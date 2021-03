Apple heeft een webpagina geopend waar je alles kunt lezen over de privacylabels van de eigen apps. Dat was ook wel nodig, want dergelijke apps staan vaak al standaard op je toestel en staan niet altijd als losse download in de App Store.

In de nieuwe privacy-hub voor apps vind je alle informatie over de data die Apple’s eigen app gebruiken en verzamelen. Het geldt voor alle apps die je in iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS. Je ziet er hoe Apple met je persoonlijke data om gaat, ongeacht of je ze op een iPhone of Mac gebruikt. Sinds 14.3 zijn privacylabels verplicht voor nieuwe apps en app-updates. Voor de eigen apps voegde Apple wat informatie toe op supportpagina’s, maar het was lastig te vinden. Met de nieuwe webpagina ‘Labels’ moet dat makkelijker worden. Alle apps staan in alfabetische volgorde, van AirPort Utility tot en met Xcode, de developertool voor het programmeren van apps. Ook de App Store-app zelf heeft een privacylabel. Je hoeft dus nog maar op één plek te kijken.



Privacylabels waren aanvankelijk bedoeld voor third party-apps, maar na kritiek voegde Apple ze ook voor de eigen apps toe. Niet-verwijderbare apps zoals Berichten, hadden alleen een label op Apple’s eigen website.

Apple benadrukt dat er geen data wordt gebruikt om je te volgen of een profiel op te bouwen. Wel wordt data om andere redenen verzameld. Zo gebruikt de Weer-app je locatie, zoekhistorie en gebruiksdata om het weerbericht te kunnen tone, maar dit is niet gekoppeld aan je identiteit. Medewerkers in Cupertino kunnen niet zien welke steden jij hebt ingesteld en waar je je bevindt.

Volgens Apple hanteren ze strengere regels voor zichzelf dan voor externe ontwikkelaars. Externe ontwikkelaars die gebruikers wel willen volgen en daarmee profielen willen opbouwen, moeten daarvoor expliciet toestemming vragen in iOS 14.5. Dit is onderdeel van Apple’s App Tracking Transparency-raamwerk, dat vooral is bedoeld om ongewenste tracking door adverteerders en datahongerige bedrijven zoals Facebook tegen te gaan.

Waarom Facebook zo fanatiek protesteert

Over Facebook gesproken: de tv-zender CNBC heeft met voormalige Facebook-medewerkers gesproken om te achterhalen waarom Facebook zo sterk tegenstander is van de privacymaatregelen van Apple. Facebook probeerde in krantenadvertenties aandacht te krijgen voor het feit dat heel veel bedrijven er schade van gaan ondervinden als ze niet meer gericht kunnen adverteren. Voormalig Facebook-medewerker Henry Love denkt echter dat de wijziging nauwelijks merkbaar is. Het gericht adverteren zal wat lastiger worden, maar bedrijven hebben vaak niet zoveel data nodig voor een effectieve campagne.

‘Facebook heeft al je gegevens al’

Een koffietentje in Texas heeft bijvoorbeeld de postcode en leeftijdsgroep nodig voor gericht adverteren, maar dat zijn gegevens die Facebook al kan verzamelen met de eigen apps zonder dat Apple’s IDFA nodig is. Ook zonder privacy pop-up beschikt Facebook al over deze gegevens. Restauranteigenaren hebben vaak geen benul wat IDFA is, dus dat Facebook zich druk maakt over kleine bedrijven, is eigenlijk wat hypocriet. “Het raakt Facebook op een grote schaal. Niet de eigenaren van kleine bedrijven”, aldus deze voormalige Facebook-medewerker.