Mario Kart-headsets en meer

Mira is gevestigd in Los Angeles en maakt AR-headsets voor het bedrijfsleven en voor het Amerikaanse leger, zo blijkt uit een online bericht van de CEO. Ook leverde Mira headsets aan Nintendo World, voor de Mario Kart-attractie in pretparken in Japan en Los Angeles. Je kunt met de headset virtuele karakters en items uit de game geprojecteerd zien, terwijl je rondrijdt. Apple heeft de overname inmiddels bevestigd met de standaardreactie, namelijk dat het regelmatig kleine technologiebedrijven overneemt, maar dat er geen commentaar wordt gegeven op het doel daarvan of mogelijke plannen.



De overname maakt in ieder geval duidelijk dat Apple’s Vision Pro niet alleen voor entertainment, maar nadrukkelijk ook voor het bedrijfsleven is bedoeld. Dat bleek overigens ook wel uit de demo’s die Apple tijdens de keynote liet zien: slechts twee situaties speelden zich in een huiskamer af (film kijken en gamen), terwijl het merendeel van de demo’s gericht leek op kenniswerkers met een ruim budget.

Voormalig Apple-designer Jony Ive zou in het verleden adviseur zijn geweest van Mira. Het bedrijf maakte de Prisma Pro, een hardwareproduct waarmee je de werking van apparatuur kunt uitleggen en waarbij je je handen vrij hebt. Of Apple ook van plan is om headsets voor militaire doelen te maken, is zeer de vraag. Apple richt zich meestal niet op heel specifieke bedrijfstakken.

Apple zou de kennis en ervaring van Mira kunnen gebruiken om een consumentenversie van de Vision Pro-headset te maken, of om de headset meer geschikt te maken voor het bedrijfsleven. De Vision Pro komt begin 2024 op de markt voor $3.499,- en zal voorlopig alleen in de VS verkrijgbaar zijn.

