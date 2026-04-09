Langzaam maar zeker komt de eerste opvouwbare iPhone dichterbij en druppelen er steeds meer details binnen. Er duiken al dummy’s van de iPhone Fold op en Mark Gurman waagt zich nu voor het eerst aan een globale prijsindicatie. Dit is wat je ongeveer kunt verwachten dat je voor de iPhone Fold kwijt bent.

Prijskaartje voor de iPhone Fold is fors

Volgens Gurman gaat Apple met de iPhone Fold voor het eerst over de grens van $2.000,- voor een iPhone. Het is daarbij nog onduidelijk of dit het instapmodel betreft of dat alleen bepaalde configuraties boven deze prijs uitkomen.

Daarmee zou de iPhone Fold de duurste iPhone ooit worden. Op dit moment betaal je in de Verenigde Staten voor de meest uitgebreide iPhone 17 Pro Max (met 2TB opslag) nog $1.999,-. Hiermee blijf Apple net onder die psychologische grens. Als de iPhone Fold een vergelijkbare prijsopbouw krijgt als de iPhone 17 Pro Max, zou de prijs in de hoogste configuratie zelfs kunnen oplopen tot rond de 2.799 dollar.

Eerder waren er al geruchten over de iPhone Fold die een prijs noemden van rond de $2.400,-, wat in Europa neer komt op een prijs van rond de €2.800,-. Als dat klopt, dan gaat het meest uitgebreide model met meer opslag misschien wel boven de €3.000,- kosten.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

Wat wordt de prijs van de iPhone Fold in Nederland?

Het lijkt er dus op dat voor het eerst er dus meer dan $2000,- gevraagd wordt voor een iPhone. In Nederland (en België) zitten we met het meest uitgebreide model van de iPhone 17 Pro Max nu al op zo’n €2.479,-. Het is daarom de verwachting dat Apple daar met de iPhone Fold nog een schepje bovenop doet. Een vanafprijs rond de €2.800,- is dan ook niet uitgesloten. Daarmee zou dit toestel aanzienlijk duurder worden dan vergelijkbare vouwtelefoons van concurrenten, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 7 (€2.099,-) en de Google Pixel 10 Fold (€1.899,-).

Intussen gaan de geruchten over de iPhone Fold onverminderd door en lijkt het erop dat Apple het toestel onder de naam iPhone Ultra in de markt wil zetten. Dat past in de bredere naamstrategie binnen het Apple-ecosysteem, met onder meer de Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra en de Ultra‑varianten van de M‑chips in onder andere de Mac Studio.