iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor)
Voor de grote verbeteringen voor de iPhone-camera moet je dit jaar ogenschijnlijk bij de iPhone 18 Pro-modellen zijn. Apple heeft er de afgelopen jaren al een traditie van gemaakt dat de Pro-uitvoeringen de beste camera’s krijgen en dat lijkt dit jaar niet anders te zijn. Maar welke verbeteringen krijgen de camera’s in de iPhone 18 Pro dan precies? Daar zijn de afgelopen maanden al diverse geruchten over geweest, waaronder een hoofdcamera met verstelbaar diafragma.
Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 28 oktober 2025:
Wat is het doel van een verstelbaar diafragma?
Een verstelbaar diafragma geeft de camera controle over de hoeveelheid licht die de sensor bereikt. In donkere situaties kun je het diafragma verder openen om meer licht binnen te laten; in fel licht kun je het juist sluiten om overbelichting tegen te gaan. Daarnaast biedt een variabel diafragma meer controle over de scherptediepte, wat helpt bij portretten en close-ups.
Volgens ETNews zou deze variabele diafragmatechniek de hoofdcamera (groothoeklens) van de iPhone 18 Pro-modellen vervangen, naast de ultragroothoek- en telelens. Apple zou al bezig zijn om componenten met leveranciers af te stemmen om op tijd te kunnen produceren.
Als dit klopt, zou het de eerste iPhone met een verstelbaar diafragma zijn. De hoofdcamera’s vanaf de iPhone 14 Pro tot en met iPhone 17 Pro hebben een vast diafragma van ƒ/1.78 en schieten altijd op dezelfde waarde. Concurrent Samsung paste een variabel diafragma toe bij de Galaxy S9-serie en S10-serie (2018–2019), maar liet dat later vallen vanwege extra dikte en hogere kosten.
Wanneer weten we meer?
De iPhone 17-serie is net uit, maar de geruchten over de iPhone 18 draaien al op volle toeren. Naar verwachting verschijnen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in september 2026, samen met de iPhone Air 2 en mogelijk Apple’s eerste vouwbare iPhone. De reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e zouden volgens recente berichten pas in het voorjaar van 2027 volgen.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over geruchten van iCulture
iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.
2 reacties
Edwin
Ben ik even blij dat ik de iPhone 17 Pro Max heb overgelagen. Hij is nu al achterhaald.
Lemco Luehof
Ik heb al meerdere generaties overgeslagen, want zoveel is met de iPhone 17 Pro (Max) ook niet veranderd. Kort samen gevat, en plat geslagen is de iPhone 17 Pro (Max) een doorontwikkelde iPhone 12 Pro (Max).
Tegenwoordig is wat van ochtend nieuw is, is dezelfde dag weer oud.