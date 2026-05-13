Zoeken in iOS 26 in Muziek-app

‘Apple draait grote iOS 26-wijziging terug in iOS 27: zoeken in apps wordt weer veel handiger’

Nieuws Geruchten iOS en iPadOS
Apple gaat in al haar standaardapps de zoekfunctie weer aanpassen in iOS 27, zo beweert een bron. Daarmee wordt een wijziging die in iOS 26 is doorgevoerd weer teruggedraaid.
Benjamin Kuijten -

Het Liquid Glass-design in iOS 26 bracht niet alleen een geheel nieuwe look, want het bracht ook enkele functionele wijzigingen. De grootste wijzigingen zagen we in de menubalk van veel standaardapps. Naast de knoppen voor verschillende tabbladen, werd de zoekfunctie binnen apps los van de menubalk gezet. Ook de zoekbalk zelf werd van de bovenkant naar de onderkant van het scherm gezet. Mark Gurman van Bloomberg zegt nu dat Apple dit weer gaat terugdraaien in iOS 27. Daarmee wordt zoeken en het gebruik van de menubalk weer een stuk makkelijker.

‘Zoekfunctie in apps wordt weer zoals het was in iOS 27’

De wijziging die Apple in iOS 26 doorvoerde met betrekking tot de zoekfunctie in standaardapps, zorgde namelijk ook voor een minder handige werking. In apps als Muziek, Podcasts, TV en Gezondheid, staat nu onderaan naast de menubalk een losse zoekknop. Zodra je deze aantikt, minimaliseert de menubalk met alle opties van de app om ruimte te maken voor het zoekveld. Dat zorgt er ook voor dat terugkeren naar een ander onderdeel van de app omslachtiger is, omdat je twee keer moet tikken: eerst op de geminimaliseerde menubalk om deze uit te klappen, daarna op de gewenste optie.

Zoekfunctie in apps in iOS 26
Zoekfunctie in apps in iOS 26

In iOS 26.4 heeft Apple dit al stilletjes teruggedraaid bij twee van haar apps: App Store en Games. In die apps is de zoekknop gewoon onderdeel van de menubalk. De menubalk wordt dus niet meer geminimaliseerd zodra je de zoekfunctie aantikt. De zoekbalk zelf staat ook weer bovenaan de pagina, in plaats van onderaan naast de menubalk.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple deze wijziging van iOS 26.4 doorvoeren in alle apps. Daarmee wordt de vernieuwde indeling voor zoeken in iOS 26 dus grotendeels weer teruggedraaid. Wat dit gaat betekenen voor apps van derden, is nog de vraag. In het afgelopen jaar hebben apps van derden die aangepast zijn voor Liquid Glass dezelfde vernieuwde zoekfunctie toegepast, om zo consistent te zijn met de standaardapps. Voorbeelden daarvan zijn Slack, weer-app Carrot Weather en de vlieg-app Flighty. Wij verwachten dat deze apps op den duur het voorbeeld van Apple volgen en de zoekknop dus ook vast maken aan de rest van de zoekbalk.

Zoekknop in App Store en Games en in iOS 26.4
Zoekknop in App Store en Games en in iOS 26.4

Apple onthult iOS 27 op 8 juni 2026, tijdens de WWDC. Vanaf dan zal ook de eerste beta beschikbaar komen, waarna de update in september definitief voor iedereen verschijnt. Wil je geen iOS 27-gerucht of nieuwtje missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Gelekt: dit zijn alle Siri-veranderingen in iOS 27 op een rij
iOS 26.5 is er en deze functies vind je nu op je iPhone
Deze drie nieuwe iPhone-functies kunnen we nu alleen in de EU gebruiken
Apple brengt negen (!) updates uit voor oudere iPhones, iPads en Macs: update je apparaten nu
iOS 26.5 en iPadOS 26.5 nu beschikbaar: dit is er nieuw op je iPhone en iPad

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

Ook interessant

Shuffle muziek Siri

Gelekt: dit zijn alle Siri-veranderingen in iOS 27 op een rij

Nieuws
Review: foto maken met iPhone 17 Pro

Gerucht: ‘iOS 27 brengt volledig aanpasbare Camera-app’

Nieuws 1 reactie
iPhone 16 met Apple Intelligence

Liever Claude of Gemini in plaats van ChatGPT? Met iOS 27 kun je mogelijk deze AI-chatbots kiezen voor Apple Intelligence

Nieuws
Wallet-app met Apple Pay en klantenkaarten.

‘Wallet-app krijgt in iOS 27 langverwachte functie: zelf je eigen kaarten maken’

Nieuws 3 reacties
Hand met iPhone 11 Pro

‘Deze vier iPhones krijgen dit najaar geen grote update meer naar iOS 27’

Nieuws

iOS 27 brengt 3 handige functies naar de Foto’s-app

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar