Volgens geruchten is Apple van plan om je in iOS 14 de keuze te geven een andere standaardapp in te stellen. Maar voor welke app zou jij dat het liefste doen? Laat je mening horen in onze poll!

iPhone-gebruikers kunnen allerlei redenen hebben om juist te kiezen voor standaardapps. Denk aan de privacy en beveiliging van een dienst die aan een app gekoppeld is (bijvoorbeeld iMessage en de Berichten-app), maar ook omdat een app simpelweg prettiger werkt. Een groot voordeel van standaardapps is dat ze zo nauw samenwerken met het complete besturingssysteem. Maar juist dit argument kan mogelijk overboord gegooid worden als blijkt dat je straks in iOS 14 andere apps als standaard in kan stellen.



iCulture peilt: welke standaardapp wil jij een alternatief instellen?

We zijn daarom benieuwd voor welke apps jij het liefst een standaardapp instelt. In onze poll kan je je drie voorkeuren opgeven. Hou er rekening mee dat volgens het gerucht nog niets zeker is en dat plannen nog kunnen wijzigen. Wel staat Apple al een tijdje onder druk omtrent deze kwestie, omdat Apple haar eigen apps hiermee voor zou trekken. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie, zo stellen sommige appmakers.

Zo’n jaar geleden vroegen we jullie voor welke standaardapps jullie een alternatief gebruiken. Daaruit bleek dat voor veel Apple-apps jullie een alternatief gebruiken, maar dat er ook veel gebruikers vasthouden aan wat er op je iPhone meegeleverd wordt. Het feit dat je een alternatief niet als standaard kan instellen, is daar mogelijk ook de oorzaak van. In onze nieuwe poll hebben we een selectie gemaakt van de tien opties waar het meest op gestemd is.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Voor nu kun je alleen nog standaardapps verwijderen van je iPhone of iPad, maar een ander alternatief instellen is niet mogelijk. Daardoor kun je op een melding stuiten dat een bepaalde app vereist is als je op een link klikt. Zo waarschuwt je iPhone ervoor bij het tikken op een e-mailadres op bijvoorbeeld een website als de Mail-app niet meer geïnstalleerd is. Je moet in dat geval het e-mailadres handmatig kopiëren en in je eigen favoriete e-mail-app plakken. Da tis nogal onhandig, maar daar komt dus later dit jaar mogelijk verandering in.