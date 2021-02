Ouderlijk toezicht voor tieners

Zo’n twee jaar geleden bracht Youtube speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar de YouTube Kids-app uit. Met deze app bepalen ouders wat hun kinderen wel of niet te zien krijgen, door te kiezen uit één van de drie leeftijdscategorieën. Voor ouders met kinderen die de Kids-app zijn ontgroeid, lijkt er binnenkort een speciale tienermodus aan te komen. Met nieuwe mogelijkheden voor het ouderlijk toezicht houden ouders alsnog in de hand wat hun kinderen bekijken.



Kiezen uit drie leeftijdscategorieën

YouTube laat ouders via de Google Family Link-app kiezen uit drie leeftijdsgroepen.

De smaken zijn:

Explore – Voor kinderen van negen jaar of ouder is er de “Explore”-modus. Kinderen krijgen toegang tot vlogs, tutorials, game- en muziekvideo’s en filmpjes over het nieuws. Zo kunnen ze wel naar hun favoriete vlogger kijken, maar hebben ze geen toegang tot filmpjes die niet zo geschikt zijn voor jonge kinderen.

– Voor kinderen van negen jaar of ouder is er de “Explore”-modus. Kinderen krijgen toegang tot vlogs, tutorials, game- en muziekvideo’s en filmpjes over het nieuws. Zo kunnen ze wel naar hun favoriete vlogger kijken, maar hebben ze geen toegang tot filmpjes die niet zo geschikt zijn voor jonge kinderen. Explore More – Deze modus is voor kinderen van dertien jaar en ouder. Kinderen kunnen bekijken uit dezelfde categorie als in de eerdergenoemde modus. De optie om livestreams te bekijken is toegevoegd.

– Deze modus is voor kinderen van dertien jaar en ouder. Kinderen kunnen bekijken uit dezelfde categorie als in de eerdergenoemde modus. De optie om livestreams te bekijken is toegevoegd. Most of YouTube – Tieners tot achttien jaar kunnen bijna alle Youtube-video’s zien, maar zijn beperkt in het bekijken van de filmpjes waar een leeftijdsbegrenzing tot 18 jaar en zogenoemde “gevoelige onderwerpen”.

Meer inzicht

Welke leeftijdscategorie je als ouder ook kiest, in alle gevallen kunnen ouders instellen hoe lang een kind kijkt en controleren wat een kind precies heeft opgezocht. Ook kunnen kinderen onder toezicht geen in-app-aankopen doen, video’s uploaden of reageren op bepaalde video’s. In de toekomst verwacht YouTube nog meer opties voor ouderlijk toezicht toe te voegen aan de tienermodus, zoals de mogelijkheid op bepaalde content te blokkeren.

De beta zal in de “komende maanden” worden gelanceerd in meer dan 80 landen wereldwijd. Wie weet test jij binnenkort de nieuwe modus?

