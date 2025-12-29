Onze favorieten van 2025: waarom de iPhone 17 mijn keuze van dit jaar is

iPhone 17 camera achterkant

Zoals ieder jaar bespreken we op iCulture weer onze favoriete nieuwe Apple-producten. In deze eerste editie het favoriete product van Benjamin: de iPhone 17.
Benjamin Kuijten -

Qua nieuwe Apple-producten was 2025 een bewogen jaar. Veel nieuwe iPhones die nogal wat teweeg brachten, diverse updates voor iPad en Mac en producten waar we stiekem wel op gerekend hadden, maar 2025 niet gered hebben. Traditiegetrouw lees je op iCulture in de laatste week van het jaar welke Apple-producten bij ons het meest in de smaak vielen. De iPhone 17 is wat mij betreft het toestel dat je dit jaar moet hebben.

Onze favorieten van 2025: iPhone 17

De iPhone 17 is Apple’s nieuwste standaardmodel van dit jaar. Op papier is het een kleine upgrade ten opzichte van de iPhone 16: de camera is verbeterd, het scherm is wat groter en beter en er zit een nieuwe chip in. Maar toch vinden we dit misschien wel het beste product wat Apple dit jaar heeft uitgebracht.

Wat is er zo goed?

De iPhone 17 is een heel compleet toestel, dat voor verreweg de meeste gebruikers alles biedt wat je in een iPhone zoekt. Razendsnelle prestaties (al geldt dat al jaren voor alle iPhones), een strak design, mooi scherm, goede batterijduur en nog veel meer. Wat de iPhone 17 vooral zo goed maakt, is het vernieuwde display. Deze is niet alleen qua formaat identiek aan het scherm van de veel duurdere iPhone 17 Pro, maar ook qua kwaliteit. Met ProMotion en Always-on doe je met de iPhone 17 geen compromissen ten opzichte van de iPhone 17 Pro. Er is daardoor veel minder reden om dit jaar voor het duurdere model te gaan. Dat maakt de iPhone 17 voor heel veel mensen dé beste keuze.

iPhone 17 camera

Waarom is dit onze favoriet van 2025?

Bij Apple ligt de focus vaak op de duurdere Pro-modellen, maar we zien al een tijdje een trend dat Apple het standaardmodel dichter naar het Pro-model brengt. De gewone iPhone 17 staat voor misschien wel 90% op gelijke hoogte met de iPhone 17 Pro en dat geeft aan dat Apple het grootste deel van de iPhone-gebruikers niet uit het oog verliest. De iPhone 17 heeft bovendien dezelfde adviesprijs als de iPhone 16 van 2024, waardoor je nog veel meer waar voor je geld krijgt. De prijs-kwaliteitverhouding is bij de iPhone 17 wat mij betreft ongeëvenaard en dat zien we niet altijd bij Apple (*kuch* iPhone Air *kuch*).

Wat kan er beter?

Natuurlijk hebben we altijd nog wensen. Qua design lijkt de iPhone 17 wel wat veel op z’n voorgangers. We zouden graag een wat dunner toestel zien, dus we hopen dat Apple de komende jaren wat trucjes van de iPhone Air overbrengt naar het standaardmodel. Maar dan wel graag zonder in te leveren op functionaliteiten. In dat opzicht is de iPhone 17 dan ook niet heel vernieuwend en zelfs wat voorspelbaar. Maar wie weet wat Apple qua nieuwe mogelijkheden nog achter de hand heeft.

iPhone 17 scherm

Als we de geruchten mogen geloven, gaat het echter nog wel even duren voordat de opvolger van de iPhone 17 verschijnt. De iPhone 18, het nieuwe standaardmodel, zou pas in het voorjaar van 2027 verschijnen. Dat geeft Apple hopelijk genoeg tijd om weer vernieuwend te zijn.

Lees ook onze uitgebreide review van de iPhone 17 voor meer over onze ervaringen. Lees ook ons overzicht van alle Apple-producten van 2025.

De iPhone 17 is vanaf nu te koop bij alle bekende webshops en providers.

