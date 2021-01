Weekend-kijktips: WandaVision, Servant S02 en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: Servant S02

Vorige week konden we kijken naar het tweede seizoen van Dickinson. Nu staat het tweede seizoen van Servant voor je klaar. Het zijn de tv-series die voor het eerst een tweede seizoen hebben gekregen op Apple TV+. Bij Servant is het weer spannend als altijd, maar gaat de lol er niet een beetje af? Het stel Dorothy en Sean (Lauren Ambrose en Toby Kebbell) is een baby kwijtgeraakt en probeert het verlies te compenseren met een babypop. Na het inhuren van een mysterieuze oppas (Nell Tiger Free) nemen de raadselen alleen maar toe. Vanaf 15 januari is alleen de eerste aflevering te zien. Daarna volgt elke vrijdag een nieuwe, tot en met 19 maart.

Het tweede seizoen begint waar het vorige is geëindigd: Jericho, de levende baby, is verdwenen en dat geldt ook voor de oppas nadat er plotseling een sekte op het toneel verscheen. Het echtpaar, de politie, een therapeut en de broer van Dorothy (Rupert Grint uit de Harry Potter-films) zijn bezig het mysterie te ontrafelen. Ondertussen heeft Apple al een derde seizoen besteld. We zijn benieuwd hoe het verder gaat, maar hopen wel op wat verrassingen en interessante plotwendingen. Het eerste seizoen was spannend, omdat het nog alle kanten op kon gaan. Maar we hopen niet dat seizoen 2 en 3 gevuld zijn met zweverige theorieën.

Bekijken: Servant S02

WandaVision op Disney+

Ben je abonnee van Disney+ dan heb je vast al wel wat promo’s van WandaVision gezien. De nieuwe serie is de eerste glimp op het MCU na de komst van Spider-Man: Far From Home in 2019. De eerste reviews zijn boeiend om te lezen: dit is iets wat de fans niet hadden verwacht, het is verwarrend, het lijkt totaal niet op de Marvel-films die we gewend zijn en het is moedig dat Disney dit aandurft. Maar het zou ook een geniale greep kunnen zijn: nu Disney+ een eigen streamingdienst heeft is er materiaal nodig om de lange leegte tussen grote Marvel-films op te vullen.

WandaVision is een Amerikaanse superheldenserie gebaseerd op de Marvel Comics-personages Scarlet Witch en Vision. De serie brengt Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Vision (Paul Bettany) terug voor een ongebruikelijke MCU-spin-off in sitcom-stijl en vindt plaats na de gebeurtenissen uit Avengers: Endgame. Vanaf 15 januari zijn de eerste twee afleveringen te zien. Net als de eerdere hitserie The Mandalorian zullen nieuwe afleveringen elke vrijdag vanaf 9 uur ‘s ochtends voor je klaarstaan. Er zijn negen afleveringen om dit seizoen van te genieten.

Om te kunnen kijken moet je abonnee worden van Disney+ Dat kan nog net voordat de prijsverhoging in gaat.

Bekijk ook Disney+ prijsverhoging: zo profiteer je zo lang mogelijk van de oude prijs Disney+ krijgt een prijsverhoging. Vanaf februari 2021 gaat de prijs omhoog naar €8,99 per maand. Waarom gaat de prijs omhoog? En hoe zorg je dat je nog zo lang mogelijk de oude prijs kunt blijven betalen? Antwoord op al je veelgestelde vragen.

Als de dijken breken (S01)

Te zien bij: Netflix

Een Nederlandse serie op Netflix! Wanneer een zware storm op Nederland en België afkomt, dreigen de dijken het te begeven, waardoor de laaggelegen gebieden van de twee landen zouden worden overstroomd.

Outside the Wire

Te zien bij: Netflix

In de nabije toekomst wordt een dronepiloot naar een oorlogsgebied gestuurd. Hij moet een geheime androïde-officier helpen om een nucleaire aanval te voorkomen.

De geheimen van Barslet (S01)

Te zien bij: Netflix

In deze miniserie wordt een Nederlands plattelandsdorp doelwit van een reeks bizarre gebeurtenissen. Het mysterie wordt bezien vanuit meerdere gezichtspunten.

One Night in Miami

Te zien bij: Amazon Prime Video

Op een ongelofelijk avond in 1964 kwamen vier iconen in de sport, muziek en activisme samen om een van de grootste gebeurtenis in de boksgeschiedenis te vieren. Wanneer underdog Cassius Clay; Muhammad Ali, (Eli Goree), heavy weight kampioen Sonny Liston verslaat in de Miami Convention Hall, viert Clay dit met drie van zijn vrienden: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) en Jim Brown (Aldis Hodge). Gebaseerd op het bekroonde toneelstuk met dezelfde naam, en geregisseerd door Regina King, is One Night In Miami een fictief verhaal geïnspireerd op de historische nacht die deze vier vrienden samen doorbrachten. De film licht de strijd die deze mannen hebben gevoerd en de vitale rol die ze elk hebben gespeeld in de burgerrechtenbeweging uit en geeft de culturele omwenteling van de jaren zestig weer. Meer dan 40 jaar later klinken hun gesprekken over rassenongelijkheid, religie en persoonlijke verantwoordelijkheid nog steeds door.

James May: Oh Cook (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

James May is geen chef. Maar dat is het hele punt: je hoeft geen briljante kok te zijn om heerlijk eten te maken. Hij neemt ons mee naar het Verre Oosten, de Med en de lokale kroeg – allemaal vanuit zijn comfortabele keuken. Hij zal heerlijke recepten bedenken die je zelf kunt maken, met ingrediënten die je ook echt kunt kopen. En dat alles zonder de gebruikelijke tv-kookkunst. De serie is gebaseerd op James zijn eerste kookboek Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make’. Het kookboek wordt gepubliceerd Pavilion Books op 29 oktober 2020.

Queen of Hearts

Te zien bij: Film1

Het perfecte leven van Anne en haar familie wordt verstoord wanneer Gustav, Peters roekeloze tienerzoon uit een eerder huwelijk, bij hen intrekt. Terwijl Peter het moeilijk heeft met zijn komst, bouwt Anne al snel een band met hem op.

Dakar Crashes

Te zien bij: Videoland

Compilatie van de meest onvergetelijke crashes van de Dakar Rally. Tijdens iedere editie van de Dakar Rally komt wel eens een keer een heftige crash voor. Een klapper waar je het nog jaren over hebt. Van de afgelopen edities zijn de mooiste fragmenten verzameld.