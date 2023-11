De MacBook Air heeft geen ventilator, maar een passief koelsysteem waarbij niet-bewegende onderdelen ervoor zorgen dat de warmte wordt weggeleid van de M2-chip. Frore Systems denkt dit te kunnen verbeteren en ontwikkelde een actief koelsysteem. Het gaat om de AirJet Mini, een stille thermische oplossing waarbij speciale koelchips worden ingezet om te zorgen dat een laptop niet oververhit raakt. Hij kan dan bovendien beter presteren. De AirJet Mini-chip beschikken over kleine membranen die trillen op ultrasone frequenties, waarmee ze lucht aanzuigen. Maar werkt het ook?

30 minuten zware belasting

De eerste resultaten zijn niet erg overtuigend: in een test van The Verge blijkt dat een MacBook Air met AirJet Mini aanvankelijk maar een fractie beter presteert in benchmarks. Toch is er hoop: naarmate de belasting van de MacBook Air opliep en de performance noodgedwongen omlaag moest worden bijgeschroefd om de temperatuur binnen de perken te houden (zogenaamde throttling), bleek het toch verschil te maken. Het lukte om de MacBook Air 30 minuten lang zwaar te belasten, zonder dat dit problemen opleverde.

Het AirJet-koelsysteem ingebouwd in een MacBook.

Frore Systems is een startup die $116 miljoen investeringsgeld heeft gekregen. Het AirJet-systeem is hun belangrijkste product en zal als eerste worden ingebouwd in een Zotac mini-pc van $500. Het bedrijf zegt dat de AirJet Mini al in massaproductie is in grotere en kleinere versies. Volgens MacWorld zou Apple deze techniek in de MacBook Pro kunnen gebruiken, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de accu. Of dat gaat gebeuren is natuurlijk nog maar de vraag, maar Frore probeert de oplossing wel aan allerlei laptopmakers te verkopen, waaronder Apple.

Zelf achteraf installeren is ook een optie, maar kost wel wat moeite. Frore moest 0,3 mm van de MacBook-klep afschaven om voldoende ruimte te krijgen voor de luchtstroom. Ook moesten de speakers, wifi-antenne en de interne toetsenbordconnector worden weggehaald om de koelchips te kunnen inbouwen. Wil je betere performance voor je MacBook, dan is het wellicht een beter idee om meteen voor een MacBook Pro te kiezen. Ook kan een dergelijk systeem impact hebben op de batterijduur. The Verge merkte dat de chips die zij hebben getest 5 Watt verbruikten, terwijl Frore zelf zegt dat het niet meer dan 1 Watt zou moeten zijn bij juiste integratie door de laptopfabrikant. Als het systeem niet gebruikt wordt zou het maar 0,1 tot 0,2 Watt moeten verbruiken.