De Camera-app krijgt in iOS 27 veel nieuwe mogelijkheden om de app zo in te stellen als jij dat wil, zo zegt een bron. Je kan dan zelf kiezen welke opties en instellingen zichtbaar zijn.
Benjamin Kuijten -

Vorig jaar introduceerde Apple met iOS 26 een volledig opnieuw ontworpen Camera-app, met nieuwe knoppen, indeling en andere visuele wijzigingen. De app werd daardoor veel meer opgeruimd, met minder direct zichtbare opties en meer ruimte voor het camerabeeld. Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple nu voor het tweede jaar op rij grote veranderingen gepland voor de Camera-app, in de grote iOS 27-update. Zo kan je zelf de indeling van opties en knoppen bepalen.

‘Camera-app in iOS 27 volledig aan te passen’

In de nieuwe opzet van de Camera-app in iOS 27 kan je kiezen waar je sommige opties en knoppen zichtbaar wil hebben. Apple zou dat in de nieuwe versie van de app widgets noemen. Standaard ziet de app er hetzelfde uit als nu, maar met een speciale geavanceerde modus kun je zelf de indeling bepalen van de knoppen bovenaan het scherm. Standaard zie je daar nu opties voor resolutie, flitser en Live Photos, maar in iOS 27 kun je hier zelf nog allerlei andere opties neerzetten. Denk aan knoppen voor een timer, het instellen van de belichting of het wijzigen van de verhouding. Al deze opties vind je nu via de knop rechtsboven, maar zijn in iOS 27 dus los te trekken. Overigens wordt de knop om alle opties te zien, in iOS 27 verplaatst naar rechts naast de sluiterknop.

De widgets worden verdeeld in drie categorieën (basis, handmatig en instellingen). Via de zogenaamde widgettray kun je snel de gewenste opties vinden. Ook vind je hier nieuwe instellingen voor het instellen van het raster en de waterpas. Deze opties vind je nu alleen door in de Instellingen-app naar de Camera-optie te gaan.

Elke cameramodus (foto, video, portret, slowmotion, etcetera) heeft zijn eigen set van widgets die je per modus kan instellen. Er komt daarnaast nog een nieuwe cameramodus voor Siri, waarmee je binnen de Camera-app gebruik kan maken van Visual Intelligence. De opties bieden vooral de geoefende fotograaf de vrijheid om de app zo in te stellen als je zelf wil. Er waren eerder al geruchten dat Apple werkt aan een aparte Camera-app voor professionals. Het lijkt er nu op dat Apple dit integreert in de standaard Camera-app, in plaats van in een aparte app.

Visuele Intelligentie helpt je om snel meer te weten te komen over objecten in je foto's. Met deze functie kun je details opzoeken over dieren, planten, kunstwerken, bezienswaardigheden en meer door simpelweg een afbeelding te selecteren.

Beelden van hoe alle nieuwe mogelijkheden in de Camera-app eruit gaan zien, zijn er nog niet. Daarvoor moeten we wachten op 8 juni, de dag waarop Apple iOS 27 zal onthullen. In onze round-up lees je wat we nu al weten van de update.

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

