproken over het verstelbare diafragma op de iPhone 18 Pro-modellen. Met een verstelbaar diafragma kan je zelf de hoeveelheid licht in je lens instellen.

#16 iPhone Fold

Komt hij dit jaar dan eindelijk: de eerste opvouwbare iPhone ooit? Al jaren gaan er geruchten over de opvouwbare iPhone: van schermformaat, tot scharnier en van prijs tot manier van open- en dichtklappen. Als we diep in de archieven duiken, gaan de geruchten al bijna 10 jaar. Maar de meest betrouwbare bronnen weten het bijna zeker: dit jaar gaat hij er dan echt komen. Het moet verreweg het belangrijkste iPhone-model van 2026 worden, maar tegelijkertijd ook het duurste. De huidige iPhone Air (waar dit jaar overigens geen opvolger van verwacht wordt) lijkt de voorbode te zijn voor de eerste iPhone Fold.

Bekijk ook Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: ‘iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000’ Geruchten over een opvouwbare iPhone gaan al jarenlang rond. Andere fabrikanten hebben al opvouwbare of inklapbare toestellen, maar waar blijft Apple? Op deze pagina verzamelen we alle geruchten over een mogelijk toekomstige, opvouwbare iPhone.

#17 Apple Watch Series 12

De Apple Watch gaat alweer zijn twaalfde generatie in, maar geruchten over de Apple Watch Series 12 zijn er nog niet geweest. Er gaan in ieder geval wel al jaren geruchten over een bloedglucosemeter in de Apple Watch, al is het maar de vraag of dit er uiteindelijk ook echt gaat komen. Het zou na het herkennen van een mogelijke hoge bloeddruk, het maken van de ECG en het meten van je bloedzuurstofgehalte een belangrijke mijlpaal zijn in de gezondheidsfuncties van de Apple Watch. Een nieuwe chip lijkt een zekerheidje, nadat Apple vorig jaar de S10-chip hergebruikte.

Bekijk ook Bloedsuiker meten: welke kansen zijn er voor Apple? Apple zou werken aan een bloedglucosemeter, mogelijk in combinatie met de Apple Watch. Wat kan Apple toevoegen en welke kansen zijn er, die de fabrikanten van medische hulpmiddelen nu laten liggen?

#18 Apple Watch Ultra 4

Als de Apple Watch Series 12 nieuwe gezondheidsmetingen krijgt, denken we dat de Apple Watch Ultra 4 niet achter zal blijven. Verder verwachten we nagenoeg dezelfde verbeteringen als in de Series 12, maar dan wel in een Ultra-jasje. Je kunt dus rekenen op een nieuwe chip.

#19 AirPods Pro 3 met camera

Apple bracht in 2025 al de AirPods Pro 3 uit, maar er komt dit jaar mogelijk nóg een variant van dezelfde AirPods Pro 3. Maar dan met een belangrijk onderscheid: een ingebouwde camera voor ruimtelijke functies. Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan AirPods met camera’s en dat zou nu toegepast worden op een duurdere versie van de AirPods Pro 3. Wat je ermee kan? Je omgeving scannen en informatie krijgen over wat er om je heen is, vergelijkbaar met Visual Intelligence op je iPhone.

Bekijk ook ‘AirPods krijgen camera voor ruimtelijke functies’ Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple nieuwe AirPods ontwikkeld die camera’s bevatten voor ruimtelijke functies. Deze zijn volgens Kuo bedoeld voor de Vision Pro, maar mogelijk ook voor andere Apple-devices.

Vierde kwartaal 2026: alweer nieuwe MacBooks

Het vierde kwartaal is bij Apple altijd een lastig kwartaal om in te schatten als het om nieuwe producten gaat en dat is in 2026 niet anders. Het zou namelijk zomaar kunnen dat sommige producten doorgeschoven worden naar het volgende jaar. Dit is wat er nu in ieder geval met potlood in de agenda staat.

#20 MacBook Pro M6

Apple werkt aan de opvolger van de M5 MacBook Pro die eind 2025 verscheen, maar dan met een M6-chip. Volgens de laatste geruchten gaat het hier om een spec-bump, dus hetzelfde model maar dan met een snellere chip. Voor de echt grote veranderingen, moeten we waarschijnlijk bij de duurdere versies zijn.

#21 MacBook Pro M6 Pro/Max

De MacBook Pro met M6 Pro- en M6 Max-chip krijgen vermoedelijk een gloednieuw design. De MacBook Pro zou weer wat dunner worden en er is ook gesproken over een nieuw display. Het huidige mini-LED-display in deze modellen zou vervangen worden door OLED, dat nog diepere zwarttinten heeft en mooiere kleuren toont. Als deze modellen inderdaad dit jaar komen, dan betekent het dat Apple binnen hetzelfde jaar twee generaties van de MacBook Pro uitbrengt. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2023, toen de M2 Pro/Max-variant in januari kwam en de M3 Pro/Max-versie in november. Dat zou dit jaar dus ook zomaar weer kunnen gebeuren.

Bekijk ook ‘MacBook Pro krijgt nieuw design, maar alleen voor M6 Pro- en M6 Max-versies’ De MacBook Pro krijgt volgens geruchten in 2026 of 2027 een grotere update met een nieuw design en een vernieuwd OLED-display. Geruchten over een OLED-scherm gaan al veel langer.

#22 iPad mini 2026

Komt Apple na twee jaar alweer met een nieuwe iPad mini? De kleinste iPad uit de line-up wordt met vrij onregelmatige basis voorzien van een update. Het laatste model uit 2024 kreeg een A17 Pro-chip voor Apple Intelligence en ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. Volgens bronnen gaat Apple eind 2026 een iPad mini met OLED-scherm uitbrengen. Daarnaast wordt er gesproken over een waterbestendige behuizing en gaan we er vanuit dat er een snellere A19 Pro-chip of nieuwer in zit.

Bekijk ook ‘iPad mini met OLED komt later in 2026’ De eerste waterbestendige iPad komt eraan. Volgens bronnen gaat Apple in 2026 een nieuwe iPad mini uitbrengen, met daarin een aantal grote verbeteringen.

#23 Apple’s slimme bril (alleen aankondiging)

Na de Vision Pro werkt Apple aan meer headsets. Vanwege het succes van Meta’s Ray-Ban brillen, zou Apple vaart gezet hebben achter de ontwikkeling van een eigen slimme bril. We verwachten dat deze ook onder het Vision-merk uitgebracht wordt, maar qua mogelijkheden en werking wel heel anders zal zijn dan de Vision Pro. De focus ligt waarschijnlijk op gezondheidsfuncties, muziek en camera, maar we kunnen ons niet voorstellen dat Apple niks met AR en VR zou gaan doen. De aankondiging van Apple’s slimme bril zou in 2026 zijn, maar de release is mogelijk pas in 2027. Dat zien we veel vaker bij eerste versies van volledig nieuwe Apple-producten, zoals de Vision Pro in 2023 en de HomePod in 2017.

Bekijk ook Van Vision Pro tot slimme bril: dit zijn Apple’s 7 toekomstige headsets Apple breidt de Vision Pro-categorie uit met maar liefst 7 nieuwe producten. Dit kun je de komende jaren verwachten.

Wildecards: komen deze ook nog?

Tot zover de Apple-producten die in 2026 zeer waarschijnlijk gaan verschijnen. Er zijn altijd nog wat verrassingen mogelijk of producten die we niet voor 2026 op de planning hadden, maar toch nog eerder verschijnen. Brengt Apple bijvoorbeeld nog de Vision Pro naar Nederland? Komt er nog een nieuwe iMac en hoe zit het eigenlijk met die grotere iMac Pro? Onlangs dook er een gerucht op over een iMac Pro met M5 Max-chip, maar of deze ook echt komt en of die dan in 2026 verschijnt, is nog maar de vraag.

Verder zijn er nog aanwijzingen naar meer smart home-accessoires. Zo zou Apple werken aan een slimme deurbel en komt er ook een beveiligingscamera van Apple. Maar of die allemaal 2026 gaan halen, betwijfelen we.