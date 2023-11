Monarch: Legacy of Monsters

De nieuwe tv-serie Monarch: Legacy of Monsters over het Godzilla-universum en is nu beschikbaar op Apple TV+. De show speelt zich af na de gebeurtenissen van de Godzilla-film (2014) en duikt diep in de Monarch-organisatie, waarbij meerdere familietijdlijnen worden overbrugd.

Twee broers en zussen ontrafelen langzaam de mysteries van de geheimzinnige Monarch-organisatie, inclusief voorheen onbekende familiebanden in een wereld die geconfronteerd wordt met het feit dat de monsters echt zijn. Godzilla zelf staat niet per se centraal, maar verschijnt wel in de serie, zelfs al vanaf de eerste aflevering in een spannende dramatische flashback. Andere monsters verschijnen in de hele serie, in CGI-scènes. Het is duidelijk dat de serie een flink budget gat.

Nog nooit naar Godzilla gekeken? Dan is dit een makkelijke instapper. De serie is zo gemaakt dat het ook voor nieuwe kijkers toegankelijk is, maar bevat ook veel verwijzingen die bestaande fans van de Monsterverse-franchise zullen aanspreken.

Vader en zoon Kurt Russell en Wyatt Russell spelen hetzelfde personage in de serie, agent Lee Shaw. Wyatt speelt de jonge versie van Shaw en Kurt speelt hetzelfde personage in de moderne tijdlijn wanneer Shaw ouder is. Anna Sawai en Kiersey Clemons maken de hoofdcast compleet..

Bekijken: Monarch: Legacy of Monsters op Apple TV+