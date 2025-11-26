De eerste waterbestendige iPad komt eraan. Volgens bronnen gaat Apple in 2026 een nieuwe iPad mini uitbrengen, met daarin een aantal grote verbeteringen.

Apple’s iPad mini wordt van alle iPads op de meest onregelmatige basis voorzien van nieuwe versies. Het is dan ook niet Apple’s meest populaire model, maar toch is er een bepaald publiek voor. Het huidige model stamt uit 2024 en het lijkt erop dat we in 2026 een opvolger kunnen verwachten. Bloomberg meldt namelijk welke nieuwe functies en vernieuwingen we kunnen verwachten op de iPad mini van 2026. Er komt een nieuw display en het wordt zelfs de eerste waterbestendige iPad.

Update 26 november 2025: ‘iPad mini met OLED komt in het Q3 2026’ Eerder ging al het gerucht dat de iPad mini in 2026 geüpdatet gaat worden met een OLED-scherm. Dit wordt nu op Weibo bevestigd door veelvoudig leaker Instant Digital. Deze claimt dat de nieuwe iPad mini op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2026 zal verschijnen. Verder krijgt deze iPad mini waarschijnlijk een A19 Pro-chip. Op displaygebied wordt de iPad mini naar verwachting het tweede iPad-model met OLED (na de iPad Pro), met de iPad Air pas in 2027 op z’n vroegst. Tot slot wordt opnieuw genoemd dat een waterbestendiger ontwerp in de maak is, met een vernieuwd, vibratie-gebaseerd speakersysteem zonder traditionele speakergaatjes.

Hieronder volgt het originele bericht van 29 oktober 2025:

‘iPad mini 2026 krijgt deze nieuwe functies’

De iPad mini, zoals de naam al verklapt de kleinste iPad in de line-up, maakt volgens Bloomberg in 2026 de overstap naar OLED. Er gaan al langer geruchten over een OLED-display in de iPad mini, waarin ook al beweerd werd dat het in 2026 gaat gebeuren. Bloomberg meldt nu niks over het formaat, maar de eerdere bronnen spraken over zo’n 8,8-inch, maar ook een kleiner model. De huidige iPad mini heeft een 8,3-inch display. Mogelijk kan Apple de schermranden wat dunner maken, waardoor de iPad mini nog net zo mini wordt als nu. Of er ook 120Hz ProMotion in komt, is niet duidelijk.

OLED levert diepere zwarttinten, mooiere kleuren en doorgaans ook een hogere helderheid. De iPad Pro is het eerste model dat een OLED-scherm heeft, sinds de iPad Pro M4 uit 2024. Ook de iPad Air zou overstappen op OLED, maar dat gaat nog wel even duren. Het model van 2026 zou nog gewoon een LCD-display krijgen.

Opmerkelijker bij de iPad mini 2026 is dat er gesproken wordt over een waterbestendige behuizing, vergelijkbaar met de iPhone. Huidige iPhones hebben een waterbestendigheid van IP68, wat betekent dat je het toestel tot 30 minuten 6 meter diep onder water kan houden. Of de iPad mini 2026 dezelfde waterbestendheidsclassificatie krijgt, is niet duidelijk.

Apple zou het bij de iPad mini wel gedeeltelijk anders aan willen pakken. Apple denkt na over een ander speakersysteem om de waterbestendigheid te realiseren. De speakers zouden werken met een nieuw vibratiesysteem, waardoor de speakergaatjes overbodig zijn. Bij de iPhone past Apple enkele afdichtingen en lijm toe om de speakergaatjes te beschermen tegen vocht.

Verder verwachten we dat de iPad mini nog een verbeterde chip krijgt. Het huidige model heeft de A17 Pro-chip, maar een upgrade naar de A19 Pro-chip of nieuwer is niet ondenkbaar.

De nieuwe iPad mini van 2026 krijgt volgens Bloomberg mogelijk wel een hoger prijskaartje. Door het duurdere display zou dit model zo’n $100 in prijs kunnen stijgen. In Nederland kost de huidige iPad mini sinds de recente prijsverlaging van iPads en MacBooks €559,-.