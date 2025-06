Een bankrekening openen is tegenwoordig een fluitje van een cent, vooral dankzij de opkomst van zogenaamde neobanken. Dat zijn banken die volledig digitaal werken waarbij de app centraal staat. Denk aan bunq, maar ook veel internationale partijen als Revolut, N26 en Monese bieden met hun apps allerlei voordelen. Nu stapt ABN AMRO ook in de wereld van de neobanken met het nieuwe merk BUUT.

BUUT van Tikkie en ABN AMRO

In het persbericht laat ABN AMRO nog weinig los over BUUT, zoals de nieuwe bank van Tikkie gaat heten. BUUT is in twaalf maanden tijd vanaf de grond af aan opgebouwd als een volwaardige bank, speciaal bedoeld voor jongeren. De slogan is “de bank die het een Tikkie anders doet”, wat een duidelijke verwijzing is naar de populaire betaalverzoekapp. ABN AMRO belooft dat BUUT functies biedt waar jongeren behoefte aan hebben en hun helpen met het beheren van hun geld.

Exacte details van BUUT zijn nog niet bekend, zoals de minimale leeftijd en de specifieke functies. Het enige wat we op dit moment nog weten is dat het gebouwd is door het team van Tikkie en dat het “simpel in gebruik, interactieve, volledig visueel gedreven en 100% thuis in de wereld van een nieuwe generatie” is. Verder weten we dat het volledig digitaal werkt en dat er een app voor beschikbaar komt. Het duurt nog tot na de zomer voordat BUUT daadwerkelijk van start gaat, maar je kan je wel al aanmelden voor een wachtlijst.

We weten dus ook nog niet of BUUT Apple Pay gaat ondersteunen. In de afbeelding en het logo komt in ieder geval duidelijk de fysieke pinpas naar voren, iets wat jongeren tegenwoordig eigenlijk nog maar nauwelijks gebruiken. Voor Apple Pay moet je in Nederland meestal 16 jaar of ouder zijn, dus mogelijk dat die pas vooral voor de echte jongeren bedoeld is.

Het is niet de eerste keer dat ABN AMRO met een digitaal alternatief komt. Zo was er jaren geleden ook al Moneyou Go, een bankapp van ABN AMRO-dochter Moneyou. Ook kwam ABN AMRO met de Grip-app. Dat was geen bank, maar een app die je betalingen van de gekoppelde bank indeelt in categorieën.

