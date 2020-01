Ben je op zoek naar een alternatief voor de AirPower waarmee je meerdere apparaten tegelijk kan opladen? In deze gids zetten we de beste AirPower-alternatieven voor je op een rijtje.

De AirPower werd aangekondigd als Apple’s eigen draadloze oplader, maar is helaas geannuleerd. Wil je toch meerdere apparaten tegelijkertijd opladen met één lader, ben je hier bij het juiste adres. Deze AirPower-alternatieven hebben plek voor bijvoorbeeld één of meerdere iPhones en je Apple Watch. Ook kun je de laders vaak gebruiken voor je AirPods met draadloze oplaadcase of in combinatie met bijvoorbeeld de HyperJuice AirPods-adapter.

Dit zijn de beste AirPower alternatieven:

AirPower-alternatieven: dit moet je weten

Onderstaande AirPower-alternatieven hebben één ding met elkaar gemeen: ze kunnen meerdere apparaten tegelijk opladen. Soms gaat het om twee apparaten, bijvoorbeeld twee iPhones of een iPhone en een Apple Watch, maar sommige laders werken ook gewoon met twee iPhones en een Apple Watch. Bij alle opties hieronder lees je of je je iPhone op een specifieke plek moet leggen of dat je (zoals oorspronkelijk de bedoeling was bij de AirPower) de vrijheid hebt om je iPhone overal op de mat te leggen.

ZENS Liberty

Specifieke oplaadpunten: Nee

Geschikte apparaten: iPhone, AirPods en Apple Watch (tegen meerprijs)

Deze oplader komt van alle alternatieven momenteel het dichtst in de buurt van het oorspronkelijke idee van de AirPower. Deze oplaadmat heeft namelijk zestien spoelen, waardoor je je iPhone en AirPods overal neer kan leggen om op te laden. De oplader is ook geschikt voor twee iPhones tegelijkertijd en heeft een aansluiting om een speciale Apple Watch-lader aan te bevestigen (die je er wel los bij moet kopen). Deze Apple Watch-lader sluit je aan op de USB-A-ingang, die je dus ook kan gebruiken voor een ander apparaat. In onze ZENS Liberty review lees je ons oordeel.

De ZENS Liberty is verkrijgbaar vanaf €139,99 en is momenteel te bestellen via de website van ZENS.

Belkin Boost Up-oplaaddock

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone, Apple Watch, AirPods (via kabeltje)

De Belkin Boost Up oplaaddock is geschikt voor drie apparaten. Je kan je iPhone draadloos opladen via het rechtopstaande laadpunt. Je Apple Watch laad je op via de ingebouwde Apple Watch-lader, dus je hebt niet je eigen kabel nodig. Het Qi-laden ondersteunt 7,5W, dus je iPhone laadt extra snel op. Daarnaast zit er nog een USB-A-ingang aan de achterkant, zodat je bijvoorbeeld je AirPods via een kabeltje kan opladen. Omdat het deel voor draadloos opladen rechtop staat, is deze lader niet geschikt voor de AirPods in combinatie met een adapter. De lader is beschikbaar in zowel wit als zwart. Lees in onze review van het Belkin Boost Up oplaadstation wat wij ervan vinden.

Mophie 3-in-1-oplaadpad

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone (1 stuk), AirPods en Apple Watch

De 3-in-1-lader van Mophie heeft een sjieke glimmende uitstraling. Op de lader kan je één iPhone met een snelheid van 7,5W opladen. Voor de AirPods zit er een speciaal bakje op, zodat de oplaadcase er mooi in past. De Apple Watch plaats je horizontaal op de lader, zodat je ook ‘s nachts mooi kan zien hoe laat het is. De prijs ligt wel aan de hoge kant, maar je bent met deze Mophie-lader wel in één keer klaar.

Er is ook een variant voor twee iPhones beschikbaar, die een stuk goedkoper is.

ZENS opladers voor meerdere apparaten

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone, Apple Watch (bij specifieke modellen), AirPods

ZENS heeft nog een aantal andere laders die wat weg hebben van de AirPower. De Dual+Watch dock heeft plek voor twee iPhones die je draadloos kan opladen en heeft daarnaast een ingebouwde standaard voor je Apple Watch. Je kan dus deze drie apparaten zonder problemen tegelijk opladen. In onze review van de ZENS Dual+Watch kon je al lezen wat onze ervaringen zijn. De Apple Watch heeft soms wat moeite met het maken van de verbinding, maar over het algemeen is het een prima dock die ook nog een stuk goedkoper is dan die van Belkin. Draadloos laden gaat met de maximale snelheid van 7,5W, hoewel de lader zelf twee keer 10W ondersteunt.

Er is ook een variant met een verticale oplader. Het voordeel hiervan is dat je het scherm van je iPhone kan aflezen terwijl deze aan het opladen is. Je zet je iPhone dus draadloos tegen een standaard aan. Ook bij deze lader gaat het draadloos opladen op de maximale snelheid. De AirPods laad je op via de Lightning-stekker aan de rechter kant, dus dat werkt niet draadloos. Je kan kiezen voor de variant met of zonder Apple Watch lader. In onze review van de ZENS Stand + Dock lees je er meer over.

Als je geen Apple Watch hebt, dan heeft ZENS ook een versie zonder Apple Watch-houder. Het design van deze oplader is nagenoeg hetzelfde als de Dual+Watch en ook de specificaties zijn hetzelfde. De lader ondersteunt twee maal 10W en heeft twee kleine indicatielampjes om te bevestigen dat je toestellen er goed op liggen. Deze versie is weer een stukje goedkoper, want hij kost ongeveer €80.

Nomad Qi-oplaadstation

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone, AirPods, Apple Watch

Deze oplader van Nomad werkt met één iPhone en een Apple Watch. De iPhone laad je draadloos op via Qi, terwijl je de Apple Watch aan de ingebouwde oplader hangt. Deze lader ziet er stijlvol uit, want hij is bekleed met zwart leer. De rest is gemaakt van aluminium en de anti-slip voetjes zorgen ervoor dat hij niet weg glijdt. De draadloze lader voor je iPhone ondersteunt maximaal 7,5W. Er zit een omgevingssensor bij, zodat de oplaadlampjes in het donker worden gedimd. Je kan ook drie iPhones tegelijkertijd opladen, of één iPhone en een Apple Watch.

Xtorm Wireless Dual Charging Pad Twin

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone, AirPods

Deze eenvoudige Xtorm-oplader is geschikt voor twee apparaten tegelijkertijd. De lader ondersteunt maximaal 10W en de twee grote plusjes geven aan waar je je iPhone of AirPods moet leggen. Hou er wel rekening mee dat je er de juiste adapter voor nodig hebt om twee apparaten tegelijkertijd op te laden, want deze zit er niet standaard bij. De plusjes bovenop zijn antislip, zodat je iPhone er ook niet zo makkelijk vanaf glijdt.

Satechi Trio Wireless

Specifieke oplaadpunten: Ja

Geschikte apparaten: iPhone (1 stuk), AirPods, Apple Watch

Deze nieuwe lader van Satechi laadt drie verschillende Apple-apparaten op: je iPhone, Apple Watch en AirPods. Je moet je apparaat wel op een specifiek oplaadpunt leggen en het nadeel is ook dat je er niet meerdere iPhones mee op kan laden. Daarentegen ziet de oplader er strak uit, met een mooi rechthoekig design. Je iPhone laadt op met een snelheid van maximaal 7,5W en er zit een beveiliging op die voorkomt dat de lader aangaat als je er iets anders oplegt. Het handige is dat je de Apple Watch zowel recht op als plat kan opladen.

De Satechi Trio Wireless Charging Pad is beschikbaar via de Satechi-website ($119,99 exclusief verzending)

Binnenkort: AirPower-achtige oplader van Mophie

Zoals je ziet zijn er al veel AirPower alternatieven beschikbaar, maar er komt er nog eentje bij. Mophie heeft laten weten dat ze in 2020 met een AirPower-achtige oplader komen. Deze AirPower-vervanger van Mophie moet ook eenvoudig je apparaten draadloos op kunnen laden, zonder dat het uitmaakt waar je je iPhone legt. Plaatjes en specificaties zijn er nog niet, waardoor we dus niet weten hoe deze er uiteindelijk uit gaat zien. Ook de prijs is nog niet bekend. We verwachten deze lader rond het einde van het jaar.

Tofurt dock voor iPhone, Apple Watch en AirPods

Specifieke oplaadpunten: Ja (niet draadloos)

Geschikte apparaten: iPhone, AirPods, Apple Watch

Deze oplader maakt geen gebruik van draadloos opladen, maar heeft wel plek voor drie apparaten. Je kan namelijk je iPhone, Apple Watch en AirPods alledrie tegelijkertijd opladen via de ingebouwde laders. Het enige nadeel is wel dat je zelf moet zorgen voor de nodige laders: het gaat alleen om de standaard waar je dus zelf een Lightning-kabel en Apple Watch-oplader in moet verwerken. Daarentegen is de prijs wel een stuk lager dan alle andere laders die we hier besproken hebben.

Bekijken: LADUO dock voor iPhone, Apple Watch en AirPods bij Amazon (€37,99)

Bekijken: LADUO dock voor iPhone, Apple Watch en AirPods bij Amazon (€37,99)