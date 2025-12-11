In 2026 verschijnt de nieuwe standaard-iPad en deze wordt naar verluidt uitgerust met dezelfde A-chip die ook in de iPhone 17 te vinden is. Dit is een ongebruikelijke zet voor Apple.

Ook in 2026 komt Apple naar verluidt weer met een nieuwe standaardmodel iPad. Waar het model van 2025 nog een A16-chip uit de iPhone 14 van 2022 heeft, krijgt het model uit 2026 volgens MacWorld een nieuwere chip. Daarmee breekt Apple een trend.

‘iPad krijgt de nieuwste chip’

Eerder leek het erop dat de twaalfde generatie iPad uitgerust zou worden met de A18-chip (uit iPhone 16). Nieuwe aanwijzingen uit een vroege build van iOS 26 wijzen er echter op dat Apple overweegt de instap‑iPad te voorzien van de A19 uit iPhone 17. Dat zou breken met Apple’s gebruikelijke keuze om in het standaardmodel een oudere chip te gebruiken. Helemaal zeker is dit allerminst. De codenamen die Apple gebruikt voor deze modellen (J581/J588) zijn, in tegenstelling tot voorgaande modellen, niet opeenvolgend. Dit is heel ongebruikelijk.

De upgrade naar een A19 (of A18) zou betekenen dat de iPad een sprong vooruit krijgt in rekenkracht. Maar bovenal krijgt het daarmee ook toegang tot Apple Intelligence. Het standaardmodel iPad was het enige model in de line-up die nog geen ondersteuning had voor Apple Intelligence. Daar kan nu dus verandering in komen. Voor Apple Intelligence is minimaal een A17 Pro-chip nodig, dus in dat opzicht maakt het niet uit of de iPad nou een A19- of A18-chip krijgt.

Apple zet verder in op de eigen chips

Uit dezelfde geruchten blijkt dat de twaalfde generatie iPad ook Apple’s nieuwe N1‑chip krijgt, net als de iPhone 17‑serie. De N1 is Apple’s eigen wifi/Bluetooth/Thread‑oplossing. Het mikt op lagere latency en betere energie‑efficiëntie dan derde‑partijchips. Ondersteuning voor nieuwere standaarden (zoals wifi 7) hangt af van het volledige radiosysteem per model. De daadwerkelijke winst in Nederland en België is mede afhankelijk van de uitrol van compatibele routers en netwerken thuis. Ook de nog aan te kondigen iPad Air met M4-chip zou de N1 gebruiken. Voor de Air blijft het design naar verwachting grotendeels gelijk. De M4 zorgt vooral voor een efficiëntie- en CPU/GPU‑upgrade ten opzichte van M3.

Wanneer komt de nieuwe iPad?

Zoals het er nu naar uitziet komt – net als in 2025 – in de eerste helft van 2026 het nieuwe standaardmodel iPad uit. Ook de geüpgradede iPad Air met M4-chip zou in de eerste helft van het nieuwe jaar onthuld worden. De grootste vraag blijft of de instap‑iPad daadwerkelijk A19 krijgt of toch bij A18 blijft.

Daarnaast lijkt het er ook op dat de iPad mini in 2026 vernieuwd wordt. Over de iPad Pro valt niet zoveel te zeggen. Van dit model is in oktober 2025 nog een nieuw model met M5-chip verschenen.