Beats Studio Buds in blauw, roze en grijs

De prijs van deze nieuwe Beats Studio Buds is identiek aan de eerste reeks kleuren rood, wit en zwart: €149,95 in de Apple Store. Qua technologie zijn ze ook precies hetzelfde, want alleen de kleur is anders. Bij de oplaaddoosjes heeft Beats wel iets nieuws gedaan, want het interieur van de doosjes is net iets anders getint. Dit valt het meest op bij de roze variant, waarbij het doosje aan de binnenkant lila is. Apple heeft als bekende namen fotomodel Kaia Gerber en Olympisch freestyle skiër Eileen Gu ingeschakeld om extra publiciteit te geven. Maar eigenlijk verkopen ze zichzelf, want volgens Beats is dit het snelstverkopende product dat ze ooit in het assortiment hebben gehad.



Die populariteit zal deels te danken zijn aan het feit dat deze oordopjes ook erg geschikt zijn voor Android -gebruikers. Gelijktijdig met deze nieuwe kleuren kondigt Beats dan ook enkele verbeteringen aan voor de Beats-app voor Android . Zo wordt voortaan ‘Locate My Beats’ ondersteund om je oortjes terug te vinden. Er zijn ook nieuwe widgets om de batterijduur te zien en om je luistermodus te wijzigen.

De Beats Studio Buds zijn oordopjes die je rechtstreeks in je oor steekt, zonder steeltje. Ze hebben Active Noise Cancellation (ANC) en transparantiemodus. Aan de buitenkant zit een klikbare knop waarmee je het afspelen kunt regelen, Siri activeren, een telefoongesprek aannemen en dergelijke. Activeren met ‘Hé Siri’ is ook mogelijk en daarnaast heb je Spatial Audio met Dolby Atmos. Wat ontbreekt is de hoofdtracking die je bij sommige AirPods wel vindt en die ervoor zorgt dat de muziek meebeweegt met je hoofd.

Beats Studio Buds hebben verder ondersteuning voor Zoek mijn, zijn te koppelen met één druk op de knop en hebben vijf microfoons om mee te bellen. En om te zorgen dat het past zitten er vijf rubberen eartips in de verpakking. Opladen doe je via usb-c. Lees onze Beats Studio Buds review om meer te weten over de eigenschappen en ervaringen.

Alle kleuren van de Studio Buds zijn verkrijgbaar via Apple, maar voor de nieuwe kleuren zul je nog wat geduld moeten hebben. In de VS krijgt elke winkelketen een andere kleur: Amazon heeft grijs, Best Buy heeft blauw en Target krijgt roze in het assortiment als ‘exclusieve’ kleur. In Europa zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn en kun je op termijn alle kleuren bij de diverse winkelketens vinden. De kleuren rood, zwart en wit blijven gewoon beschikbaar.

Inmiddels heeft de fabrikant ook alweer nieuwe oortjes uitgebracht, de Beats Fit Pro. Die hebben een adviesprijs van €229,95 en zijn wel iets duurder.

De nieuwe kleuren voor de Beats Studio Buds vind je voor €149,95 in de Apple Store. Hieronder kun je zien hoe de prijs van de eerdere kleuren in een jaar tijd al behoorlijk gedaald is: