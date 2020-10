In Nederland krijgen we binnenkort Apple Pay voor creditcards, zo beloven de banken en Apple al een tijdje. ING en Rabobank bevestigden al bijna een jaar geleden dat ze ermee bezig waren en bunq biedt met de Travel Card al min of meer een creditcard aan. Maar waar blijven de Nederlandse creditcards voor Apple Pay? iCulture zocht het uit.

Nederlandse creditcards in Apple Pay

Tijdens een briefing over Apple Pay kreeg iCulture afgelopen voorjaar te horen wat de plannen zijn omtrent de uitrol van de Nederlandse creditcards voor Apple Pay. Destijds werd door Apple beloofd dat het ‘waarschijnlijk nog voor de zomer’ mogelijk is om je creditcard op te nemen in Apple Pay bij de grote banken. Bij andere (internationale) aanbieders is het al langer mogelijk, maar daarbij gaat het veelal om pre-paid creditcards waarmee je niet op krediet kunt kopen.

De zomer ligt inmiddels al een tijdje achter ons, maar de Nederlandse creditcards zijn voor Apple Pay nog steeds niet beschikbaar. Hoe zit dat nu bij ING en Rabobank, de twee banken die de ondersteuning eerder al beloofde? Wij hebben bij de banken geïnformeerd.

Dit artikel verscheen eerder op 4 maart 2020, na de bijeenkomst van Apple over Apple Pay in Nederland waar iCulture bij aanwezig was. We hebben het artikel in oktober 2020 geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd.

Allereerst hebben we bij Apple navraag gedaan waarom de creditcards nog niet beschikbaar zijn. Het was immers Apple die dit voorjaar in de bijeenkomst beloofde dat de ondersteuning eraan zou komen. Een woordvoerder van Apple kan ons helaas geen concreet antwoord geven en verwijst ons door naar de banken.

ING creditcard in Apple Pay

De plannen van ING kwamen voor ons niet helemaal uit de lucht vallen, want we berichtten al in december 2019 dat in de code van de ING-app ondersteuning voor creditcards was toegevoegd. Toen we hierover navraag deden bij ING, liet woordvoerster Eva Hersbach ons weten dat de bank inderdaad bezig is met de creditcard. Eerder in het voorjaar van 2019 zei Roel Popping van ING in een interview met iCulture ook al dat het in de pijplijn zat.

Wij hebben vernomen dat de app van de ING al op heel veel vlakken al aangepast is, zoals we eerder ook al schreven. Het is daarom onduidelijk waar het wachten nu op is. De afgelopen maanden hebben we meermaals contact gehad met ING. Het antwoord na onze vragen was telkens hetzelfde: we zijn ermee bezig, maar wanneer het komt is nog niet bekend. Woordvoerder Alexandra Schippers laat nu opnieuw weten dat er nog geen verdere informatie is over wanneer de ING creditcard voor Apple Pay beschikbaar is.

Status: Creditcard in aantocht, datum onbekend (onveranderd).

Rabobank creditcard in Apple Pay

Ook Rabobank had al eerder bevestigd dat Apple Pay voor creditcards eraan zat te komen. In het interview met iCulture vertelde Alexander Zwart van de Rabobank ons eerder dit jaar:

Daar wordt aan gewerkt. We gaan ook zeker de creditcard doen, maar een planning kunnen we nog niet geven.

Rabobank maakte in de voorwaarden al bijna een jaar geleden bij de start van Apple Pay melding van Apple Pay-creditcards. Het leek er dus op dat de start van de creditcard niet lang meer op zich liet wachten.

Een woordvoerder van de Rabobank kon tegenover iCulture nog geen uitsluitsel geven. Toch lijkt de komst van de Apple Pay-creditcards bij de Rabobank steeds dichterbij te komen. Klanten zijn de afgelopen dagen geïnformeerd over het feit dat ze binnenkort een nieuwe creditcard opgestuurd krijgen, zelfs als de huidige nog niet verlopen is. Op een speciale pagina laat de bank weten dat dit nodig is omdat het achterliggende systeem anders ingericht is. De bank belooft daarbij dat het binnenkort mogelijk is om saldo op je creditcard bij te storten en ermee te betalen via Apple Pay.

Blijkbaar zijn er aan de achterkant van het Rabobank-systeem wijzigingen nodig om de creditcard geschikt te maken voor Apple Pay. Een datum of richtlijn is er echter nog steeds niet. Zodra we meer weten van de Rabobank, lees je dat uiteraard op iCulture.

Status: Creditcard in aantocht, datum onbekend. Klanten zijn wel op de hoogte gebracht.

ABN AMRO creditcard in Apple Pay

De aankondiging van dit voorjaar gold alleen voor de ING en Rabobank. Die twee banken zijn ook nog de enige die publiekelijk hebben laten weten de creditcard voor Apple Pay te gaan ondersteunen. De ABN AMRO creditcard wordt uitgegeven door International Card Services (ICS), die ook de kaarten uitgeeft voor onder andere de Bijenkorf. Er waren eerder dit jaar geen plannen om deze creditcards geschikt te maken voor Apple Pay. We hebben opnieuw navraag gedaan bij de ABN AMRO en zodra we meer weten, werken we dit artikel weer bij.

Status: Nog geen publieke plannen (onveranderd).

Tot nu toe kun je alleen normale (Maestro-)pinpassen van Nederlandse banken toevoegen aan Apple Pay, de zogenaamde debitcards. Via (veelal buitenlandse) partijen als N26 is het wel mogelijk om (prepaid) creditcards te koppelen. Daarnaast is er sinds enige tijd de mogelijkheid om via Curve je creditcards te koppelen, ook die van ING en ABN AMRO. Curve is een van oorsprong Britse partij die debit Mastercards uitgeeft. Het idee van Curve is dat je één app hebt waar je al je creditcards aan kan koppelen. Dat is dus vooral handig als je van meerdere banken en kaartvertrekkers een creditcard hebt, want met Curve hoef je deze dan niet meer allemaal bij je te hebben.

Waarom duurt het zo lang?

Het gebruik van Apple Pay-creditcards kan handig zijn als je op vakantie bent, bijvoorbeeld in de VS of andere landen waar Maestro niet wordt geaccepteerd. Je kunt dan wel met je Apple Pay proberen te betalen, maar de kaart wordt niet herkend. Met een creditcard los je dit op. Dit is mogelijk ook één van de redenen waarom het zoveel vertraging opgelopen heeft. Vanwege de coronacrisis is internationaal reizen een stuk minder gangbaar, zeker buiten Europa. De noodzaak voor de creditcard is daardoor een stuk minder. Dit blijft echter gissen. De banken en Apple laten ons niet weten waarom de creditcards nog niet geschikt zijn.

Omgekeerd werken Nederlandse betaalterminals vaak niet met creditcards. Door beide type kaarten (debit en credit) toe te voegen kun je straks wereldwijd met Apple Pay betalen, door gemakkelijk van kaart te wisselen: pinpas of creditcard, afhankelijk van het land.

Dat er in Nederland aanvankelijk alleen ondersteuning is geboden voor Maestro-passen, heeft er volgens Apple mee te maken dat dit de meestgebruikte betaalmethode is. Die lokale gewoonten zijn ook de reden waarom de Apple Card-creditcard nog niet in Nederland en in andere Europese landen is. In de VS kon Apple er daadwerkelijk een probleem mee oplossen (namelijk onveilige passen met magneetstrips) terwijl we in Europa al jarenlang de veel veiliger passen met chip gebruiken. Momenteel zou 85 procent van de Nederlandse betaalpassen die in omloop zijn, geschikt zijn voor Apple Pay. Enkele kleinere banken zijn nog in onderhandeling, maar daarbij gaat het om kleinere aantallen. Om dezelfde reden is Apple nog niet snel met het invoeren van Apple Pay Cash. In ons land is het gemakkelijk om onderling geld over te maken naar vrienden, maar in de VS hebben gebruikers te maken met duizenden banken.

Ook nog geen duidelijkheid voor SNS

Er zijn ook nog altijd banken in Nederland die helemaal geen Apple Pay aanbieden. SNS en de andere merken van de Volksbank (ASN Bank en RegioBank) zijn de grootste voorbeelden. SNS liet eerder weten in gesprek te zijn over de introductie van Apple Pay. Dat is ook anno oktober 2020 nog steeds het geval. Zo laat de bank op Twitter en het forum weten dat ‘zolang we in gesprek zijn met Apple Pay, we geen update of datum kunnen geven’. Van andere Nederlandse banken is ook nog niks concreets bekend.

Het afgelopen jaar is het in Nederland behoorlijk stil omtrent de uitbreiding van Apple Pay. In Duitsland worden er nog altijd regelmatig banken toegevoegd, hoewel daar natuurlijk ook meer banken actief zijn. In Nederland is de uitbreiding beperkt tot enkele internationale partijen, zoals het eerdergenoemde Curve, Openbank en American Express.

We hebben een apart artikel waarin je Apple Pay kunt vergelijken bij meerdere banken en aanbieders. Veelal kun je kosteloos een account aanmaken bij de internationale aanbieders en zo toch gebruik maken van de betaaldienst. Hou er wel rekening mee dat je met een creditcard op veel plekken in Nederland niet kan betalen.

Apple Pay komt naar het openbaar vervoer

Eén grote wens bij huidige gebruikers, is dat er ook Transit-functies worden ondersteund, zoals al in sommige landen is. Je kunt dan inchecken in het openbaar vervoer, zonder dat je een OV-chipkaart in de hand hoeft te hebben. Apple is in Europa in gesprek met diverse aanbieders van openbaar vervoer en verwacht dat de mogelijkheid binnenkort breder beschikbaar komt in Europese landen. Of Nederland ook daarbij zit is onzeker, omdat er nog gewerkt wordt aan een nieuw systeem voor OV-betalingen.

Een stap verder gaat Express Transit. Dit is een speciale functie van Apple Pay, waardoor het in- en uitchecken een stuk sneller gaat én zelfs werkt als de batterij van je iPhone leeg is. Dit is al uitgerold in Londen en hopelijk komt het binnenkort ook naar Nederland. Maar daar kon Apple nog geen specifieke details over geven. Wij vroegen in december 2019 al aan Gerbrant Corbee van Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven wat de plannen zijn voor het ondersteunen van Apple Pay. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.

