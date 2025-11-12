Deze 5 verbeteringen kun je verwachten bij de HomePod mini 2

De HomePod mini 2 komt eraan, maar wat is er nou eigenlijk nieuw? De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest en dit zijn de verwachte nieuwe functies in de HomePod mini 2.

De huidige HomePod mini vierde onlangs al zijn vijfde verjaardag. Het is een van de meest verouderde Apple-producten van dit jaar, hoewel hij vandaag de dag nog steeds prima functioneert. Het is ook niet een type product dat elk jaar een update moet krijgen, maar desalniettemin is een nieuwe versie na vijf jaar meer dan welkom. Er zijn al aanwijzingen geweest van wat er dan nieuw is in de HomePod mini 2. Wij hebben ze op een rijtje gezet, inclusief onze eigen verwachtingen.

#1 Nieuwere chip voor betere prestaties

De huidige HomePod mini draait nog op een S5-chip. Dat is dezelfde chip als in de Apple Watch Series 5 te vinden is. Inmiddels zijn we bij de S10-chip aanbeland, die een stuk krachtiger is omdat hij op een nieuwe architectuur gebouwd is. Wij verwachten dat Apple bij de nieuwe HomePod mini 2 kiest voor de S10-chip, wat in de praktijk hopelijk zorgt voor een snellere reactietijd van Siri.

De S10-chip is gebaseerd op Apple’s A13-chip van de iPhone, terwijl de S5-chip nog gebaseerd was op de A12-chip. Daarbij is vooral de Neural Engine krachtiger, hoewel er ook verbeteringen in de CPU en GPU in zitten. Maar voor een apparaat als de HomePod mini zijn vooral de CPU en Neural Engine van belang.

#2 Voorzien van Apple’s N1-chip

We verwachten dat de HomePod mini 2 voorzien is van Apple’s eigen ontwikkelde N1-chip. Dit is de nieuwe draadloze chip waar wifi 7, Bluetooth 6 en Thread ingebouwd zit. Ten opzichte van de huidige HomePod mini is vooral de upgrade voor wifi aanzienlijk, met ondersteuning voor meerdere frequenties (waaronder 6Ghz), hogere snelheden en minder vertraging. En aangezien de HomePod mini voor het gebruik sterk afhankelijk is van wifi en daarbij behorende internetverbinding, verwachten we dat dit alleen maar zorgt voor een prettiger gebruik.

#3 Tweede generatie Ultra Wideband-chip

Sinds de iPhone 15-serie gebruikt Apple de tweede generatie van de Ultra Wideband-chip. In de HomePod mini zit nog de eerste generatie. Met deze chip weet de HomePod mini dat je iPhone in de buurt is. Je kunt daardoor eenvoudig muziek overzetten van je iPhone naar de HomePod mini, gewoon door je iPhone er dichtbij te houden. De tweede generatie Ultra Wideband-chip is nauwkeurig, tot op centimeterniveau. Dit zou het gebruik van deze functie dus alleen maar prettiger kunnen maken. Wij hebben er bij het huidige model nog wel een last van dat muziek ongevraagd overgezet wordt, terwijl de iPhone niet zó dichtbij de HomePod mini komt. Met een nauwkeurigere chip werkt dit hopelijk beter.

#4 Nieuwe kleuren

De HomePod mini is momenteel een van Apple’s meest kleurrijke apparaat. Met kleuren als geel, blauw en oranje is er voor ieder wat wils, naast de standaardkleuren middernacht en wit. We verwachten dat Apple voor de opvolger wel weer wat nieuwe kleuren uit gaat brengen. Wellicht dat enkele van de huidige kleuren vervangen wordt voor iets nieuws. In het geruchtencircuit is al gesproken over een rode variant. Dat zou wel opmerkelijk zijn, want de laatste jaren is Apple juist bij al haar producten afgestapt van rood.

#5 Verbeterde geluidskwaliteit

Hoewel de HomePod mini niet bekend staat om zijn grootse geluidskwaliteit, staat hij (ondanks het formaat) best zijn mannetje. Voor wat mainstream muziek luisteren klinkt de huidige HomePod mini al best goed, zeker als je het combineert in een stereopaar. We verwachten voor het nieuwe model dat Apple de geluidskwaliteit verder gaat verbeteren. Dat kan komen door vernieuwde onderdelen, maar ook de betere chip met krachtigere Neural Engine kan daarbij een rol spelen. We hebben bij Apple’s audioproducten vaker gezien dat een nieuwere chip kan zorgen voor verbeterde geluidskwaliteit, dus we hebben goede hoop dat dat hier ook het geval is.

Het is nog even de vraag wanneer Apple de nieuwe HomePod mini 2 gaat uitbrengen. Lange tijd leek het erop dat de nieuwe speaker nog dit najaar zou uitkomen, maar het jaar nadert al bijna zijn einde en een nieuw model is nog niet aangekondigd. Mocht de HomePod mini 2 niet meer dit jaar komen, dan denken we dat we hem begin 2026 zien.