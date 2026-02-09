iPhone 17 Pro camera

iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor)

Na jaren van geruchten wordt er nu weer gesproken over het verstelbare diafragma op de iPhone 18 Pro-modellen. Met een verstelbaar diafragma kan je zelf de hoeveelheid licht in je lens instellen.
Sasha Koevoets -

Voor de grote verbeteringen voor de iPhone-camera moet je dit jaar ogenschijnlijk bij de iPhone 18 Pro-modellen zijn. Apple heeft er de afgelopen jaren al een traditie van gemaakt dat de Pro-uitvoeringen de beste camera’s krijgen en dat lijkt dit jaar niet anders te zijn. Maar welke verbeteringen krijgen de camera’s in de iPhone 18 Pro dan precies? Daar zijn de afgelopen maanden al diverse geruchten over geweest, waaronder een hoofdcamera met verstelbaar diafragma.

Eerder gingen er al geruchten over een verstelbaar diafragma op de iPhone 18 Pro (Max) en deze worden nu opnieuw aangehaald én verder bevestigd door leaker Digital Chat Station. Volgens de nieuwste berichten werkt Apple niet alleen aan een verstelbaar diafragma voor de hoofdcamera, maar ook aan een grotere diafragma-opening voor de telelens, zodat zoomfoto’s bij weinig licht duidelijk beter uit de verf komen.

Daarnaast zijn er ook al geruchten geweest over een verbeterde frontcamera in de iPhone 18-modellen, dus ook in de Pro-uitvoeringen.

Dit lijken dus op dit moment de verbeteringen te zijn voor de iPhone 18 Pro-camera:

  1. Verstelbaar diafragma voor hoofdcamera, in ieder geval op iPhone 18 Pro Max
  2. Telelens met groter diafragma, voor betere ingezoomde foto’s bij weinig licht
  3. Verbeterde 24-megapixel frontcamera

Het is de verwachting dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden uitgerust met een krachtigere A20 Pro-chip, een vernieuwde chip met ondersteuning voor 5G-satellietverbinding en een aangepaste cameraregelaar voor nog nauwkeurigere beeldverwerking. Of de huidige geruchten kloppen, zien we bij de presentatie van deze iPhones in het najaar van 2026.

iPhone 17 Pro Max oranje

iPhone 18 Pro Max: dit wordt de grootste iPhone van 2026

De iPhone 18 Pro Max wordt de grootste iPhone van 2026. Welke vernieuwingen krijgt dit model en wat wordt de prijs? Alles wat we weten over dit model lees je hier.

Waar ETNews recent nog beweerde dat zowel de kleine iPhone 18 Pro als de grotere iPhone 18 Pro Max worden uitgerust met een verstelbaar diafragma, meldt Digital Chat Station nu dat alleen de iPhone 18 Pro Max deze nieuwe functie krijgt. Daarnaast wordt er ook gesproken over een groter diafragmaopening bij de telelens van de iPhone 18 (Pro Max).

Tot slot wordt ook hier weer gemeld dat we de iPhone 18 Pro-modellen in het najaar van 2026 gaan zien en de standaard iPhone 18 pas in het voorjaar van 2027 gepresenteerd worden. Een gerucht wat ondertussen al meermaals de revue is gepasseerd.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 28 oktober 2025:

Wat is het doel van een verstelbaar diafragma?

Een verstelbaar diafragma geeft de camera controle over de hoeveelheid licht die de sensor bereikt. In donkere situaties kun je het diafragma verder openen om meer licht binnen te laten; in fel licht kun je het juist sluiten om overbelichting tegen te gaan. Daarnaast biedt een variabel diafragma meer controle over de scherptediepte, wat helpt bij portretten en close-ups.

Volgens ETNews zou deze variabele diafragmatechniek de hoofdcamera (groothoeklens) van de iPhone 18 Pro-modellen vervangen, naast de ultragroothoek- en telelens. Apple zou al bezig zijn om componenten met leveranciers af te stemmen om op tijd te kunnen produceren.

iPhone 17 Pro camera

Als dit klopt, zou het de eerste iPhone met een verstelbaar diafragma zijn. De hoofdcamera’s vanaf de iPhone 14 Pro tot en met iPhone 17 Pro hebben een vast diafragma van ƒ/1.78 en schieten altijd op dezelfde waarde. Concurrent Samsung paste een variabel diafragma toe bij de Galaxy S9-serie en S10-serie (2018–2019), maar liet dat later vallen vanwege extra dikte en hogere kosten.

Wanneer weten we meer?

De iPhone 17-serie is net uit, maar de geruchten over de iPhone 18 draaien al op volle toeren. Naar verwachting verschijnen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in september 2026, samen met de iPhone Air 2 en mogelijk Apple’s eerste vouwbare iPhone. De reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e zouden volgens recente berichten pas in het voorjaar van 2027 volgen.

iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

iPhone in 2026: dit wordt de line-up van huidige én nieuwe modellen – hoelang blijven ze in het assortiment?

Hoe ziet de iPhone line-up er in 2026 uit? In deze round-up zetten we alle huidige iPhone-modellen op een rij, maar werpen we ook een blik op de modellen die komen gaan. En hoe lang blijven de huidige modellen nog in het assortiment?

Ben ik even blij dat ik de iPhone 17 Pro Max heb overgelagen. Hij is nu al achterhaald.

