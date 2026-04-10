Apple brengt macOS Tahoe 26.4.1 uit – dit zit er in de update
Apple heeft macOS 26.4.1 uitgebracht voor de Mac. Net als bij iOS 26.4.1 gaat het om een kleine tussentijdse update zonder grote nieuwe functies, maar wél met een paar belangrijke bugfixes. De update is beschikbaar voor alle Macs die macOS Tahoe 26 ondersteunen.
macOS Tahoe 26.4.1 beschikbaar
In de officiële releasenotes houdt Apple het bij een beknopte omschrijving, maar uit aanvullende documentatie en eerdere iOS-updates blijkt dat er achter de schermen meer is aangepast. Zo heeft Apple onder andere verbeteringen doorgevoerd voor wifi op M5‑MacBooks in bedrijfsnetwerken. Op de MacBook Air met M5‑chip en de MacBook Pro met M5 Pro- of M5 Max‑chip kon het gebeuren dat deze geen verbinding maakten met 802.1X‑wifi-netwerken zodra er contentfilter‑extensies actief waren. Dat probleem is nu opgelost, wat vooral belangrijk is voor beheerde omgevingen zoals scholen en bedrijven.
Daarnaast dook in de iOS 26.4.1‑update al een bugfix op voor CloudKit. Door deze bug werd data soms niet goed bijgewerkt tussen apparaten die iCloud gebruiken. De verwachting is dat dezelfde verbetering ook in macOS 26.4.1 zit, zodat de synchronisatie tussen je Mac, iPad en iPhone weer netjes gelijkloopt.
Releasenotes macOS Tahoe 26.4.1
Deze update bevat probleemoplossingen voor je Mac
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
macOS Tahoe 26.4.1 downloaden
Je downloadt macOS Tahoe 26.4.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
Je kunt de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture
macOS Tahoe
macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.