Artiesten brengen vaak van hun muziekalbums meerdere versies uit. Dit zijn bijvoorbeeld deluxe-edities waar extra bonusnummers op staan of verlengde versies van andere nummers. Voorheen werden meerdere versies van hetzelfde album vaak als losse albums gezien, maar nu heeft Apple dit aangepakt. Ze hebben daarvoor goed gekeken naar Beats Music, de muziekdienst die na de overname overgegaan is in Apple Music.



Alternatieve albums in Apple Music slim gesorteerd

In de Muziek-app staan de alternatieve albums nu gesorteerd bij de overige versies van hetzelfde album. Daarom verschijnen albums niet meer dubbel in zoekresultaten, op artiestenpagina’s en op andere plekken in de Muziek-app. Als er een andere versie van een album is, vind je dit onderaan de lijst met nummers van dat album, onder het kopje Andere versies.

In de screenshots is bijvoorbeeld te zien dat de standaardversie van het The Beatles-album Abbey Road niet in het albumoverzicht staat, maar wel als alternatieve versie bij de Super Deluxe Edition. Het voordeel van deze verandering is dat artiestenpagina’s en zoekresultaten een stuk overzichtelijker worden en je minder hoeft te scrollen.

De functie verzamelt remasters, uitgebreide versies, remixes, demo’s en nog veel meer. Ook als een artiest bijvoorbeeld een expliciete en een standaardversie van een album uitgebracht heeft, zie je dat op deze plek. Deze weergave voor andere albumversies zat jaren geleden al in Beats Studio, maar maakte nooit de overstap naar Apple Music. Nu jaren later is dat eindelijk het geval.

Je hoeft niets te doen om de nieuwe weergave te bekijken. De nieuwe indeling van andere albumversies is per direct zichtbaar in de Muziek-app, zowel op iPhone, iPad als Mac. In het afgelopen jaar heeft Apple haar muziekdienst op een aantal punten verbeterd. Zo kan je nu makkelijker meezingen met de songteksten in Apple Music en kun je met Siri radio luisteren, ook als je geen lid bent. In onze gids met Apple Music tips lees je nog veel meer handige trucjes.