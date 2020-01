ZENS Liberty review

De ZENS Liberty is het meest ambitieuze antwoord op de nooit verschenen Apple AirPower. We hebben in de loop van de tijd al heel wat oplaadmatten zien langskomen, maar die gaven je niet de mogelijkheid om je iPhone vrij te plaatsen. Bij de ZENS Liberty kan dat wél: die is voorzien van 16 spoelen die elkaar overlappen. Het maakt daardoor niet uit waar je je AirPods of iPhone neerlegt, hij ‘pakt’ altijd en er is daarbij ruimte voor twee apparaten.

Schuin of overdwars, het maakt niet uit zolang het apparaat maar grotendeels op de plaat ligt. Vandaag komt de ZENS Liberty officieel uit en wij hebben ‘m als een van de eersten alvast mogen testen in beide uitvoeringen: de bijzondere variant met glazen oppervlak waarbij de spoelen zichtbaar zijn en een iets goedkopere uitvoering bekleed met Kvadrat-stof. Er hoort een los verkrijgbare oplader voor de Apple Watch bij.

De Zens Liberty oplaadmat voor iPhone in het kort:

Glazen oppervlak met zichtbare spoelen

16 spoelen, zodat je je toestel vrij kunt plaatsen

Twee apparaten draadloos opladen

30 Watt output (2x 15 Watt)

Werkt met Apple en Samsung snelladen

Extra USB-A-poort voor opladen van ander apparaat

De ZENS Liberty werd voor deze review beschikbaar gesteld door ZENS.



Design van de ZENS Liberty

Eerder schreven we al over de ZENS Liberty. Op de IFA-beurs in Berlijn kregen we deze nieuwe oplader al even te zien en nu is ‘ie klaar voor de markt. De ZENS Liberty met textielbekleding van de bekende stoffenfabrikant Kvadrat ligt voor een adviesprijs van €139,99 in de schappen en voor de ZENS Liberty Glass Edition met glasplaat en zichtbare spoelen betaal je de adviesprijs van €179,99. Daaruit blijkt al wel dat deze opladers bedoeld zijn voor mensen die wat meer geld over hebben voor een goed product en dat voel je ook als je ze in de hand houdt. Alles ligt zwaar in de hand en is strak afgewerkt.

Je kunt er nog een apart accessoire bij kopen: een oplader voor de Apple Watch die je achterin steekt. Ook die is stevig uitgevoerd, in high grade aluminium en kost €39,99. Deze lader is tevens handig voor op reis, want je kunt ‘m in elke USB-A-poort steken, dus ook in een powerbank. Hij is MFi-gecertificeerd.

Maar het gaat natuurlijk om de ZENS Liberty, die geleverd wordt met een gevlochten USB-C-kabel van 1,5 meter, een 60 Watt USB-C stroomadapter die Power Delivery ondersteunt, een microfiberdoekje om de glasplaat vlekvrij te houden en nog wat boekjes. Je krijgt er 3 jaar garantie op. Wat ons verder opviel is dat deze oplaadmat wat groter en dikker is dan de meeste andere draadloze opladers. Ook zitten er drie ventilatieroosters aan de onderkant en voorkant. Waarom dat is, bespreken we verderop.

ZENS Liberty in gebruik

Ingebruikname is een kwestie van adapter aansluiten en je iPhone erop leggen. Je kunt in totaal twee smartphones op de Liberty kwijt. Meer passen er niet op. We hebben geprobeerd om er drie AirPods-doosjes op te leggen, maar de lampjes van alledrie de doosjes gingen niet tegelijk aan. Misschien kun je het werkend krijgen met meer dan twee accessoires, maar ons lukte het in ieder geval niet.

Waarom er ventilatiegaten in de ZENS Liberty zitten? Dat blijkt al snel als je je iPhone erop legt: dan begint deze oplaadmat een beetje te blazen. Dit is ongetwijfeld gedaan om oververhitting te voorkomen. Bij de AirPower gingen er geruchten dat Apple de warmte-afvoer niet goed voor elkaar kreeg en dat zou één van de redenen zijn waarom Apple het project uiteindelijk heeft afgeblazen.

Behalve draadloos opladen kun je de ZENS Liberty ook gebruiken om normaal op te laden via de USB-poort rechtsachter. Je kunt hier de los verkrijgbare Apple Watch-lader in steken, of een kabel naar keuze. Bijvoorbeeld een Lightning-kabel voor het opladen van je iPad, want die kun je (uiteraard) niet draadloos opladen op de mat.

Score 8 ZENS Liberty oplaadmat vanaf €139,99 Voordelen + Kwalitatief mooi uitgevoerd

Unieke oplader met 16 spoelen

Verkrijgbaar met luxe Kvadrat-stof of glasplaat Nadelen – Niet goedkoop

Ventilator maakt zacht blaasgeluid

Conclusie ZENS Liberty review

De ZENS Liberty oplaadmat ziet geweldig uit, vooral als je de variant met zichtbare spoelen koopt. Het is bovendien knap dat de Nederlandse accessoiremaker ZENS erin geslaagd is om een alternatief voor de AirPower te maken dat goed werkt en niet oververhit raakt. Of je een dergelijke oplaadmat nodig hebt, is echter een tweede. Het fraaie uiterlijk en de vrijheid om je iPhone op een willekeurige plek op de mat te leggen, zorgen wel voor een wat hoger prijskaartje. Daar komt nog bij dat er voor een dergelijke oplaadmat meer ventilatie nodig is. Ga je deze oplader op je nachtkastje leggen, dan moet je rekening mee houden dat ja af en toe wat geruis hoort. Voor veel mensen zal een gewone oplader met één of twee vaste laadplekken mooi genoeg zijn. Deze unieke oplader is niet voor iedereen.