Gerucht: ‘Apple werkt aan iMac met M5 Max-chip – speciaal voor professionals’

Komt er ooit nog een extra krachtige iMac? Dat zou zomaar kunnen, want er zijn verwijzingen opgedoken naar een iMac met M5 Max-chip. Wordt dit de nieuwe grote iMac Pro?

Sinds de iMac overgestapt is naar Apple Silicon, heeft Apple nog maar een model met een standaardconfiguratie van de Apple Silicon-chips en een 24-inch display. Sindsdien is er een groep die nog behoefte heeft aan een krachtiger en vooral groter model. Gaat die er nu dan toch komen? Uit informatie van een gelekt kernelbestand dat door Apple-engineers gebruikt wordt, blijkt dat Apple intern in ieder geval aan het testen is met een iMac met M5 Max-chip.

‘Apple test iMac M5 Max’

Het gaat om codenaam J833c, die zou staan voor een iMac, dat draait op H17C. H17C is weer geassocieerd met Sotra C, wat de codenaam voor de nog niet bestaande M5 Max-chip is. Oftewel: Apple zou intern een iMac met M5 Max-chip in gebruik hebben. Gezien de chip zou het bedoeld zijn voor professionals. Andere details zijn niet bekend, bijvoorbeeld het schermformaat of andere aspecten.

Deze vermelding verschijnt naast een reeks andere toekomstige Mac‑configuraties. Zoals 14‑ en 16‑inch MacBook Pro met M5 Pro/M5 Max en zelfs M6‑varianten. Ook MacBook Air‑modellen met M5, Mac mini’s met M5/M5 Pro, Mac Studio met M5 Max/M5 Ultra en een MacBook met A18 Pro worden genoemd. Dit maakt het aannemelijk dat Apple de M5‑generatie in een breed spectrum test.

Voor pro‑workflows zou een iMac Pro met M5 Max betekenisvol zijn vanwege krachtigere CPU‑ en GPU‑prestaties. Dit alles in één behuizing. Mogelijk biedt dit model brede geheugenbandbreedte en moderne media‑engines voor videobewerking, 3D‑rendering en machine learning bieden. Een alles‑in‑één‑formfactor past bij studio’s die waarde hechten aan een nette, kabelarme setup. Deze heeft een hoogwaardig display en betrouwbare kleurweergave. Nog onduidelijk is of Apple het product als “iMac Pro” positioneert of als een high‑end iMac.

Het is echter nog de vraag of deze iMac daadwerkelijk op de markt verschijnt, omdat er ook producten in opduiken die duidelijk bedoeld zijn voor interne tests. We houden dus nog een flinke slag om de arm, maar het feit dat er een dergelijke Mac opduikt is reden genoeg om er op z’n minst over te speculeren.

Er gaan namelijk al jarenlang geruchten over een grotere iMac, bedoeld voor professionals. Deze zou nog steeds in de maak zijn, al is het alweer een tijdje geleden dat we daar iets van vernomen hebben. Er is hoe dan ook een kans dat we dit model in 2026 gaan zien, al vinden wij de geruchten nog steeds weinig concreet. Helemaal omdat er ook nog niet gesproken is over het formaat van deze zogenaamde iMac M5 Max.

Aankondiging iMac Pro met M5 Max is onzeker

Hoewel deze modellen nu zijn opgedoken, gaat het om interne, niet‑publieke code. Daardoor kan er nog veel veranderen. Apple kan de release uitstellen of kiezen voor een krachtigere chip en ze kunnen zelfs dit project volledig schrappen. Tegelijkertijd sluit het aan bij eerdere signalen dat Apple werkt aan een grotere iMac. De M5‑chipgeneratie wordt de komende maanden verder uitgerold.

De verwachting is dat Apple op korte termijn meerdere producten met de vernieuwde M5‑chip introduceert. Varianten met M5 Pro en M5 Max volgen in de loop van 2026. Of deze iMac (Pro) met M5 Max uiteindelijk verschijnt, zal de tijd uitwijzen.