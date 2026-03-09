Gerucht: ‘iMac krijgt update in 2026, verschijnt in nieuwe kleuren’

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe iMac. Later in 2026 verschijnt er een iMac in een reeks nieuwe kleuren. Maar welke chip krijgt dit model?

Sinds 2021 brengt Apple de iMac in een reeks vrolijke kleuren uit. Zeven om precies te zijn: van blauw en paars tot geel en zilver (en wat daar nog tussen zit). En nu de MacBook met de komst van de MacBook Neo ook voor het eerst in meerdere vrolijke kleuren uit komt, lijkt kleur weer helemaal een nieuwe trend te zijn bij Apple. Volgens Mark Gurman is Apple van plan om de kleuren van de volgende iMac te vernieuwen.

‘iMac 2026 in nieuwe kleuren’

In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Mark Gurman van Bloomberg dat er na de reeks nieuwe MacBooks die dit voorjaar aangekondigd zijn, de aandacht verderop dit jaar verschuift naar de desktops. Zo zegt hij dat er rond het midden van het jaar een nieuwe Mac Studio komt, later opgevolgd door nieuwe Mac mini’s. Het was al een tijdje bekend dat Apple aan nieuwe modellen van deze desktops werkt, maar dat er dit jaar ook nog een nieuwe iMac op de planning staat, hebben we nog niet eerder gehoord.

De nieuwe iMac van 2026 zou in de tweede helft van het jaar verschijnen en in ieder geval in een “opgefrist kleurenpalet” verschijnen. Of dit betekent dat alle kleuren vernieuwd worden of dat Apple slechts de tinten aanpast, is niet helemaal duidelijk.

Kleuren iMac M4 (boven) vs iMac M3 (onder): blauw – groen – oranje – roze – paars – geel – zilver

Bij de iMac M4 uit 2024 werden de kleuren eerder al opgefrist, al zie je het verschil pas echt als je de kleuren bij elkaar zet (zoals in bovenstaande afbeelding). Bij het 2024-model werden de tinten iets donkerder, wat met name zichtbaar was aan de achterkant. Maar in principe ging het nog steeds om dezelfde kleuren: blauw, groen, oranje, roze, paars, geel en zilver. Of Apple nu dan ook weer met een donkergekleurde iMac komt, is niet bekend.

Welke chip komt erin?

Verder is het nog de vraag welke chip dit model krijgt. Als deze iMac in de tweede helft van het jaar verschijnt, is de M5-chip alweer bijna een jaar oud en ligt de M6-chip alweer in het verschiet. Deze wordt in de laatste maanden van het jaar verwacht en maakt in ieder geval zijn debuut in de MacBook Pro. Maar het zou ook kunnen dat Apple tegelijkertijd de iMac van een M6-chip voorziet, net zoals ze dat bij de M3-chip gedaan hebben. Ook die kwam tegelijkertijd in de iMac en de nieuwe MacBook Pro’s, die werden aangekondigd tijdens een speciaal Halloween-gethematiseerd Mac-event.

