35 Watt usb-c-adapter met twee poorten

Apple zette de informatie over de 35 Watt stroomadapter korte tijd online en haalde het daarna weer weg. Zelf verkoopt Apple alleen adapters met één aansluiting, waardoor je afwisselend je iPhone, iPad of MacBook zult moeten laden. Wilde je een adapter met meerdere poorten, dan was je aangewezen op third party-aanbieders. Volgens de specificaties ondersteunt de aanstaande adapter van Apple op beide aansluitingen het volgende (met USB PD): 5VDC/3A of 9VDC/3A of 15VDC/2.33A of 20VDC/1.75A.



Use the Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter and a USB-C cable (not included) to charge your device. Connect a USB-C cable to either port on the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), then plug the power adapter firmly into the power outlet. Ensure the power outlet is easily accessible for disconnecting. Connect the other end of the cable to your device.

Verder is er te lezen:



Zo zou de Europese versie eruit kunnen zien.

Bij de adapter worden uiteraard geen kabels geleverd. Die zul je zelf moeten regelen. Wel ondersteunt de adapter Power Delivery, zodat je er een iPhone en Apple Watch mee kunt snelladen. Andere fabrikanten zoals Anker zijn inmiddels overgestapt op laders GaN-technologie op basis van galliumnitride in plaats van silicium. Daarmee zijn veel kleinere adapters mogelijk, die niet heet worden tijdens gebruiken. Ze kosten tussen de 35 en 50 euro per stuk. Apple’s nieuwe adapter zal vermoedelijk nog iets duurder zijn, of er nou de nieuwe GaN-technologie in zit of niet.

Momenteel biedt Apple een 30 Watt-adapter met één aansluiting aan. Die kost 55 euro.