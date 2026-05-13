Apple gaat in al haar standaardapps de zoekfunctie weer aanpassen in iOS 27, zo beweert een bron. Daarmee wordt een wijziging die in iOS 26 is doorgevoerd weer teruggedraaid.

Het Liquid Glass-design in iOS 26 bracht niet alleen een geheel nieuwe look, want het bracht ook enkele functionele wijzigingen. De grootste wijzigingen zagen we in de menubalk van veel standaardapps. Naast de knoppen voor verschillende tabbladen, werd de zoekfunctie binnen apps los van de menubalk gezet. Ook de zoekbalk zelf werd van de bovenkant naar de onderkant van het scherm gezet. Mark Gurman van Bloomberg zegt nu dat Apple dit weer gaat terugdraaien in iOS 27. Daarmee wordt zoeken en het gebruik van de menubalk weer een stuk makkelijker.

‘Zoekfunctie in apps wordt weer zoals het was in iOS 27’

De wijziging die Apple in iOS 26 doorvoerde met betrekking tot de zoekfunctie in standaardapps, zorgde namelijk ook voor een minder handige werking. In apps als Muziek, Podcasts, TV en Gezondheid, staat nu onderaan naast de menubalk een losse zoekknop. Zodra je deze aantikt, minimaliseert de menubalk met alle opties van de app om ruimte te maken voor het zoekveld. Dat zorgt er ook voor dat terugkeren naar een ander onderdeel van de app omslachtiger is, omdat je twee keer moet tikken: eerst op de geminimaliseerde menubalk om deze uit te klappen, daarna op de gewenste optie.

Zoekfunctie in apps in iOS 26

In iOS 26.4 heeft Apple dit al stilletjes teruggedraaid bij twee van haar apps: App Store en Games. In die apps is de zoekknop gewoon onderdeel van de menubalk. De menubalk wordt dus niet meer geminimaliseerd zodra je de zoekfunctie aantikt. De zoekbalk zelf staat ook weer bovenaan de pagina, in plaats van onderaan naast de menubalk.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple deze wijziging van iOS 26.4 doorvoeren in alle apps. Daarmee wordt de vernieuwde indeling voor zoeken in iOS 26 dus grotendeels weer teruggedraaid. Wat dit gaat betekenen voor apps van derden, is nog de vraag. In het afgelopen jaar hebben apps van derden die aangepast zijn voor Liquid Glass dezelfde vernieuwde zoekfunctie toegepast, om zo consistent te zijn met de standaardapps. Voorbeelden daarvan zijn Slack, weer-app Carrot Weather en de vlieg-app Flighty. Wij verwachten dat deze apps op den duur het voorbeeld van Apple volgen en de zoekknop dus ook vast maken aan de rest van de zoekbalk.

Zoekknop in App Store en Games en in iOS 26.4

Apple onthult iOS 27 op 8 juni 2026, tijdens de WWDC. Vanaf dan zal ook de eerste beta beschikbaar komen, waarna de update in september definitief voor iedereen verschijnt.