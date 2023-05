Oculus-oprichter is onder de indruk

Apple heeft in ieder geval de goedkeuring van één kopstuk uit de VR-industrie. Palmer Luckey meldde op Twitter: “The Apple headset is so good”. Helaas ging hij niet in op verdere vragen, of hij bijvoorbeeld de Reality Pro-headset in handen heeft gehad en heeft kunnen testen. Maar hij is niet zomaar iemand: hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van VR-technologie. Zijn bedrijf Oculus werd in 2014 overgenomen door Facebook (nu Meta). In die tijd was Luckey verantwoordelijk voor onder andere de Rift-headset. Hij gaf toen aan geen Mac-ondersteuning voor de Rift te willen maken, omdat de Mac niet beschikte over een GPU die krachtig genoeg was.



The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Het heeft ervoor gezorgd dat de VR-brillen voor de Mac die momenteel verkrijgbaar zijn, vrijwel nooit geoptimaliseerd zijn voor de Mac. HTC bood korte tijd support, maar doet dat met de nieuwere modellen niet meer.

Luckey is momenteel niet meer betrokken bij de Oculus. Hij verliet het sociale netwerk in 2017 en is sindsdien bezig met militaire technologie via zijn bedrijf Andruil Industries. Luckey’s tweet is op zich wel opmerkelijk: er circuleren al veel geruchten en vrijwel niemand buiten het bedrijf weet wat we qua gebruikservaring kunnen verwachten. Als het zo is dat Luckey de headset met toestemming van Apple heeft kunnen testen, dan zal hij ongetwijfeld een geheimhoudingsverklaring hebben moeten tekenen. Een andere optie is dat Luckey de headset via een kennis in handen heeft gehad, of uitsluitend reageert op de vele details die al zijn gelekt. Zo zou de bril een verwachte verkoopprijs van $3.000 en een skibril-achtig design hebben. Ook zouden er een flinke reeks sensoren en camera’s aanwezig zijn, met ondersteuning voor hand- en oogtracking.

Over minder dan een maand weten we meer, als Apple de headset onthult op WWDC 2023. Volgens geruchten is dit de belangrijkste aankondiging tijdens de keynote, die ook nu weer via een livestream te bekijken is. Welke apps en toepassingen Apple ervoor gaat uitbrengen is ook nog een geheim. Waarschijnlijk zullen enkele standaardapps die we van de iPhone en iPad kennen ook in een variant op de Reality Pro beschikbaar komen.