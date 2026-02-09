Eerder gingen er al geruchten over een verstelbaar diafragma op de iPhone 18 Pro (Max) en deze worden nu opnieuw aangehaald én verder bevestigd door leaker Digital Chat Station. Volgens de nieuwste berichten werkt Apple niet alleen aan een verstelbaar diafragma voor de hoofdcamera, maar ook aan een grotere diafragma-opening voor de telelens, zodat zoomfoto’s bij weinig licht duidelijk beter uit de verf komen.

Daarnaast zijn er ook al geruchten geweest over een verbeterde frontcamera in de iPhone 18-modellen, dus ook in de Pro-uitvoeringen.

Dit lijken dus op dit moment de verbeteringen te zijn voor de iPhone 18 Pro-camera:

Verstelbaar diafragma voor hoofdcamera, in ieder geval op iPhone 18 Pro Max Telelens met groter diafragma, voor betere ingezoomde foto’s bij weinig licht Verbeterde 24-megapixel frontcamera

Het is de verwachting dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden uitgerust met een krachtigere A20 Pro-chip, een vernieuwde chip met ondersteuning voor 5G-satellietverbinding en een aangepaste cameraregelaar voor nog nauwkeurigere beeldverwerking. Of de huidige geruchten kloppen, zien we bij de presentatie van deze iPhones in het najaar van 2026.