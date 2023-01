Windows-app noemt Reality OS

Sinds kort zijn er preview-versies beschikbaar voor Apple Music, Apple TV en Apple Devices, drie nieuwe apps voor Windows-gebruikers. Eén daarvan blijkt de namen van Apple’s mixed reality-besturingssysteem te bevatten. Met de Apple Devices-app kun je je apparaten beheren op een Windows-computer. Dit is functionaliteit die voorheen in iTunes zat, maar ook op het Windows-platform moet iTunes plaats maken voor iets anders. Op de Mac gebruik je hiervoor tegenwoordig de Finder, maar omdat dit niet op Windows beschikbaar is moest Apple er een aparte app voor maken. Twitter-gebruiker @aaronp613 ontdekte echter iets vreemds: in deze nieuwe Apple Devices-app wordt gesproken over Reality OS en xrOS.



Dit zijn namen die Apple nog niet officieel heeft onthuld. Sterker nog, het is afwachten welke van de twee Apple gaat hanteren. Lange tijd werd gedacht dat het realityOS of rOS zou zijn, maar afgelopen maand meldde Mark Gurman van Bloomberg dat het wellicht toch xrOS gaat worden. Deze naam verwijst naar extended ‘reality’, om duidelijk te maken dat het zowel om virtual reality als om augmented reality draait.

Apple zou plannen hebben om de headset in het voorjaar aan te kondigen, waarna de onthulling van de software tijdens WWDC 2023 in juni volgt. De headset zelf volgt dan in de loop van het najaar. Apple zal heel wat apps en diensten moeten aanpassen voor de aanstaande headset en het bijbehorende xrOS, dus we kunnen de komende tijd nog meer verwijzingen zien.

Dit zijn de nieuwe preview-apps voor Windows

Ben je Windows-gebruiker, dan zul je dit artikel vooral gelezen hebben omdat je benieuwd bent naar de nieuwe Windows-apps. Deze zijn nu in preview beschikbaar. De TV-app is vergelijkbaar met die op de Mac, met als belangrijkste verschil dat het menu aan de zijkant zit en niet aan de bovenkant. Je kunt kijken naar tv-series van Apple TV+ en films die je via iTunes hebt gekocht. Er zit ook een minispeler in, zodat je tijdens het kijken van een serie kunt doorwerken aan iets anders. De Apple Music-app lijkt ook op die van de Mac. De iTunes Store is echter wat moeilijker te bereiken voor Windows-gebruikers.

Bij het openen van de apps krijg je een waarschuwing dat iTunes niet langer werkt. Wil je toch terug naar iTunes, dan moet je deze preview-apps verwijderen. Mensen met iPods en liefhebbers van podcasts en audioboeken kunnen beter even wachten totdat de apps officieel zijn uitgebracht en stabiel zijn. Apple waarschuwt dat “niet alle functies kunnen werken als verwacht”

