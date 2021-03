Grotere weergave van foto’s op Twitter

Foto’s op je tijdlijn zijn nu een stuk beter te zien. Normaalgesproken worden afbeeldingen afgesneden waardoor je de volledige foto pas ziet door erop te tikken. Met de nieuwe functie worden foto’s in hun volledige weergave getoond, zodat je in één oogopslag alles ziet en er geen details meer buiten beeld aanwezig zijn.



De tweede feature die Twitter aan het testen is, geeft gebruikers de mogelijkheid om afbeeldingen met een hogere resolutie te uploaden. In de huidige situatie verlaagt Twitter de resolutie van je foto’s, wat ten kosten gaat van de kwaliteit. Met de nieuwe functie krijgen gebruikers mogelijkheid om foto’s in 4K-resolutie te delen op het platform. Dat betekent ook dat je foto’s van recente iPhones , die een resolutie van 3024 bij 4032 pixels hebben, scherper worden weergegeven. De term 4K verwijst in feite naar een resolutie van ongeveer 4.906 pixels in de breedte, maar in de praktijk worden verschillende definities van 4K gehanteerd, afhankelijk van het medium.

Check of je meedoet

Op dit moment wordt de de laatstgenoemde functie nog uitvoerig getest. Nog lang niet iedereen kan dus foto’s in 4K kwaliteit delen via Twitter. Wil je controleren of je één van de testgebruikers bent? Volg dan deze stappen om het te checken:

Druk op de drie streepjes link in de hoek van de Twitter-app. Tik onderaan vervolgens op Instellingen en privacy. Ga naar Datagebruik. Als je in aanmerking komt om de functie te testen, zie je het kopje Uploads van afbeeldingen van hoge kwaliteit.

Door op het kopje te drukken, kun je eventueel bepalen of Twitter je databundel mag gebruiken om je foto’s te uploaden. Op deze manier kun je gemakkelijkextreem dataverbruik beperken. Gelukkig zijn databundels vandaag de dag zo groot, dat je je daar nog nauwelijks zorgen om hoeft te maken en beschikken veel mensen zelfs over een onbeperkte databundel.

