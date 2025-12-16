Wij willen graag van jou weten: wat is jouw favoriete nieuwe Apple-product van 2025? In deze iCulture peilt kun je stemmen op de poll en we horen ook graag waarom dat ene product jouw favoriet is.

2025 was qua nieuwe Apple-producten toch minder spectaculair dan we van tevoren gedacht hadden. Waar we nog hoopten op diverse nieuwe smart home-apparaten en misschien wel grote updates van oudgedienden, kregen we dit jaar toch vooral veel updates van al actuele producten. De vernieuwing was lang niet altijd even groot. Toch konden we dit jaar ook wat nieuwkomers verwelkomen, zoals de iPhone Air en de iPhone 16e. Met in totaal zestien nieuwe producten is er desondanks genoeg te kiezen, dus stem snel op onze poll.

Poll: wat is jouw favoriete Apple-product van 2025?

Apple bracht dit jaar meer iPhones dan ooit uit: vijf stuks in totaal en dat is alweer heel wat jaar geleden dat we dat gezien hebben. Ook de iPad kwam dit jaar ruim aan bod, al kun je daar niet echt van grote vernieuwingen spreken. Datzelfde geldt voor de Apple Watch: er zijn drie nieuwe modellen, maar hele grote veranderingen zitten daar niet in. Misschien wel de grootste verrassing is de iPhone Air, al kunnen we heel goed begrijpen dat dat niet per se jouw persoonlijke favoriet is.

Hoe dan ook zijn we benieuwd naar het product van jouw voorkeur. Misschien heb je dit jaar wel een nieuwe iPhone gekocht waar je jaren mee vooruit kan en dolblij mee bent. Of je hebt dit jaar toch besloten je eerste Apple Watch te kopen. Wat je keuze ook is, we horen naast je stem ook graag waarom een bepaald product jouw stem gekregen heeft. Zit er niets voor jou bij? Dat kan natuurlijk ook en dat horen we dan ook graag in de reacties.

Binnenkort hoor je in de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast welke producten bij ons het meest in de smaak vielen. Ook lees je in de laatste week van het jaar onze persoonlijke favorieten in onze jaarlijkse eindejaarsartikelen.

Lees ook ons overzicht van Apple-producten van 2025, voor een completer overzicht van alle nieuwe producten en bijbehorende eigenschappen.