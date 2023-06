De aankondiging van Vision Pro heeft ook bij andere fabrikanten opschudding teweeg gebracht. Google zou zijn gestopt met de eigen mixed reality-bril die in ontwikkeling was. En Samsung gaat terug naar de tekentafel, nu bekend is hoe Vision Pro functioneert.

In 2022 bleek dat Google bezig was met een mixed reality-headset, genaamd ‘Project Iris’. De eerste headset zou rond 2024 op de markt komen, maar dat gaat niet meer gebeuren. Het project blijkt te zijn geannuleerd, zeggen meerdere bronnen, omdat Google een andere richting is ingeslagen. Ze gaan software ontwikkelen voor mixed reality-headsets en dit in licentie geven aan hardwarefabrikanten. Eén potentiële kan Google alvast afstrepen van het lijstje (Apple), maar een andere heeft wel interesse (Samsung).



Google’s oorspronkelijke plan was om Iris als een zelfstandig, eigen product te ontwikkelen. Intern zou het echter hebben gerommeld bij Project Iris en het management zou steeds een andere insteek hebben gekozen. Daardoor raakten medewerkers gefrustreerd door de wisselende strategie, ontslagrondes en reorganisaties. Als klap op de vuurpijl vertrok sleutelfiguur Clay Bavor, die al 18 jaar bij Google werkte. Kurt Akeley, een andere belangrijke engineer uit het project, stapte ook op.

Bavor’s team kwam eerst onder aansturing van Hiroshi Lockheimer (Platforms & Ecosystems, waaronder Android, Chrome/OS etc.) en werd daarna overgeplaatst naar de Devices & Services-divisie van Rick Osterloh (Pixel, Nest, Chromecast, etc.). De headset van Google is ontstaan uit de overname van North in 2020. Een vroege versie van de Iris leek dan ook op een eerder product (North Focals) en veel voormalige North-medewerkers staan ook vandaag de dag nog op de loonlijst bij Apple. Tijdens Google I/O 2022 liet Google een preview zien van een meer gevorderd prototype, bedoeld om mee te vertalen (zie onderstaande video).

Er zouden sinds halverwege 2022 diverse buiten het laboratorium zijn uitgevoerd met alledaagse taken en Iris leek een haalbaar product te worden. Maar nu stopt het abrupt en dat zou wel eens te maken kunnen hebben met de aankondiging van Vision Pro. Twee Google-medewerkers lieten weten dat het Iris-project op een later moment misschien wel nog eens opgepakt kan gaan worden, maar voorlopig verlegt Google de focus.

In plaats daarvan gaat Google Android-software voor mixed reality-headsets maken, onder de naam ‘micro XR’. Dit willen ze in licentie aanbieden aan hardwarefabrikanten. Later dit jaar wil Google hier meer over aankondigen. Een in 2022 gelekte afbeelding van een vermoedelijke Iris-headset, die eruit zag als een skibril, bleek uiteindelijk een product van Samsung. Maar die komt er niet, want Samsung een ander design.



Terug in de tijd: de Google Daydream VR-headset uit 2019.

Op het moment dat de Vision Pro werd aangekondigd zou Samsung in paniekmodus zijn geraakt. Ze willen nu hun eigen headset opnieuw ontwerpen, als een direct antwoord op wat Apple heeft gemaakt. Begin 2022 werkte Samsung nog samen met Microsoft aan een headset, maar daar zijn ze mee gestopt. Sindsdien werkt Samsung nauw samen met Google en Qualcomm. In februari 2023 deden Google, Samsung en Qualcomm een gezamenlijke aankondiging over een nieuw mixed reality-platform. Google’s headset zou daarbij zijn gebruikt als startpunt, maar zal niet door Google zelf op de markt gebracht worden.

Iets soortgelijks gebeurde eerder met opvouwbare smartphones: er was al lang een Android-versie voor opvouwbare toestellen zoals de Galaxy Fold, voordat de Pixel Fold werd onthuld. Dit toestel komt deze zomer op de markt.