Dat Siri veel aandacht krijgt in iOS 27, is inmiddels geen geheim meer. Nu is duidelijk wat alle veranderingen worden en wat je daarvan kan verwachten.

Als je uitkijkt naar iOS 27, bereid je dan maar voor: het gaat straks heel veel over de nieuwe Siri. Twee jaar na de oorspronkelijke aankondiging van Siri als onderdeel van Apple Intelligence, gaat Apple met iOS 27 zijn belofte (hopelijk) eindelijk waar maken. In de aanloop naar de aankondiging zijn er al heel veel geruchten geweest over wat Siri in iOS 27 te bieden heeft (er komt zelfs een losse Siri-app). Nu heeft Mark Gurman van Bloomberg nog wat nieuwe details gedeeld en alles op een rij gezet.

Grote veranderingen voor Siri in iOS 27 gelekt

In het kort gaat het om vijf grote veranderingen:

Opzet : In plaats van een spraakassistent wordt Siri een volledige persoonlijke hulp, die jouw persoonlijke situaties en gegevens kent en zo data uit allerlei apps kan halen om antwoord te geven op je vraag. Het wordt een chatbot, waarbij je vervolgvragen kan stellen.

Eigen app: Zoals eerder al uitgelekt was, komt er een eigen Siri-app in iOS 27. Daarin vind je je eerdere Siri-conversaties, maar ook een zoekfunctie en een plusknop om nieuwe gesprekken te starten. Je kan ook afbeeldingen en documenten in een Siri-gesprek uploaden en overschakelen van de toetsenbord- naar spraakmodus.

Eerder waren er al andere functies gelekt. Zo kun je straks meerdere commando’s in dezelfde spraakopdracht geven (denk aan “Zet het licht in de woonkamer uit en doe ook de gordijnen open” of “Zet een timer voor 2 minuten en check wanneer mijn volgende agenda-afspraak is”). Ook zou je Siri en Apple Intelligence kunnen koppelen aan andere AI-chatbots. Momenteel werkt dat alleen met ChatGPT, maar Claude en Gemini zouden ook opties kunnen zijn.

Nieuwe systeembrede zoekfunctie

De bron spreekt ook over een geheel nieuwe systeembrede zoekfunctie. Je zou op ieder moment vanaf het midden van de bovenkant van het scherm naar onderen kunnen vegen. Er verschijnt vervolgens een “Zoek of vraag” balk in beeld, in het Dynamic Island. Dit zou lijken op de huidige Spotlight-functie, maar de zoekresultaten zijn veel uitgebreider en de informatie is uit meer apps afkomstig. Of de functie blijft bestaan naast de Spotlight-functie, is niet helemaal duidelijk. Binnen de nieuwe zoekfunctie kun je wisselen van Siri naar een andere AI-chatbot en je kan zowel typen als spreken.

De volledig nieuwe Siri wordt tijdens de WWDC aangekondigd, op 8 juni 2026. Het komt beschikbaar in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Oorspronkelijk had Apple (een deel van) de nieuwe Siri al in het voorjaar van 2025 uit willen rollen, maar gaf toe meer tijd nodig te hebben. Intern stond de planning op iOS 26.4, maar ook dat werd niet gehaald.

