Al in 2015 bracht de ontwikkelaar Flexibits Fantastical 2 voor de Mac uit. In onze review kon je destijds al lezen dat we erg enthousiast waren over de app en in de afgelopen jaren brachten de ontwikkelaars regelmatig updates uit. Er kwamen niet alleen nieuwe functies, maar de agenda-app maakte ook volop gebruik van nieuwe mogelijkheden van iOS en macOS. Nu zijn de makers klaar voor de volgende stap, zo blijkt uit een speciale pagina.



Grote update voor Fantastical in aantocht

De volgende versie van Fantastical wordt volgens de eerste berichten de grootste update van de agenda-app ooit. Fantastical was altijd al meer dan een standaard agenda-app en dat lijkt met de aankomende update nog meer het geval te zijn. Zo komt er een functie waarbij het nog makkelijker wordt om samen te werken en afspraken in te plannen. Je kan uitnodigingen versturen voor meerdere data, waarbij iedereen aan kan geven wanneer ze wel of niet kunnen. Het is daarmee een soort datumprikker.

De komende dagen onthullen de makers nog meer functies. Op de teaserwebsite zijn nog vier nieuwe functies te spotten, waarvan de eerste aankomende maandagmiddag onthuld wordt. In de code van de pagina zijn al aanwijzingen gevonden voor functies voor taken, tijdzones en weerberichten. Of de update gepland staat voor zowel de Mac- als iPhone- en iPad-versie van de app, is nog niet helemaal duidelijk. Wij gaan er wel vanuit dat de nieuwe functies naar alle platformen komen. Ook weten we nog niet of het om een update gaat of dat de app opnieuw aangeschaft moet worden.

The new Fantastical is coming! 👀 We’re very excited to reveal one of the new features: https://t.co/PSuhmPydFZ — Flexibits (@flexibits) January 24, 2020

Fantastical 2 voor de Mac is beschikbaar voor zo’n €55, terwijl de iPhone-versie €5,49 kost. Er is ook een aparte uitgebreide iPad-versie waar je €10,99 voor moet betalen. Wij hopen stiekem dat de makers besluiten om van de iPhone-versie een universele app te maken, zodat je niet apart hoeft te betalen voor de iPhone- en iPad-versie.