Digitale toespraak van Tim Cook

Cook gaat de toespraak houden voor studenten die dit jaar afstuderen aan Ohio State University. Dat deed hij de afgelopen jaren ook, maar deze keer zal de diploma-uitreiking virtueel plaatsvinden. Op 3 mei gaat Cook zijn praatje te doen, om de 12.000 studenten moed in te spreken over hun aanstaande carrière. Eigenlijk wilde de universiteit de diploma-uitreiking op de gebruikelijke manier doen in een groot sportstadion, als een massale bijeenkomst met vrienden en familie. Maar maatregelen vanwege het coronavirus maakten dat onmogelijk. Nu zullen alleen medewerkers van de universiteit en enkele speciale gasten erbij zijn en gelden er speciale regels om gepaste afstand te bewaren. Er komen ook artiesten optreden.



Het is nog niet duidelijk of Tim Cook als speciale gast op het evenement aanwezig zal zijn, via een live-verbinding spreekt of een vooraf opgenomen filmpje instuurt. Dit zijn ook meteen de drie mogelijkheden die Apple heeft voor een online WWDC-keynote. Apple zou de keynote live vanuit Apple Park kunnen doen, waarbij er telkens een andere medewerker met gepaste afstand op het podium komt. Of het kan gefilmd worden op locatie bij de medewerkers thuis. Als er geen publiek bij zit is een live keynote eigenlijk niet nodig: Apple zou alle presentaties en demo’s vooraf kunnen opnemen en op een bepaald moment kunnen uitzenden, alsof het live gebeurt.

Apple werkt al jarenlang samen met Ohio State University. Zo werden er de afgelopen vijf jaar 65.000 iPads beschikbaar gesteld aan studenten en is er een speciaal iOS-lab waar studenten leren programmeren. Apple probeert ook de economische ontwikkeling van het gebied te stimuleren, zodat de bewoners van Ohio er ook nog iets aan hebben.

De foto hierboven artikel is afkomstig uit een tweetal reclamespotjes uit 2017 dat werd gemaakt door Auburn University, op een moment dat social distancing nog een onbekende term was. Hieronder zie je het reclamespotje met Tim Cook: