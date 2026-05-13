Krijgt de Apple TV HD straks nog een update? Dit zijn de verwachte toestellen voor tvOS 27

Het wordt een spannend jaar voor Apple TV-gebruikers, want krijgt de elf jaar oude Apple TV HD nog een update naar tvOS 27? Dit is wat wij verwachten.

De Apple TV is een van Apple’s langst ondersteunende apparaten. Oorspronkelijk uitgebracht in 2015 met A8-chip, draait deze momenteel zelfs nog op tvOS 26. Hoewel je daar niet alle functies hebt (en zelfs het Liquid Glass-design afwezig is), kun je hem in ieder geval nog updaten met af en toe een nieuwe functie. Maar gaat dat dit jaar met tvOS 27 ook nog? Dit zijn de verwacht geschikte toestellen voor tvOS 27.

tvOS 27 toestellen: welke zijn geschikt?

Van de Apple TV 4K zijn inmiddels drie generaties verschenen: de eerste in 2017, de tweede in 2021 en de derde (en huidige) Apple TV 4K komt uit 2022. We verwachten dat al deze modellen ondersteuning krijgen voor tvOS 27. Heb je dus een Apple TV 4K (ongeacht de generatie), dan verwachten we dat je met tvOS 27 nog gewoon kan updaten. Onthoud ook wel dat je met de eerste Apple TV 4K uit 2017 wel wat functies zult missen. Zo is ook daar momenteel het Liquid Glass-ontwerp niet aanwezig, vanwege de beperkte kracht van de A10X-chip.

Bij de Apple TV HD is het naar verwachting een ander verhaal. Deze draait nog op een A8-chip, die in 2014 voor het eerst in de iPhone 6 (!) toegepast is. Hoewel tvOS niet zo veeleisend is als bijvoorbeeld iOS of iPadOS, kunnen we ons voorstellen dat Apple ooit een keer afscheid moet nemen van een dergelijk oud apparaat, ook omdat dit mogelijk de ontwikkeling van tvOS als platform in de weg zit. Zeker met het aankomende nieuwe 2026-model van de Apple TV, het nieuwe smart home-display en daarbij behorende nieuwe aanpak van Apple’s smart home-strategie, kunnen we ons voorstellen dat Apple de Apple TV HD geen nieuwe update gaat geven.

We verwachten dat tvOS 27 beschikbaar komt op deze modellen:

Apple TV 4K (3e generatie, 2022)

Apple TV 4K (2e generatie, 2021)

Apple TV 4K (1e generatie, 2017)

Dit is dus voor nu wat ons betreft een twijfelgeval:

Apple TV HD (voorheen bekend als Apple TV 4e generatie uit 2015)

tvOS 27 wordt aangekondigd tijdens de WWDC, die op 8 juni 2026 van start gaat. De update wordt samen met iOS 27, macOS 27 en watchOS 27 onthuld.