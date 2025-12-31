2025 was voor Apple een bewogen jaar, met zowel hoogte- als dieptepunten. In dit jaaroverzicht bespreken we de belangrijkste nieuwsontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat is ons het meest bijgebleven?

2025 zit er alweer op en het was voor Apple een bewogen jaar. Er waren veel nieuwe Apple-producten in 2025, die tijdens allerlei Apple-events werden aangekondigd (of gewoon via persberichten). Maar wat zijn de hoogtepunten qua Apple-nieuws, los van de vele producten en nieuwe software-updates. Welke trends zagen we en welke nieuwsontwikkelingen zijn ons het meest bijgebleven? In dit Apple-jaaroverzicht van 2025 bespreken we ze.

Apple-jaaroverzicht 2025: de hoogte- en dieptepunten

Voor dit overzicht hebben we gekeken naar de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen op het gebied van Apple. In tegenstelling tot voorgaande jaren, benoemen we niet alle belangrijke nieuwtjes per maand of per kwartaal nog een keer. We beperken ons tot de belangrijkste ontwikkelingen en niet zozeer die ene interessante software-update of dat langverwachte nieuwe Apple-product. Daar hebben we in andere artikelen al ruimschoots aandacht aan besteed.

Op iCulture schrijven we ook ander relevante nieuwsverhalen die op Apple-gebruikers van toepassing zijn, maar die hebben we voor het gemak voor dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Dit jaaroverzicht met hoogte- en dieptepunten gaat dus uitsluitend over Apple zelf.

Hoogtepunten van Apple in 2025

Qua hoogtepunten zien we een paar trends. Zo heeft Apple meerdere functies en diensten in Nederland uitgerold. Wat ons ook bijgebleven is, waren de prijsverlagingen van Apple bij diverse producten.

#1. Apple Intelligence relatief snel in Nederland

Als je ons in juni 2024 hadden verteld dat we eind 2025 Apple Intelligence in het Nederlands konden gebruiken, hadden we je voor gek verklaard. Maar toch is het zo. Van tevoren hadden wij verwacht dat het tot minstens begin 2026 zou duren voordat Apple het nieuwe AI-systeem naar Nederlands zou uitbreiden, maar dat is gelukkig niet het geval. Het verlossende woord kwam tijdens de WWDC 2025: Apple Intelligence zou eind 2025 in het Nederlands komen. Al in oktober maakte Apple de belofte waar: Apple Intelligence is sinds iOS 26.1 in onze eigen taal te gebruiken. En daarmee zijn er heel wat handige functies vrijgekomen, waar iedereen wat aan heeft.

Bekijk ook 5 functies die je meteen aan moet zetten om het meeste uit Apple Intelligence te halen Apple Intelligence kan je leven vereenvoudigen met bepaalde instellingen. Wij geven je een aantal tips om Apple Intelligence naar je eigen hand te zetten.

We vinden dit vooral goed nieuws voor de verdere ontwikkeling van Apple Intelligence. Deze relatief snelle lokalisatie geeft hoop dat toekomstige functies ook snel (al dan niet direct) in onze taal beschikbaar komen.

Bekijk ook Nederlandse Apple Intelligence getest: nuttig of niet? Het moment is daar: Apple Intelligence is beschikbaar in het Nederlands. Wij hebben het de afgelopen maand uitgebreid getest en geven onze mening! Moet je dit nu echt gaan gebruiken of valt het toch wat tegen?

#2. Prijsverlaging bij diverse producten en geen grote verhogingen

De financiële situatie is in de hele wereld ook nog in 2025 behoorlijk onstuimig. Importheffingen waren nog altijd het gesprek van de dag en dat heeft op allerlei zaken invloed gehad. Toch heeft Apple in 2025 een prijsverlaging doorgevoerd bij diverse producten. Zo heeft Apple in 2025 de prijzen van veel iPads en MacBooks verlaagd en dat is eigenlijk voor iedereen goed nieuws. Soms scheelt het zelfs tot €100,- en daar zeggen wij absoluut geen nee tegen.

Apple heeft dit jaar sowieso weinig aan de prijzen gesleuteld. Ja, de iPhone 17 Pro is duurder geworden dan de iPhone 16 Pro, maar je krijgt wel twee keer zoveel opslag. Bij de iPhone 17 Pro Max zien we dat de prijs gelijk gebleven is. En ja, de iPhone Air is toch eigenlijk veel te duur wat hij kan, maar daar staat de iPhone 17 tegenover die wel zó compleet is dat hij zelfs voor Pro’s een hele aantrekkelijke optie is, zeker voor de prijs waarvoor je hem in huis haalt. Wij hopen dat Apple dit vasthoudt voor 2026, al hebben we daar met de iPhone Fold in het vooruitzicht een hard hoofd in.

Bekijk ook Apple verlaagt prijzen van alle iPads en MacBooks (en dit kosten ze) Apple heeft stilletjes de prijzen van alle iPads en MacBooks verlaagd na de aankondiging van de nieuwe MacBook Pro en iPad Pro.

#3. Meer diensten in Nederland

We noemden eerder al de relatief snelle uitrol van Apple Intelligence in het Nederlands, wat goede hoop biedt voor de toekomst. Daaraan gelieerd is dat Apple nog altijd diensten verder blijft uitrollen in Nederland. Zo kregen we onlangs nog Apple Fitness+ en kwam ook de Sports-app in Nederland beschikbaar. Ook kwamen diverse functies in Nederland uit, zoals het Apple Watch-toetsenbord en functies als Visual Lookup. Oftewel: Apple is Nederland nog echt niet vergeten, ook al is de kwaliteit van de lokalisatie niet altijd even goed.

We zien de afgelopen jaren dat het wat op en neer gaat, qua aandacht die Apple heeft voor bepaalde lokaliseringen. Het ene jaar komen er veel functies bij, het andere jaar blijft het verdacht stil. Voor nu hopen we vooral dat Apple deze trend vasthoudt. Het enige waar we nu nog op hopen, is dat de Apple One Premium-bundel in Nederland komt. Kom op Apple, wat houdt je tegen?

#4. Eindelijk CarPlay Ultra, maar Apple vergeet ook de gewone CarPlay niet

Wij zijn al jarenlang fan van CarPlay en toen Apple in 2022 de volgende generatie CarPlay onthulde, werden we enorm enthousiast. Maar het bleef stil. Heel lang stil. Automakers stonden niet te springen om met Apple in zee te gaan, waardoor het uiteindelijk tot mei 2025 duurde voordat de volgende generatie CarPlay kwam, in de vorm van CarPlay Ultra. Er is alleen wel een nadeel: het aantal automerken is zéér beperkt. We hopen stilletjes dat de komende jaren meer merken aansluiten.

Maar wat CarPlay Ultra wel gebracht heeft, is een verbeterde versie van de gewone CarPlay. Met iOS 26 biedt CarPlay voor het eerst widgets, die als eerste getoond werden voor het uitgebreidere CarPlay Ultra. De positieve ontwikkeling die we hierin zien, is dan ook dat Apple de huidige generatie CarPlay niet vergeet. Er rijden immers miljoenen auto’s op de weg met deze versie van CarPlay. We zijn dan ook benieuwd wat Apple verder in petto heeft.

#5. Liquid Glass: meer uniformiteit tussen platformen

Het gebeurt niet vaak dat Apple een grote nieuwe stap zet in het design van de besturingssystemen. De laatste keer dat er echt zo’n enorme stap gezet werd, was met iOS 7. Sindsdien is er elk jaar sprake van een verfijning, maar dit jaar heeft Apple met Liquid Glass een hele nieuwe stijl geïntroduceerd. Het ziet er wat ons betreft (op papier) erg mooi uit. Wat we echter het fijnst vinden, is dat Apple uniformiteit toegepast heeft op alle platformen.

Dankzij Liquid Glass zien alle platformen, of het nou iOS of tvOS is, er qua stijl hetzelfde uit. Apple is al jarenlang bezig om de besturingssystemen samen te brengen, met overkoepelende functies en meer synchronsiatiemogelijkheden. Maar in 2025 heeft Apple daar met Liquid Glass de laatste en misschien wel belangrijkste stap in gezet.

Bekijk ook Liquid Glass: Dit is Apple’s nieuwe design voor iOS 26 en meer Liquid Glass was misschien wel Apple’s grootste aankondiging tijdens WWDC 2025. Het is Apple’s nieuwe designtaal. In dit artikel lees je hoe het eruit ziet, welke apparaten het ondersteunen en meer.

Dieptepunten: niet alles ging goed bij Apple in 2025

Maar naast de hoogtepunten, heeft Apple ook veel dieptepunten gekend in 2025. Van onrust in de top tot wisselende kwaliteit in de software: er is van alles op Apple aan te merken.

#1. Uitstel van nieuwe Siri en Apple Intelligence-fiasco

Verreweg het grootste dieptepunt van Apple dit jaar is de ontwikkeling van de beloofde nieuwe Siri. Apple was in 2024 stellig: in het komende jaar staat er een volledig nieuwe versie van Siri op de been, die slimmer, persoonlijker en veel praktischer is dan je ooit hebt gezien. Er werd eind 2024 zelfs al reclame gemaakt. Maar Apple heeft zichzelf duidelijk overschat: dit voorjaar kwam het nieuws dat de slimme Siri-functies van Apple Intelligence uitgesteld zijn. Pas in voorjaar 2026 hoopt Apple de belofte die in de zomer van 2024 gedaan is, waar te kunnen maken.

Al met al was dit een marketingblunder van jewelste. De verkoop en marketing van de iPhone 16-serie beruste voor een groot deel op functies die in de nabije toekomst beloofd werden. Maar Apple kon zijn woorden niet waarmaken, met als gevolg vele teleurgestelde gebruikers en Apple-watchers. Dit geeft Apple Intelligence een bittere nasmaak, maar Apple kán het in 2026 nog goed maken. Wij houden in ieder geval nog hoop.

#2. Liquid Glass en wisselende kwaliteit van software

Huh, Liquid Glass ook als dieptepunt? Maar het was toch een van de hoogtepunten van 2025? Dat klopt helemaal, maar dat we van het concept van Liquid Glass en de achterliggende gedachte een fan zijn, wil niet zeggen dat de uitvoering ook helemaal is zoals het zou moeten. Apple heeft tijdens de betaperiode veel wijzigingen doorgevoerd aan het Liquid Glass design, maar zelfs na de officiële launch werd er nog het nodige aangepast. Sterker nog: we denken dat Apple nog lang niet klaar is met het tweaken van het design.

Aan de ene kant is dat misschien wel positief, want er wordt wel geluisterd naar feedback. Maar aan de andere kant geeft dit ook een hele rommelige indruk. Er duiken af en toe nog steeds onderdelen van de besturingssystemen op die niet af voelen en daardoor missen we een beetje de verfijning die we zo van Apple gewend zijn. Alles voelt niet altijd even doordacht en dat maakt dit toch een van de dieptepunten van dit jaar. Is Liquid Glass te snel en ondoordacht ingevoerd? Had Apple langer moeten wachten? Misschien wel, maar we begrijpen ook wel dat het een traject van jaren is. We hopen alleen wel dat Apple de kwaliteit van de software niet uit het oog verliest, want daar schort het af en toe nog wel eens aan.

#3. Weinig vernieuwingen in producten

Omdat we toch ook een beetje over Apple’s producten willen hebben, viel ons dit jaar een ding op. Er zijn maar weinig vernieuwende producten verschenen dit jaar. Bij Macs en iPad zijn er alleen maar spec-bumps geweest, terwijl ook de Apple Watch dit jaar nauwelijks indruk gemaakt heeft. We hadden voor dit jaar de hoop gevestigd op diverse nieuwe producten waarmee Apple kan laten zien wat ze in huis hebben. Hoewel alle nieuwe producten prima van kwaliteit zijn, missen we toch de vernieuwing.

Het product waar we de meeste vernieuwing zagen, was bij de iPhone Air. Maar de vernieuwing daar zien we eigenlijk alleen maar op designvlak. Het is natuurlijk knap dat Apple een iPhone zo dun heeft kunnen maken, maar tegelijkertijd is het door zijn hoge prijskaartje en gebrek aan bepaalde functies een toestel dat maar voor weinig mensen een goede keuze is.

Bekijk ook Overzicht: deze nieuwe Apple-producten zijn in 2025 allemaal uitgebracht Welke Apple-producten zijn er in 2025 allemaal uitgebracht? Er zijn in totaal maar liefst 16 nieuwe producten verschenen: van iPhones tot MacBooks en alles er tussenin.

#4. Uitstel van functies door druk vanuit de EU

Al jarenlang ligt Apple onder een vergrootglas bij de EU en andere overheidsinstanties. Ieder jaar zien we daar weer de gevolgen van, zoals het openstellen van app stores vorig jaar. Het levert ons in de EU vaak wat extra mogelijkheden op (al is de vraag hoe vaak je die nou echt wil gebruiken), maar vaker ondervinden we daar ook de nadelen van. Apple brengt namelijk steeds minder functies in de EU uit, of komen met een flinke vertraging onze kant op. Apple schuilt zich daarbij vaak achter de strengere Europese DMA-wetgeving, maar je kunt jezelf de vraag stellen of dat altijd terecht is.

Er wordt een strijd gevoerd tussen de EU enerzijds en Apple anderzijds en dat gaat vaak over de rug van ons als gebruiker. Daar zijn we (linksom of rechtsom) toch vaak de dupe van. Zo hebben we in Europa nog altijd geen iPhone Mirroring en zijn sommige hele handige functies van iOS 26 ook niet bij ons beschikbaar gekomen. Apple zegt dat het vaker gaat gebeuren dat functies later of niet in de EU beschikbaar komen, al vingerwijzend naar de EU. Het is wat ons betreft doodzonde dat er nu een politiek spel gespeeld wordt waar de gebruikers de dupe van zijn, wiens schuld dat ook is.

Bekijk ook Apple gaat vaker functies later (of helemaal niet) in de EU uitbrengen: dit is waarom Europese Apple-gebruikers moeten de komende tijd langer wachten op nieuwe functies of ze komen voorlopig helemaal niet uit. En dat heeft alles te maken met de strengere regels in de EU.

#5. Onrust in de top bij Apple

Tim Cook blijft voorlopig zitten waar hij zit, maar ondertussen is het wel behoorlijk rumoerig in de top bij Apple. Diverse bekende mensen zijn met pensioen gegaan, maar er zijn ook een aantal mensen vertrokken naar de concurrent. Denk bijvoorbeeld aan Alan Dye, een hooggeplaatste designbaas bij Apple die van de een op andere dag naar Meta overstapt. Afgelopen WWDC stond hij nog op het podium Liquid Glass te presenteren. Maar ook de designer die het iPhone Air-ontwerp toelichtte tijdens de aankondiging, is inmiddels vertrokken.

Feit is ook dat veel topmensen bij Apple een bepaalde leeftijd hebben bereikt en dat zorgt logischerwijs voor een grotere verschuiving. Maar dat er ook belangrijke mensen ineens overstappen naar een concurrent, vinden we toch een alarmerende situatie. Zeker voor een bedrijf als Apple, dat de laatste jaren toch al veel kritiek krijgt. We hopen dat 2026 vooral meer rust biedt op dit vlak, al zou het ons ook niet verbazen als komend jaar uiteindelijk ook Tim Cook het bijltje erbij neer legt.

En over vertrekken gesproken: 2025 betekende ook het vertrek van Gonny en Jean-Paul, de oorspronkelijke oprichters van iCulture. Eerder dit jaar kon je al meer lezen over hun beweegredenen en via deze weg willen we hen nogmaals bedanken voor alles wat ze voor iCulture gedaan hebben. Het afgelopen jaar hebben we met iCulture ons best gedaan om alle trouwe lezers te voorzien van het laatste Apple-nieuws, de beste tips en uitgebreide reviews die je van iCulture gewend bent. We gaan 2026 met veel vertrouwen tegemoet!

