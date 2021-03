Netflix heeft momenteel meerdere abonnementen, die allemaal bedoeld zijn om binnen één huishouden te gebruiken. In de voorwaarden staat dan ook dat de dienst niet gedeeld mag worden met personen buiten je eigen huiselijke kring. Maar in de praktijk gebeurt dat regelmatig. De afgelopen jaren zag Netflix het dan ook door de vingers, maar inmiddels lijkt het erop dat de streamingdienst naar mogelijkheden zoekt om het delen van je account te beperken. Een nieuwe test moet het delen van je Netflix-wachtwoord tegengaan.



Netflix maakt delen account lastiger

In een nieuwe test moeten gebruikers na het inloggen bevestigen dat ze de eigenaar zijn van het account. Deze bevestiging moet je doen met een code via e-mail of sms. Maak je onderdeel uit van de test, dan kan je er ook voor kiezen om later te verifiëren. Maar uiteindelijk zul je de cijfercode in moeten voeren, voordat je verder kunt kijken via het account van iemand anders. In een melding geeft Netflix aan dat je eigen account kan aanmaken als je inlogt met de gegevens van iemand anders.

Tegenover The Verge zegt Netflix dat de test ook vooral bedoeld is als veiligheidsmaatregel, om te voorkomen dat iemand die niet geautoriseerd is stiekem via jouw account kan meekijken. Het is dan ook een soort tweestapsverificatie.

Waterdicht is het nieuwe systeem natuurlijk niet. Als je het account deelt met een vriend of vriendin, kun je diegene natuurlijk alsnog om de code vragen. Netflix checkt niet of het account gebruikt wordt op de fysieke locatie van het huishouden van de accounteigenaar. Desalniettemin lijkt het erop dat Netflix wel degelijk naar manieren zoekt om het delen van je wachtwoord en dus je account tegen te gaan.

Netflix heeft momenteel geen familiebundel. Bij Videoland wordt het delen van je account wel geoorloofd. In september 2019 bleek dat Spotify ook naar manieren zoekt om misbruik van het delen van accounts te voorkomen. Zo zou Spotify de locatie bij het Family-account willen controleren.