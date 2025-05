Apple wil in 2027 zijn eerste slimme bril uitbrengen. In tegenstelling tot de Apple Vision Pro krijgt deze een normaal brilmontuur – maar hij levert qua functionaliteit wel flink in.

Hoewel de verkoop van de Apple Watch de laatste tijd flink afneemt, lijkt Apple zich ook de komende jaren volop te willen richten op wearables. In 2027 wil het bedrijf namelijk zijn eerste slimme bril op de markt brengen, die doet denken aan de bestaande Ray-Ban Meta-brillen. Dat zegt Apple-analist Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief.

De bril krijgt relatief simpele techniek aan boord. De bril heeft geen ingebouwd display of krachtige chip. In plaats daarvan komt er een totaal nieuwe extra efficiënte chip in, en meerdere ingebouwde camera’s voor foto’s, video’s en beeldherkenning met AI. De kans is groot dat de bril verbonden is met je iPhone voor de internetverbinding en het verwerken van zwaardere berekeningen, net als de Apple Watch.

Eind volgend jaar in productie

De nieuwe chip voor de bril zou volgens Gurman al eind 2026 in productie gaan. Hij is gebaseerd op de S-chip uit de Apple Watch, maar sommige onderdelen zouden weggehaald zijn om hem nóg minder energie te laten verbruiken. Hierdoor heeft de bril geen grote accu’s nodig om de chip van stroom te voorzien. Daarnaast zou er een nieuwe Image Signal Processor in de chip zitten die alle beelden van de ingebouwde camera’s van de bril verwerkt.

Als de productie van de chip daadwerkelijk al eind 2026 van start gaat, is de kans groot dat de eerste Apple-bril al midden 2027 onthuld wordt. Hij zou dan ongeveer tegelijk uitkomen met een Apple Watch met geïntegreerde camera, en AirPods met geïntegreerde camera’s. Die twee apparaten lijken de camera’s exclusief voor AI te gaan gebruiken.

Ray-Ban Meta als voorbeeld

Om een beeld te krijgen van wat je straks allemaal met de eerste Apple-bril kan, hoef je alleen maar een blik te werpen op de Ray-Ban Meta-brillen waar Apple volgens Gurman mee wil concurreren. Daarmee kun je onder andere 12-megapixel foto’s schieten en korte HD-filmpjes maken, livestreamen, muziek luisteren, spraakopdrachten uitvoeren, de Meta AI laten meekijken en bellen. Het bijgeleverde brillendoosje laadt de bril op. In dit filmpje van Meta wordt de bril kort uitgelegd: