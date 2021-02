Geen gratis Apple Music

Apple’s hoofd music publishing Elena Segal heeft bevestigd wat iedereen al dacht: er komt geen gratis Apple Music. Segal vertelde het tijdens een Britse hoorzitting over de inkomsten uit streaming muziekdiensten, waaruit moet blijken of artiesten wel genoeg betaald krijgen. Volgens Segal zijn er twee redenen waarom een gratis abonnement niet de juiste keuze is voor Apple. Het zou economisch geen zin hebben en het is ook tegen de principes van Apple om een met reclame gesponsorde dienst uit te brengen.



“We denken niet dat een door reclames gesponsorde dienst genoeg inkomsten zou opbrengen om een gezond ecosysteem te onderhouden. En het gaat echt tegen onze fundamentele waarden van privacy.” Segal reageerde ook op de vraag of het huidige systeem om artiesten en componisten te betalen eerlijk is en in het bijzonder of de muziekindustrie moet overstappen op een ander betaalmodel. Daarbij krijgt een artiest betaald op basis van gebruikers. Luistert iedereen alleen maar naar Drake, dan krijgt hij (of beter gezegd: zijn platenmaatschappij) 100% van de royalties. Dit is een eerlijker model, omdat het geld naar de artiesten gaat waar je ook echt naar luistert. De meningen zijn nog verdeeld of dit model eerlijker is. In ieder geval zal het over de hele linie moeten worden toegepast en niet op een deel van de artiesten.

Meerdere betaalmodellen

Apple wil ook wel meedoen aan een ander model, namelijk equitable remuneration (ER). Daarbij krijgen de labels en de artiesten elk 50/50. Dit wordt al gehanteerd bij de radio. Momenteel krijgen componisten slechts 15% van de inkomsten uit streaming muziek.

Apple heeft niet meerdere niveau’s voor Apple Music, zoals je bij sommige concurrenten vindt. Je betaalt voor een individu of voor een gezin en kan nog wat korting krijgen als je student bent. Maak je gebruik van Apple One en koop je vaak iTunes-kaarten met korting, dan kan het wel een stuk goedkoper uitpakken. Maar gratis is het nooit.