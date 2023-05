Reality Pro-headset in conceptvideo

Op maandag 5 juni gaan we zeer waarschijnlijk de onthulling van de Apple Reality Pro te zien krijgen. Uit geruchten blijkt dat we een skibril-achtig design moeten verwachten, maar verder zijn er nog veel vraagtekens. Om alvast in de stemming te komen heeft conceptmaker Shea van het YouTube-kanaal Concept Central iets in elkaar geknutseld. En dat lijkt wel héél erg op de onthulling van de Apple Watch Series 6, bijna drie jaar geleden. Hetzelfde muziekje, dezelfde effecten met een close-up van de Digital Crown, maar voor een heel ander accessoire.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Hieronder kun je de video bekijken. Shea is zeker niet de enige die met een conceptvideo op de proppen komt. Er zijn op YouTube veel meer designers te vinden die zich op dit aankomende product hebben gestort. De video’s zijn meestal volgens het bekende recept gemaakt: futuristisch klinkende muziek en een product dat in de ruimte lijkt rond te draaien. We stellen er nog een paar aan je voor.





Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube





Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Afgelopen januari werd er een wedstrijd georganiseerd voor het beste designconcept voor de Reality Pro. Daar kwamen een hoop varianten uit, maar heel eerlijk gezegd: we waren nog niet onder de indruk. Uit de hierboven getoonde recentere video’s blijkt wat duidelijker welke kant het waarschijnlijk op gaat.