De iPhone 18 krijgt naar verwachting een nieuw modem. Naar verluidt wordt dit een modem van Apple's eigen makelij. Als dat klopt, hebben gebruikers daar baat bij in de vorm van verbeterde privacy.

Langzaam maar zeker introduceert Apple meer apparaten met een eigen modem. Dat is de chip die de wifi- en mobiele verbinding mogelijk maakt. Voor onder meer de nieuwste iPhone, de iPhone 17e, gebruikt Apple al zo’n chip. Ook de iPhone Air maakt er gebruik van, maar de gewone iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (Max) dan weer niet. Deze twee bestsellers hebben nog een modem van fabrikant Qualcomm.

iPhone 18 met Apple-modem

De nieuwste versie van Apple’s modem heet C1X. Deze is te vinden in de iPhone Air, iPhone 17e, iPad Air M4 en iPad Pro M5. Hij is niet alleen sneller op een 5G-verbinding, maar hij is tegelijkertijd ook energiezuiniger dan de C1-chip, die op zijn beurt weer zuiniger is dan andere modems. Het ligt dus voor de hand dat Apple voor de iPhone 18 ook kiest voor een zelfgebouwd modem dat mogelijk C2 heet. De nieuwe variant is vermoedelijk weer energiezuiniger en mogelijk ook sneller. Er komt mogelijk ook ondersteuning voor mmWave 5G, maar dat wordt in Nederland nog niet gebruikt.

Met deze stap maakt Apple zich minder afhankelijk van andere fabrikanten. Door zelf een modem te ontwerpen, hoeft Apple geen kant-en-klaar modem te kopen van bijvoorbeeld Qualcomm. Dit heeft als voordeel dat de specificaties en benodigdheden exact op de iPhone en iPad kunnen worden afgestemd.

Waarom is een nieuw modem beter voor je privacy?

Het gebruik van een eigen modem brengt meteen een interessante privacyfunctie naar de nieuwe iPhones. Apparaten met een Apple-modem kunnen namelijk het delen van de exacte locatie beperken. Je mobiele aanbieder weet dan niet op straatniveau waar je bent. iCulture ontdekte onlangs dat deze functie nu ook in Nederland werkt.

Door deze functie te gebruiken, krijgt je provider een minder nauwkeurige inschatting van je locatie. Aanbieders gebruiken deze informatie onder meer om drukke gebieden in kaart te brengen.

