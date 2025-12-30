Onze favorieten van 2025: de (hemelsblauwe) MacBook Air M4

Er zijn heel wat Apple-producten in 2025 op de markt gekomen. Na de aankondigingen het hele jaar te hebben gevolgd en producten te hebben getest, is het nu weer tijd voor de iCulture-favorieten. Welke producten hebben de meeste indruk gemaakt? Mijn collega Benjamin koos de iPhone 17, maar mijn favoriet is de MacBook Air met M4-chip. En dan met name de hemelsblauwe variant!

Onze favorieten van 2025: MacBook Air M4 in hemelsblauw

Met de MacBook Air M4 heeft Apple in principe gewoon een opvolger van de M3-variant uitgebracht. Geen nieuw design, maar wel nieuwe hardware, een fraaie kleur én een aantrekkelijker prijskaartje. Natuurlijk schreven we ook een MacBook Air M4 review.

Bekijk ook Review MacBook Air M4 (2025): in de zevende hemel In deze review lees van de MacBook Air M4 lees je ons oordeel over de nieuwste versie van Apple’s populairste MacBook. De MacBook Air sprak al veel gebruikers aan, maar met dit nieuwe model kun je bijna geen miskoop doen. In deze review lees je waarom we zo enthousiast zijn over de MacBook Air M4 van 2025.

Wat is er zo goed?

In het kort heeft Apple vrij veel belangrijke punten verbeterd. Allereerst is er natuurlijk de M4-chip die weer een prima boost levert vergeleken met de voorganger(s). Deze chip maakt het ook eindelijk mogelijk om je MacBook Air met twee externe schermen te verbinden. Dat was sinds de M1-chip slechts één scherm. Apple heeft ook de camera verbeterd en die is nu bij de tijd. Dankzij Middelpunt houdt deze MacBook je altijd goed in beeld. Hoewel het algehele ontwerp van de MacBook Air M4 ongewijzigd is, heeft Apple een nieuwe kleuroptie toegevoegd. Als je mij een beetje kent, weet je dat een blauwe variant automatisch mijn favoriet is!

Waarom is dit onze favoriet van 2025?

Apple heeft sinds Apple Silicon flinke stappen gezet met het consistent uitbrengen van nieuwe MacBooks met geweldige prestaties en een zeer goede batterijduur. De MacBook Air M4 is onze favoriet omdat het wederom het aanraden van een MacBook makkelijk maakt. Ben je op zoek naar een MacBook, dan is de Air M4 voor bijna iedereen de beste keuze. De tijd dat je een Pro moest kopen voor serieuze prestaties ligt echt achter ons. Wat de keuze voor de MacBook Air M4 nog aantrekkelijker maakt is dat de adviesprijs met €100 is gedaald. De prijs-kwaliteitverhouding is heel goed en ook uniek in deze klasse.

Wat kan er beter?

Hoewel we in onze MacBook Air M4 review een 9 uitdeelden, is er nog wel wat te wensen. Zo is het (al jaren) jammer dat de usb-c-poorten enkel aan de linkerzijde te vinden zijn en dat je als koper geen optie hebt voor een nanotextuur-scherm. Die twee opties maken je nog flexibeler in hoe je de MacBook kunt gebruiken. Verder zou een verbeterde set speakers welkom zijn. Ze zijn nu prima, maar iedere keer als je een MacBook Pro luidspreker hoort, word je toch een beetje jaloers.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip