Na een jaar vol productaankondigingen maken we de balans op en zetten we onze favoriete producten op een rij. De AirPods Pro 3 gooien hoge ogen op de redactie en dit is waarom.

Ook in 2025 heeft Apple een flink aantal nieuwe producten aangekondigd. Sommige waren duidelijk baanbrekender dan andere, maar één model sprong er voor ons uit: de AirPods Pro 3. Deze opvolger van de AirPods Pro uit 2022 tilt comfort en geluidskwaliteit verder omhoog en wij zijn bijzonder te spreken over dit setje oordopjes.

Onze Apple-favorieten van 2025: AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 zijn Apple’s nieuwe high-end in-ear oordopjes. Deze verschenen afgelopen september tijdens de presentatie van de iPhone 17-serie. Ze hebben een nieuw ontwerp gekregen en daarbij zijn ze nóg compacter geworden. In onze eerdere uitgebreide review van de AirPods Pro 3 kon je al over onze ervaringen lezen, maar voor deze eindejaarsrubriek lichten we graag nog enkele aspecten uit.

Bekijk ook AirPods Pro 3 review: nieuw van vorm, groots in geluid De AirPods Pro 3 zijn Apple’s nieuwste model van de populaire oordopjes en wij hebben ze uitgebreid getest. Er is namelijk behoorlijk veel vernieuwd. Wat doen de nieuwe oordopjes beter dan zijn voorganger? Dat lees je allemaal in deze review.

Wat is er zo goed?

De AirPods Pro 3 borduren voort op wat de AirPods Pro 2 al sterk maakten en scherpen die ervaring nog verder aan. De geluidskwaliteit is nog een stap beter, mede dankzij een intern herontwerp van de oordopjes. De AirPods Pro stonden al bekend om de uitstekende geluidskwaliteit, maar bij de AirPods Pro 3 wordt dat weer naar een nog hoger niveau getild.

Dat herontwerp levert ook praktische voordelen op. De batterij gaat op één lading tot wel 8 uur mee met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, wat in de praktijk merkbaar meer luistertijd geeft. Daarnaast heeft Apple een hartslagsensor toegevoegd, zodat je met de AirPods Pro 3 een workout kunt bijhouden zonder dat je per se een Apple Watch nodig hebt. Dat komt ook van pas als je je abonneert op Apple Fitness+, want de metingen worden keurig netjes bijgehouden en op het scherm getoond. De hartslagsensor geeft de AirPods Pro 3 echt een andere dimensie, omdat je er hele nieuwe dingen mee kunt doen.

De pasvorm is eveneens verbeterd. De oordopjes zijn op meer verschillende oorvormen getest en liggen daardoor comfortabeler in het oor. Bovendien worden er tips meegeleverd voor smallere oren, waardoor ook gebruikers met zeer kleine oren een goede, stabiele pasvorm hebben.

Waarom is dit onze favoriet van 2025?

Voor veel gebruikers – waaronder ikzelf – zijn de AirPods Pro een essentieel product dat je dagelijks gebruikt. Eerdere generaties waren al zeer goed en prettig in het gebruik, maar met de AirPods Pro 3 heeft Apple die ervaring verder verbeterd. De oordopjes zitten merkbaar comfortabeler en het geluid is opnieuw een stap beter dan bij eerdere generaties. Bovendien is de adviesprijs gedaald ten opzichte van de AirPods Pro 2, waardoor dit model net weer wat aantrekkelijker is geworden.

Met de vorige generaties heeft Apple bovendien al bewezen dat er in de jaren na de release nog regelmatig nieuwe functies bij komen. We verwachten dat dat ook geldt voor de AirPods Pro 3, dus we kunnen niet wachten om ook in 2026 weer te kunnen profiteren van nieuwe mogelijkheden.

Apple is met de AirPods Pro 3 al met al wat vernieuwender dan met bijvoorbeeld de nieuwste Apple Watches, iPads of Macs. Waar die toestellen allemaal spec-bumps kregen, heeft Apple de AirPods Pro op heel veel cruciale vlakken vernieuwd.

Wat kan er beter?

Ondanks onze 9 voor de AirPods Pro 3 zijn er ook punten om rekening mee te houden. We hebben enkele op- en aanmerkingen die je keuze kunnen beïnvloeden. Allereerst is dat de accuduur. Per oortje hou je het langer vol, maar totaal gezien ga je minder lang mee dan voorheen: waar de vorige generatie inclusief bijladen in de case tot 30 uur haalde, kom je met de AirPods Pro 3 uit op 24 uur.

Daarnaast is het vooral jammer dat Apple’s nieuwe Live Vertaling‑functie (nog) niet beschikbaar is in het Nederlands, wat voor Nederlandse gebruikers een gemis kan zijn. Een ander opmerkelijk punt is dat de AirPods Pro 3 geen nieuwe chip gekregen heeft: hij draait op dezelfde H2-chip als de vorige generatie. Voor een opvolger hopen we dat Apple op dit gebied weer een stap zet, zodat er in de toekomst nog geavanceerdere functies bij kunnen komen.

AirPods Pro 3 nu te bestellen:

Prijzen AirPods Pro 3 (2025)