Welke functies krijgt de Apple TV van 2026? Het lijkt er sterk op dat er dit jaar een nieuw model gaat uitkomen, maar de grote vraag is nog wat er precies nieuw is. In dit artikel lees jij wat je ervan kan verwachten en hoe de Apple TV nog beter wordt.

Bij iCulture zijn we fan van de Apple TV. We hebben al eens geschreven waarom we vinden dat de Apple TV een must-have is, maar is het wel verstandig om nu een nieuwe Apple TV te kopen? Wat ons betreft kun je beter even wachten, want er komt dit jaar een nieuwe Apple TV aan. Maar je vraagt je dan natuurlijk af: wat wordt er in 2026 nieuw in de Apple TV?

Dit artikel verscheen eerder in januari 2025, toen er voor 2025 nog een nieuw model verwacht werd. Die is uiteindelijk niet verschenen, maar staat nu op de planning voor de eerste helft van 2026. Het artikel is daarvoor aangepast.

#1 Snellere chip

Elke keer als Apple een nieuwe Apple TV uitbrengt (of welk ander product dan ook), zit er een nieuwe en snellere chip in. Dat zal ook weer het geval zijn bij de nieuwe 4e generatie Apple TV 4K van 2026. Momenteel heeft het huidige model uit 2022 nog een A15-chip, afkomstig uit de iPhone 13. Hoewel deze chip meer dan snel genoeg is voor de meeste taken waar je een Apple TV voor gebruikt (namelijk het streamen van video), kunnen we er wel vanuit gaan dat Apple toch gaat kiezen voor een nieuwe snellere chip. De A17 Pro-chip is daarvoor zeker een kanshebber, die in 2023 geïntroduceerd werd. Deze heeft betere grafische prestaties. Hoewel gaming op de Apple TV nog steeds niet echt van de grond komt, zou zo’n chip wel meer games mogelijk maken. En wie weet heeft Apple nog wat Apple Intelligence-functies achter de hand. En daarvoor is wel een A17 Pro-chip vereist.

#2 Eigen wifi-chip met 6E

Er zijn geruchten geweest dat Apple zijn eigen wifi-chip als eerste in de Apple TV (en HomePod mini) wil stoppen. Deze wifi-chip zou voorzien zijn van de wifi 6E-standaard, wat betere prestaties geeft dan wifi 6 in het huidige model. Hoewel wij toch altijd adviseren om een Apple TV bedraad aan te sluiten (zeker als je HomeKit-gebruiker bent), is een nieuwere wifi-versie mooi meegenomen. Mits je router dat natuurlijk ook ondersteunt.

Inmiddels heeft Apple de eigen N1-chip uitgebracht in onder andere de iPhone 17-serie, maar ook in de recente iPad Pro M5. Deze eigen ontwikkelde chip heeft niet alleen wifi 7 en Bluetooth 6, maar ook Thread aan boord. Oftewel: ideale eigenschappen voor de nieuwe Apple TV.

#3 Ingebouwde camera (al is de kans hierop klein)

Sinds 2023 heeft de Apple TV 4K een FaceTime-app, waarmee je via de camera van je iPhone kan videobellen op het grote scherm. En dat werkt eigenlijk best wel goed, zeker als je met meerdere mensen wil videobellen. Het scherm van je televisie is groot genoeg om te verdelen over meerdere personen, terwijl je ook lekker met z’n tweeën of het hele gezin op de bank kan zitten en iedereen goed in beeld is. Maar het opzetten is wel een beetje een gedoe: je moet eerst verbinding maken met je iPhone voordat je een videogesprek kan starten. Sinds tvOS 18 kun je wel een iPhone als standaardcamera instellen voor je Apple TV, maar niet iedereen zal een ongebruikte (recente) iPhone in de la hebben liggen.

Apple heeft in ieder geval overwogen om een camera toe te voegen aan de Apple TV, ook voor het bedienen met handgebaren. Of dat er echt nog gaat komen is nog maar de vraag, want sinds het gerucht uit voorjaar 2024 hebben we hier eigenlijk niks meer van vernomen.

#4 Wens: afstandsbediening met betere zoekfunctie

Sinds tvOS 17 kun je de Siri Remote gemakkelijk vinden als je hem kwijt bent. Dat werkt op zich best goed, maar het kan een stuk beter. Apple heeft met de AirPods al bewezen dat een zoekfunctie met een U1-chip en een ingebouwde speaker veel prettiger is. Hoewel er geen concrete geruchten of aanwijzingen zijn dat deze verbetering er ook echt komt, hopen we het stiekem wel.

Bekijk ook Apple TV-afstandsbediening kwijt? Zo vind je hem snel weer terug Wat kun je doen als je de Apple TV-afstandsbediening kwijt bent? Je kunt de Siri Remote vervangen, maar ook een handige zoekfunctie gebruiken (mits je het juiste model hebt). Wij laten je zien hoe het werkt en hoe je je verloren Siri Remote terugvindt.

#5 Lagere prijs: hoeveel gaat ‘ie kosten?

Er was in 2022 een bron die beweerde dat de volgende Apple TV (die ná het huidige model uit 2022 verschijnt) een lagere prijs zou krijgen. Apple-analist Ming-Chi Kuo zei dat een prijs rond de $100 niet ondenkbaar is, al vragen wij ons af of dat te rijmen is met verbeteringen als een snellere chip en een ingebouwde camera. Het zou echter goed kunnen dat Apple alleen wat kleine tweaks doet (zoals die eigen wifi-chip) en dat de prestaties slechts beperkt verbeterd worden (bijvoorbeeld met een A16-chip). Dat in combinatie met enkele besparingen kan ervoor zorgen dat de prijs nog iets kan dalen. Apple zou ook kunnen besparen door een model zonder afstandsbediening te leveren. Je kunt immers ook gewoon je iPhone of Apple Watch gebruiken.

Bekijk ook Dit is wat we willen zien in een goedkopere Apple TV Volgens een betrouwbare bron werkt Apple aan een ‘goedkopere’ Apple TV. Maar hoe kan Apple de Apple TV goedkoper maken? Welke functies zouden dan geschrapt worden en welke mogen echt niet ontbreken? Dit is wat we willen zien in een goedkopere Apple TV.

De huidige Apple TV 4K kost in Nederland €169,-, maar we denken dat een prijs rond de €129,- zeker tot de mogelijkheden behoort. Momenteel vind je de huidige Apple TV 4K niet ver onder de adviesprijs van Apple. In onze prijsvergelijker vind je de winkels waar je nu een nieuwe Apple TV het goedkoopst kan kopen.

De nieuwe Apple TV van 2026 staat volgens bronnen gepland voor ergens in de loop van dit jaar. Het is goed mogelijk dat Apple deze bijvoorbeeld tijdens een event in het voorjaar gaat aankondigen.

Prijzen Apple TV 4K (2022)